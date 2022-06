Jaakon elämä pysähtyy, kun vaimo jää rysän päältä kiinni ja hän saa tietää olevansa kuolemassa – näin menestyskirja taipui tv-sarjaksi

Mies joka kuoli -uutuussarjan päähenkilö on myrkytetty, ja hän on kuolemassa. Elinaikaa on vain viikkoja. Murhaaja on löydettävä.

Haminalainen Jaakko Kaunismaa (roolissa Jussi Vatanen) on 37-vuotias menestynyt sieniyrittäjä, joka saa lääkärikäynnillään järkyttäviä uutisia: hän on kuolemassa. Elinaikaa on vain viikkoja.

Selviää, että hän on pitkällisen myrkkyaltistumisen uhri – joku on hitaasti murhaamassa häntä. Kari Väänäsen näyttelemä lääkäri kertoo, että kuukausien myrkytys on vaurioittanut sydäntä, maksaa, munuaisia ja haimaa.

Jaakon elämä pysähtyy uutisen jälkeen täysin: kuka voisi haluta murhata tavallisen ja kunnollisen yrittäjämiehen, jonka arki soljuu tasaisen rauhallisesti eteenpäin?

Avausjaksossa selviää, ettei Jaakon elämä olekaan niin rauhallista kuin hän itse on kuvitellut.

Traagiset uutiset kuultuaan hän löytää vaimonsa (Saara Kotkaniemi) oman kotinsa takapihalta harrastamassa seksiä firman autonkuljettajan kanssa. Pian tämän jälkeen Jaakko joutuu napit vastakkain toisen paikallisen sieniyrityksen korstojen (rooleissa Pekka Strang, Jari Virman ja Kari Hietalahti) kanssa.

Jaakko päättää, ettei kerro tilanteestaan kenellekään, vaan alkaa etsiä myrkyttäjäänsä. Hän pohtii, löytyykö murhaaja kenties kotoa, kilpailevasta sienifirmasta vai jostain ihan muualta.

Muissa rooleissa nähdään Jaakon yrityksen työntekijöitä näyttelevät Sara Soulié, Janne Reinikainen ja Antti Virmavirta sekä japanilaista sienitilaajaa, herra Kakutamaa esittävä Eiji Mihara.

Jaakon sienibisnes liittyy arvokkaisiin kulinaristien herkkuihin, erityisesti japanilaisten arvostamiin matsutake-sieniin eli männyntuoksuvalmuskoihin.

Avausjakso alkaakin Japanista, jossa Jaakko on myymässä sieniä paikalliselle tilaajalle. Lopulta myös japanilaiset sotkeutuvat yhä sakenevaan soppaan.

Sara Soulie näyttelee Sannia (keskellä).

Antti Tuomaisen menestyskirjaan (2016) pohjautuvan kuusiosaisen sarjan pääroolia näyttelevä Vatanen näkee Jaakon hahmossa valtavan kehityskaaren.

–Oli kauhean kivaa näytellä roolihenkilöä, jolla on paljon asioita yhtä aikaa päällä: on myrkytys, tulossa oleva kuolema, uskoton vaimo, kilpailevan yrityksen uhkailut, Vatanen kuvailee.

–Kun tieto tulevasta kuolemasta tulee, se myös vapauttaa miehen toimimaan ihan uudella tavalla. Syntymässä on ihan erilainen Jaakko, joka ottaa ohjat omiin käsiinsä – sitä tämä ei ole aiemmin uskaltanut tehdä.

Elisa Viihteen alkuperäissarja (The Man Who Died) on saanut rahoitusta myös Saksasta, jossa Tuomaisen kirja on ollut suosittu.

Ohjaaja Samuli Valkama on ilahtunut siitä, että vähän isompi budjetti mahdollistaa entistä näyttävämmän, jopa elokuvamaisen sarjan. Sitä onkin tehty osittain kansainvälisenä yhteistyönä.

Elisa Viihde Viaplay 19.6. alkaen