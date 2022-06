Arvaisitko A-studion yleisimmän vieraan? Tuotanto paljastaa, mitä kaikkea kulisseissa tapahtuu ennen lähetystä

A-studion juontajat Annika Damström ja Petri Raivio muistelevat kahta poikkeuksellista vuotta ja kertovat, mitä ohjelman kulisseissa tapahtuu.

A-studio on paikka, jossa Suomen tunnetuimmat Mikat – Salminen ja Aaltola –ovat lähes asuneet viimeisten kahden vuoden aikana. Sen lisäksi, että he ovat alansa asiantuntijoita ja hyviä esiintyjiä, A-studion väki arvostaa heidän kykyään rentouttaa lähetystä jännittäviä vieraita.

– Me siirryimme yhdestä Mikasta toiseen. He ovat hirveän mukavia tyyppejä. Helppoja haastateltavia ja varmoja. Ei tarvitse miettiä, tuleeko sopivassa määrin tekstiä ja asiaa, jonka ihmiset ymmärtävät. He ovat paljon käytettyjä. Arvostamme sitä, että he jaksavat tulla kansalle kertomaan tärkeistä asioista, juontaja Annika Damström kiittelee.

Vuoden 2021 alusta tähän päivään eniten vierailuja A-studiossa on pääministeri Sanna Marinilla (sd). Hän on käynyt lähetyksessä 15 kertaa. Petteri Orpo (kok) ja Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ovat olleet vieraina 14 kertaa. Riikka Purra 13 (ps) ja STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila 12 kertaa. THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen on istunut lähetyksessä 11 kertaa ja HUSin infektioylilääkäri Asko Järvinen 6 kertaa.

Juontaja Petri Raivio laskee haastatelleensa Mikoista enemmän Salmista. Aaltola puolestaan on hänelle tuttu Tampereen yliopistosta, jossa Raivio opiskeli kansainvälistä politiikkaa, ja Aaltola opetti sitä.

Raivion opiskeluaikana parikymmentä vuotta sitten maailma oli kovin erilainen kuin nyt.

– 2000-luvun alussa elettiin aika optimistista aikaa. Se, että Venäjä hyökkäisi naapurimaahan tuntui aika etäiseltä, vaikka nyt taakse katsoen aika naiiviltakin. Ja tämä pandemiakin vielä. Luulin, että maailma olisi mennyt toisenlaiseen suuntaan.

Korona, Ukrainan sota ja Nato. Siinä kolme aihetta, jotka ovat rytmittäneet A-studion lähetyksiä alkukeväästä 2020 lähtien. Raivio aloitti A-studiossa juontajana pari viikkoa ennen kuin rysähti.

– Ehdin olla jokusen viikon mukana ennen kuin korona alkoi, ja siitä lähtien onkin ollut aikamoista rallia. Ei tämä ole ollut ihan normaaliaikaa. Olen ollut uutisissa yli 15 vuotta, eikä tällaista ajanjaksoa ole ollut. Ensin oli kulkutauti, sitten Eurooppaan syttyi sota.

Niin Raivio kuin Damström painottavat, kuinka tärkeää on pitää koronaa ja sotaa esillä. Toki siinä on ongelmansa.

– Haaste on, miten sitä toistuvasti käsitellään, ettei se unohdu. Sen kanssa painitaan, Raivio sanoo.

– Korona on kuitenkin ollut niin iso asia maailmankaikkeudessa. Tekijän tuskaa on se, että pitää aina löytää joku uusi tulokulma, millä ihmiset saa kiinnostumaan aiheesta, joka on niin tärkeä, Damström komppaa.

Vuodesta 2015 A-studiota juontanut Damström ei enää ylläty mistään.

– Sen jälkeen, kun Trump voitti presidentinvaalit, ja heräsin siihen aamulla, kaikki sellaiset "ei semmoista voi tapahtua" hävisi multa. Sen takia pandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan eivät yllätä.

Petri Raivio saa palautetta Annika Damströmin tavoin vanhemmilta miehiltä, joita on enemmistö A-studion katsojista.

Kun suuri osa muusta Suomesta on etäillyt, A-studion tutut juontajat ovat istuneet studiossa vieraidensa kanssa. Liki jokaista lähetystä on seurannut keskikatsojamäärällisesti 677000 katsojaa.

– Maskeja ei ole ollut lähetyksessä. Olemme pitäneet niitä siihen asti, kun lamppu syttyy, otettu pois noin vartin keskustelun ajaksi ja laitettu sitten takaisin päälle, Raivio sanoo.

Hän huomauttaa, että studion tuolit ovat nykyisin lähempänä kuin ennen. Silloin tuoleilla oli parisen metriä väliä.

