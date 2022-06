Meteorologi Kerttu Kotakorpi ällistyy toistuvasti yhdestä sääkysymyksestä – tuttu tv-kasvo viettää juhannuksensa usein siellä, mistä suomalaiset pakenevat

Meteorologi Kerttu Kotakorpi ei ole kaivannut julkisuutta, mutta on tajunnut, että voi hyödyntää asemaansa hyvään tarkoitukseen. Sään ennustamista hän pitää tärkeänä, mutta hänelle itselleen ilmoilla ei ole juuri merkitystä.

Kerttu Kotakorpi on jo lomaillut pari viikkoa toukokuussa.

Ylen rakastettu meteorologi Kerttu Kotakorpi, 34, istuu Talvipuutarhan pihalla Helsingissä ja nauttii värikkäistä kukkaistutuksista, vehreistä puista ja kauempana kimmeltävästä merimaisemasta.

Pitkäaikainen kotikaupunki Helsinki on Vaasasta kotoisin olevalle Kertulle nykyään niin rakas, että hän viihtyy pääkaupungissa myös juhannuksena.

Kerttu Kotakorpi on kirjoittanut Suomen luonnosta ja ilmastonmuutoksesta kirjan Suomen luonto 2100 (2021).

– Täällä on silloin ihan mahtavaa: kaupunki on aivan hiljainen, suurin osa ihmisistä on lomalla, ja kaupungissa pyörii lähinnä turisteja. Kaikenlaisia tapahtumia kuitenkin järjestetään ja voi käydä katsomassa vaikkapa juhannuskokkoa, Kerttu toteaa.

– Olen viettänyt suurimman osan juhannuksistani Helsingissä. Mökillä on aina samanlaista, joten menen sinne mieluusti jonain muuna ajankohtana.

Eräs mieleenpainuva muisto liittyy varhaiseen juhannusaamuun kaupungissa.

– Olen käynyt aamu kuudelta rullaluistelemassa kaupungilla, koska täällä on niin hiljaista. Se oli mahtavaa.

Meteorologille ominaisesti Kerttu muistaa erityisesti myös sen juhannuksen, jossa sää oli erittäin merkittävässä roolissa.

– Olimme kolme vuotta sitten ystävien mökillä Vaasassa, kun yhtäkkiä puhkesi valtava myrsky ja satoi aivan kaatamalla. Istuimme koko juhannuksen lasitetulla parvekkeella grillaamassa. Se oli surkuhupaisaa.

Kerttu viihtyy niin hyvin pääkaupungissa, että juhlii juhannustakin Helsingissä.

Ilmat saattavat Suomen suvessa olla aivan mitä tahansa: jonain juhannuksena on hellettä, toisena lähes pakkasta. Kerttu suhtautuu säähän siten, että se on vain pukeutumiskysymys.

– Muistan itsekin istuneeni maiharit jalassa juhannuksena Kaivopuistossa, koska oli niin kylmä. Minulla on aina säänmukaiset vaatteet päällä.

Tämä on myös aihe, josta Kertulta kysellään jatkuvasti. Moni uskoo hänen pystyvän taikatemppuihin ja ennustamaan täsmäsään kuuden viikon päähän ystävien hääpäivään tai omalle mökkireissulle.

– Meillä meteorologeilla ei ole mitään salaista arkistoa, josta selviää, millaista säätä on luvassa monen viikon kuluttua, Kerttu naurahtaa.

Toki sää on aihe, josta Kerttu puhuu mielellään – onhan hän unelma-ammatissaan.

– Olen aina ollut ulkoilmaihminen ja kiinnostunut säästä ja luonnosta. Itselleni on myös tärkeää, että teen työtä, josta on ihmisille hyötyä.

Kerttu opiskeli meteorologiaa Helsingin yliopistossa, mutta sai kipinän alaansa sen verran myöhään, että joutui todella ahkeroimaan saadakseen muut kiinni.

– Tajusin lukion viimeisellä luokalla, että haluan meteorologiksi, koska sää on joka päivä erilainen. Aina tapahtuu jotain jännittävää ja hienoa. En kuitenkaan ollut lukenut lukiossa lainkaan fysiikkaa, joten siinä olikin työtä tehtävänä, kun lähdin yliopistolle opettelemaan aluksi lukion fysiikkaa. Onneksi olin sentään lukenut pitkän matematiikan.

Ylen meteorologi hän on ollut vuodesta 2012 lähtien.

Sään lisäksi Kerttu keskustelee todella mieluusti luonnosta, johon ilmastolla on suuri vaikutus ja jossa Kerttu viettää vapaa-aikaansa.

