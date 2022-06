Sami Jauhojärvi kauhistui omaa käytöstään Erikoisjoukoissa – järkytti muut kilpailijat shokkiratkaisulla

Erikoisjoukot-tv-ohjelman raa’at tehtävät saivat Sami Jauhojärven pohtimaan omia arvojaan.

Juttu sisältää juonipaljastuksia uudesta Erikoisjoukkojen jaksosta. Siis: VARO JUONIPALJASTUKSIA!

Kilpailijat joutuivat kolme tuntia kestävään marssiin, joka sisälsi sekä kävelyä että juoksemista.

Suomalaisia tänä keväänä kohauttaneen Erikoisjoukot-tv-sarjan jaksossa nähdään maanantaina shokeeraava käänne, kun ex-maastohiihtäjä Sami Jauhojärvi päättää jättää leikin yllättäen kesken.

Tv-sarjassa julkkikset osallistuvat erikoisjoukkosotilaiden pääsykokeita vastaavalle leirille, jossa he joutuvat suoriutumaan toinen toistaan fyysisesti ja henkisesti haastavammista tehtävistä. Suoritukset vaativat kovaa kuntoa, mutta myös valtavaa psyykkausta: yhdessä tehtävässä kilpailijat joutuivat esimerkiksi hakkaamaan toisiaan nyrkeillä.

Jauhojärvi on urheilutaustansa ja kovan kuntonsa ansiosta ollut koettelemuksessa vahvoilla. Maanantain jaksossa kuitenkin paljastuu, että myös kilpailussa mukana olevat ex-urheilijat alkavat tuntea tehtävien henkisyyden nahoissaan.

– Tiedän urheilun puolelta, että mihin pystyn ja mihin en pysty. Mutta en tiedä, miten pystyn toimimaan, kun en saa nukkua enkä edes syödä kunnolla, kommentoi entinen nyrkkeilijä Amin Asikainen kilpailun psyykkisiä haasteita.

Heti jakson alussa käykin ilmi se, että kilpailun olosuhteet tiukkenevat päivä päivältä. Minimaalisen aamiaisen jälkeen joukkio lähetetään viidentoista kilometrin marssille, joka täytyy suorittaa painavat rinkat selässä vain kolmen tunnin aikana. Matka on kaikille raastava, mutta kovakuntoinen Jauhojärvi pääsee perille ensimmäisenä.

Tehtävä ei suinkaan lopu tunteja kestäneen rääkin jälkeen, vaan perillä leiriläiset joutuvat suorittamaan toista fyysistä haastetta. Joukko jaetaan kahteen kotipesään, ja joukkueiden tehtävänä on taistella autonrenkaasta, joka on asetettu pesien väliin. Voittajajoukkue on se, joka saa renkaan taistelun tiimellyksessä raahattua omaan pesäänsä.

Aseena jokaisella on vain oma kehonsa, ja jotta haaste ei olisi liian helppo, suoritetaan se upottavalla suomaalla.

Ensimmäisenä haastetta pääsevät suorittamaan Jauhojärvi sekä Amin Asikainen. Jauhojärveä kilpailun fyysisyys ei vaikuta tässä vaiheessa vielä erityisemmin syövän.

– En hyväksy väkivaltaa oikeastaan missään sen muodossa. Mutta jos minun henki on uhattuna tai minua käsketään käyttämään väkivaltaa, niin uskon, että pystyn käyttämään sitä, pohtii ex-hiihtäjä suhtautumistaan väkivaltaan.

– Olen aika impulsiivinen ihminen. Kun lähtee nollasta sataan, niin kans lähtee.

Leiriläiset joutuvat suorittamaan hyvin fyysisiä ja paikoin väkivaltaisiakin tehtäviä.

Illalla tehtävien jälkeen kilpailijat kutsutaan perinteisesti koolle, ja tällä kertaa kotimatkalle lähetetään heikon suoriutumisen vuoksi Amin Asikainen. Kun joukkio palaa takaisin reserviinsä, kutsuu vaitonaisen oloinen Jauhojärvi jäljellä olevat leiritoverinsa koolle ja sanoo jotain, mikä saa kaikkien leuat loksahtamaan.

– Hei kaikki, päätin lähteä kotiin.

Epäuskoisille kilpakumppaneilleen Jauhojärvi kertoo, että syyt päätöksen takana ovat hyvin henkilökohtaiset. Mies on nimittäin huolissaan siitä, millaiseksi kilpailu saattaa hänet muuttaa. Urheilijana omat rajat ovat selvät, mutta leirillä olosuhteet ovat hyvin erilaiset.

– Olen kahdesti joutunut ylittämään minun henkilökohtaisen arvorajan siinä, että olen lyönyt tai käyttänyt aggressiivisesti toista ihmistä kohtaan.

Erityisesti Jauhojärvi painottaa vaikean päätöksen syyksi omia lapsiaan ja sitä, millaisiksi haluaa heidät kasvattaa.

– Jos opetan lapsilleni, että väkivalta ei ole koskaan ratkaisu, niin en halua olla mukana sellaisessa toiminnassa, missä käytetään väkivaltaa.

– Vaimolle ja lapsille ei ole merkitystä, miten pärjään täällä. Niille on merkitystä sillä, että tulen omana itsenäni takaisin.

Vaikka hiihtäjälegenda vakuuttaa muille leiriläisille olevansa varma päätöksestään, näyttää kilpailusta jättäytyminen ottavan kaikesta huolimatta todella koville.

– Motivaatiotekijöitä olisi vielä ollut, mutta ei pysty, tuskailee itkuisen oloinen Jauhojärvi.

Sami Jauhojärvi järkyttyi Erikoisjoukot-sarjassa siitä, että oli kilpailussa valmis väkivaltaiseen käytökseen.

Ennen ohjelman alkua Jauhojärvi kertoi IS:lle lähteneensä ohjelmaan mukaan nähdäkseen, pystyykö hän kilpahiihtäjän uran loputtua vielä pakottamaan itsensä äärirajoille. Tuolloin hän kertoi, että kilpailun fyysisyys ei missään vaiheessa ollut hänelle liikaa, vaan nimenomaan sen henkinen puoli laittoi hänet todelliseen koitokseen.

Samassa haastattelussa Jauhojärvi kertoi päättäneensä jo ennen ohjelman alkua sen, että hänen lapsensa eivät tulisi katsomaan ohjelmaa. Syynä päätökselle oli se, että Jauhojärvi ei usko lastensa pystyvän kunnolla ymmärtämään näkemäänsä.

Kilpailuun osallistuminen ja siellä koetut asiat kummittelivat ex-hiihtäjän mielessä vielä pidempäänkin leiriltä poistumisen jälkeen.

– Hämmennyin sitä, että mitä olen valmis tekemään, että voitamme jonkun tyhjänpäiväisen kilpailun tv-sarjassa. En pystynyt hyväksymään sitä, millainen minusta olisi voinut tulla siinä tilanteessa.

Erikoisjoukkojen uusi jakso Ruutu+:ssa aina maanantaisin.