– Olemme olleet onnekkaita, sillä tiettävästi kukaan ei tartuttanut tai edes altistanut muita pahimpaan korona-aikaan.

Tuolloin Ylellä niin juontajien kuin vieraiden piti meikata itse. Se ei käynyt ihan käden käänteessä.

– Meikkaan hyvin vähän jos ollenkaan arjessa. En ole ikinä omistanut esimerkiksi tuota mikä se onkaan nimeltään... ai niin, meikkivoide! Damström osoittaa.

Annika Damström laittaa ripsivärin itse.

Jokaiselle juontajalle kerättiin oma meikkipussi henkilökohtaisia meikkejä varten.

– Aluksi mulla oli sellainen tunne, että tästä ei tule hevon... Ekalla kerralla luulin, että täällä maskissa on kaikille tarjolla kaikki tarvittavat meikit. Olisi pitänytkin noutaa maskivarastosta etukäteen omat henkilökohtaiset meikit hygienia- ja turvallisuussyistä. Kiireessä ei ehtinyt mistään mitään hakea, joten oma arkiposkipunani toimi luomivärinä. Se oli sitten sellainen studiomeikki, Damström sanoo naurahtaen.

Raivio juontaa maanantaisin, Marja Sannikka tiistaisin ja Damström keskiviikkoisin. Sakari Sirkkasen vastuulla on torstain A-talk. Kesäisin A-studiota tehdään vain maanantaisin ja keskiviikkoisin.

” Aluksi mulla oli sellainen tunne, että tästä ei tule hevon... Ekalla kerralla luulin, että täällä maskissa on kaikille tarjolla kaikki tarvittavat meikit. Olisi pitänytkin noutaa maskivarastosta etukäteen omat henkilökohtaiset meikit hygienia- ja turvallisuussyistä. Kiireessä ei ehtinyt mistään mitään hakea, joten oma arkiposkipunani toimi luomivärinä.

Maanantain työpäivät menevät Raiviolla yli 12-tuntisiksi. Damström tulee yleensä Pasilaan lähetyspäivänä kolmen maissa. Sitä ennen hän tekee töitä etänä kotona. Jokaiseen tiimiin kuuluu juontajan lisäksi tuottaja ja kaksi lähetystoimittajaa. He auttavat sen päivän lähetyksen kokoamisessa, buukkaavat vieraita, hakevat taustoja, tekevät inserttejä ja hyödyntävät sosiaalista mediaa. Raivio ja Damström tekevät itse käsikirjoituksen ja taustatyöt.

Juontajien kaapeissa säilytetään muun muassa vaatteita ja kenkiä.

Vieraat tulevat ennen iltakahdeksaa. He menevät lämpiön kautta maskiin ja palaavat sieltä takaisin lämpiöön, jossa on tarjolla lähinnä virvokkeita.

Yksi A-studion useista studio-ohjaajista, Vesa Kess, huolehtii heidän viihtyvyydestään. Tunnelma on hyvä.

– Usein monet ovat oman erityisalansa asiantuntijoita, mutta se ei tee heistä automaattisesti esiintymisalan ammattilaisia. Jos mukana on sellainen tuttu vieras, joka voisi vaikka kääntää postit tänne, heidän luonteva ja mutkaton olonsa tarttuu niihin ihmisiin, jotka eivät ole niin harjaantuneita tv-työstä. Sitä on mukava seurata vierestä. Onko tunnelma äitynyt ikinä riidaksi asti?

Studio-ohjaaja Vesa Kess viihdyttää vieraita lämpiössä ennen lähetystä.

– En, en kommentoi... Mutta eikös A-studio ole juuri sitä, että ajankohtaisia asioita tarkastellaan mahdollisimman eri näkökulmista, Kess huomauttaa.

Meikkaaminen tuotti korona-aikana haasteita myös vieraille. Siinä vaiheessa kun miespuolinen vieras sai ilmeisesti elämänsä ensimmäistä kertaa käteensä puuterihuiskun, Kessin piti kääntyä pois, jottei pokka pettäisi. Vieraat on puuteroitava julmien studiovalojen takia. Yksikään vieras ei ole kuitenkaan myöhästynyt lähetyksestä.

– Ei tule sellaista tilannetta, että olisi katsojilta myöhästynyt. Monesti ollaan aikataulusta myöhässä. Mutta me tehdään sitten täällä vaan tv-taikoja, Kess kertoo.

Juontaja käy tervehtimässä ja briiffaamassa vieraita lähetyksen kulusta ja teemoista iltakahdeksalta alkavien harjoitusten jälkeen. Ennen lähetystä klo 20.53 ensimmäisen aiheen vieraiden on oltava paikoillaan.

A-studio maanantaisin TV1 klo 21.00 & keskiviikkoisin klo 21.05