Kaupungissa asumisen ja elämisen vastapainoksi Kerttu hakeutuu viikonloppuisin lähes poikkeuksetta luonnon rauhaan – oli se sitten lähistöllä oleva kohde, kauempana sijaitseva kansallispuisto tai joku kavereiden kesäpaikoista.

Omaa mökkiä Kertulla ei ole, mutta lapsena tuli mökkeiltyä Pohjanmaalla ja vietettyä aikaa maaseudulla mummoloissa.

– Tv-työlle ja uutisympäristölle on täydellistä vastapainoa, kun saa vaihtaa mekon verkkareihin ja lähteä kuuntelemaan linnunlaulua metsään.

Vastikään Kerttu palasi Sallasta, jossa avattiin jo Suomen 41. kansallispuisto.

Toukokuussa hän lomaili pari viikkoa ja kiersi läpi kolme eri luontokohdetta: Repoveden, Lauhanvuoren ja Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistot.

– Lomailen usein jo toukokuussa, sillä siten kesä tuntuu pidemmältä. Alkukesä on ihanaa aikaa, kun luonto puhkeaa kukkaan. Säällä ei ole eräretkilläkään merkitystä, sillä olen aina varautunut siihen, että sataa.

Tälläkin kertaa satoi, ja toukokuu oli muutenkin hieman normaalia kylmempi. Tosin Kerttu naurahtaa, että hänellä oli lämpimät oltavat, sillä 20 kilon rinkka selässä ja sadeviitta päällä nosti hien pintaan.

– Yleensä olen aikamoinen vilukissa ja palelen helposti. Tällä kertaa ei tullut kylmä, mutta valitsen silti yleensä teltan sijaan nukkumapaikaksi jonkinlaisen tuvan tai mökin, koska teltassa palelen takuuvarmasti.

Kerttua myös hämmentävät ihmisten puheet viileästä toukokuusta.

Lähellä kotimaisemiakin voi kokea ihanaa rauhaa.

– Viimeisen 30 vuoden mittauksessa tämän vuoden toukokuu oli vain 0,5–1 astetta keskiarvoa kylmempi. Ihmiset ovat tottuneet siihen, että toukokuussa pitäisi olla hellettä, koska viime vuodet ovat olleet niin lämpimiä.

Luontoon kaivatessaan Kertun ei aina tarvitse reissata kauas, vaan lähellä kotimaisemia voi jo kokea ihanaa rauhaa.

Lintubongausta ja valokuvausta harrastava Kerttu saattaa lähteä töiden jälkeen illaksi lähiluontoon ilman sen kummempaa suunnitelmaa.

– Olen ihan mielelläni kesällä töissä, sillä hyödynnän suvista Helsinkiä töiden jälkeen ja lähden kotiin metsän tai rannan kautta. Tykkään pyöräillä meren äärellä ja käydä lähisaarissa piknikillä: bongailen matkalla kukkia, käpyjä, lehtiä, kääpiä ja lintuja.

Ilmastonmuutoksesta viime vuonna tietokirjan Suomen luonto 2100 – tutkimusretki tulevaisuuteen kirjoittanut Kerttu haluaa puhua kotimaisen luonnon kauneuden puolesta.

– Haluaisin muistuttaa ihmisiä siitä, miten upeita paikkoja meillä Suomessa on.

Tv-työn tuomasta julkisuudesta Kerttu ei ole liiemmin koskaan välittänyt, mutta on sittemmin oivaltanut, että voi käyttää julkista asemaansa myös hyvään tarkoitukseen.

Kerttu aloitti meteorologina Nelosen uutisissa 2008–2012, ja on nyt työskennellyt Ylen meteorologina tasan kymmenen vuotta.

– En ole kaivannut julkisuutta ja pidän yksityiselämäni itselläni, mutta luonto on aihe, josta puhun mielelläni. On tietysti hienoa, jos voin tehdä töitä itselleni tärkeän asian eteen.

– Tykkään pyöräillä meren äärellä ja bongailen matkalla kukkia, käpyjä, lehtiä, kääpiä ja lintuja.

Luonnolla on Kertun elämässä merkittävä vaikutus.

– Tulen luonnossa onnelliseksi. Elämäni on aika hektistä, ja töissä lasken usein sekunteja. Työt ovat usein ajatuksissa myös sosiaalisen median vuoksi ja usein pitää miettiä, miltä näytän. Luonnossa ei tarvitse pohtia mitään sellaista, Kerttu selittää.

– Keskellä metsää kaikki tuntuu hyvällä tavalla pieneltä, kun seison satoja vuotta vanhojen puiden keskellä. Luonto ylittää ihmisen ajan, hän sanoo.

