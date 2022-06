A-studion juontajalla Annika Damströmillä on ”salainen ase” – sujauttaa sen takapuolensa alle aina ennen lähetystä

A-studion juontajat Petri Raivio ja Annika Damström harmittelevat studion tuolien epämukavuutta.

Yle on esittänyt A-studiota vuodesta 1967. Tuolloin ohjelman nimi oli Ajankuva. Nykyisin ajankohtaisohjelmaa juontavat Petri Raivio, Annika Damström, Marja Sannikka ja Sakari Sirkkanen, joista Sirkkasen vastuulla on A-talk. A-studion keskikatsojamäärä on 677 000.

Ohjelman lavastus yhdistelee turkoosia ja valkoista. Petri Raivio harmittelee tyylikkäiden tuolien epämukavuutta.

Samaa mieltä on 180-senttinen Annika Damström, jolla on salainen ase lähetykseen.

– Ne ovat hyvännäköiset tuolit, mutta niissä on hirveän harvalla hyvä istua. Koska tuolit viettävät alaspäin, valun niissä itsekin lysyyn. Mulla on pitkät sääret, ja polvet ovat helposti niin sanotusti suussa. Lyhyt ihminen keikkuu tuoleilla jotenkin ihan oudosti, ja pitkälläkin on vaikeuksia. Mulle on tehty erikseen tyyny, jonka päällä istun.

Damströmin valkoinen tyyny juontaa juurensa siihen, kun jokunen vuosi sitten äänialan ammattilainen kiinnitti huomiota asiaan.

Annika Damström istuisi polvet suussa ilman erikoisvalmisteista tyynyään.

– Hän totesi, että jos saisin hanuria ylöspäin ja suoristettua itseäni, ääni liikkuisi vähän paremmin kuin istuessa supussa. Niin minulle teetettiin oma tyyny.

A-studio on asiaohjelma, mutta saako ohjelmassa hymyillä? Rempseä Damström vastaa nopeasti:

– Saa ja laskea leikkiä! Esimerkiksi vaalitenteissä saatan keventää tunnelmaa vitsein.

Raivio ja Damström kertovat saavansa jonkin verran palautetta. Se tulee pääasiassa varttuneemmilta miehiltä. Palautteen lähettäneiden ikäjakauma noudattaa ohjelman katsojaprofiilia.

– Kehuja ja haukkuja. Jonkun verran tulee sähköpostia. Ehkä iäkkäät miehet ovat yliedustettuja. He ovat aika tarkkoja mitä ohjelmassa puhutaan, Raivio toteaa.

Petri Raivio aloitti A-studiossa koronakeväänä 2020.

– Pääasiassa se on asiapitoista. Ihmiset kertovat näkemyksensä ja mielipiteensä käsiteltyyn aiheeseen. Se on se yksi tulokulma. Me pyritään siihen, että näytettäisiin monta tulokulmaa asiaan. Sitten oma juttunsa ovat he, jotka kommentoivat sosiaalisessa mediassa, Damström kertoo.

Damström sanoo vastaavansa palautteeseen esimerkiksi silloin, jos häntä syytetään journalistisesta virheestä. Kaikkeen palautteeseen he eivät ehdi vastata.

– En ryhdy kinaamaan tai väittelemään, koska se saattaa olla loputon suo. Arvostan kaikkea palautetta ja sitä saa lähettää.

