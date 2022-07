Tom Cruisella oli yksi haave, mutta teininä tehty ratkaisu muutti yllättäen koko elämän suunnan – näin köyhän perheen pojasta tuli yksi kaikkien aikojen Hollywood-tähdistä

Ikinuori Tom Cruise täyttää 60 vuotta. Oppimisvaikeuksista kärsinyt poika haaveili nuorena ammattiurheilijan urasta, mutta lopulta hänestä tuli mielipiteitä jakava Hollywood-tähti.

Tom Cruisen 1980-luvun alussa alkanut ura on täynnä hittielokuvia. Yksityiselämän puolella hänen uraansa on värittäneet naissuhteet sekä näkyvä rooli kiistellyssä skientologia-kirkossa.

60 vuotta sitten, 3. heinäkuuta 1962 syntyi Yhdysvalloissa Syracusen kaupungissa poika nimeltään Thomas Cruise Mapother IV. Tästä sähköinsinööri-isän ja erityisopettajaäidin pojasta tulisi parikymmentä vuotta myöhemmin näyttelijätähti, jonka koko maailma tuntee nimellä Tom Cruise.

Cruise oli 12-vuotias, kun hänen vanhempansa erosivat. Äiti sai tarpeekseen väkivaltaisesta miehestään, pakkasi tavaransa ja muutti lastensa kanssa kotiseudulleen Kentuckyyn. Cruise tapasi isänsä seuraavan kerran vasta 10 vuotta myöhemmin tämän kuolinvuoteen äärellä. Cruise itse on kuvaillut isäänsä ”kiusaajaksi ja pelkuriksi”.

– Hän suostui tapaamiseen vain sillä ehdolla, etten kysyisi häneltä mitään menneisyydestä. Kun näin hänet kivuissaan, ajattelin: ’Miten yksinäinen elämä’. Hän oli alle viisikymppinen. Se oli surullista, Cruise sanoi haastattelussa vuonna 2006.

Tom Cruise äitinsä Mary Lee Pfeifferin (1936–2017) kanssa presidentin puolison Nancy Reaganin juhlissa Valkoisessa talossa vuonna 1985.

Perhe muutti usein, eikä lukihäiriöstä kärsineen Cruisen koulumenestys ollut mairittelevaa. Häntä myös kiusattiin oppimisvaikeuksiensa ja köyhän taustansa vuoksi. Urheilussa hän oli lahjakas ja harkitsi ryhtyvänsä painijaksi, kunnes polvivamma tuhosi haaveet ammattiurheilijan urasta.

16-vuotiaana Cruise löysi näyttelemisen, kun opettaja rohkaisi häntä osallistumaan koulun näytelmään. Kyseessä oli klassikkomusikaali Guys and Dolls, josta Cruise sai pääroolin. Yllätyksekseen hän huomasi pitävänsä näyttelemisestä.

Cruise asetti itselleen 10 vuoden rajan, jonka aikana hän rakentaisi itselleen uran näyttelijänä. Hän lopetti koulun, muutti New Yorkin ja alkoi käymään koe-esiintymisissä toinen toisensa perään, kunnes sai lopulta sivuroolin elokuvasta Mieletön rakkaus (1981). Samoihin aikoihin hän näytteli sivuroolin myös elokuvassa Henkeen ja vereen (1981).

Tom Cruisen läpimurtoelokuva oli Riskibisnes vuonna 1983. Cruise seurusteli vastanäyttelijänsä Rebecca de Mornayn (vas.) kanssa yli kaksi vuotta.

Cruisen läpimurto tapahtui paria vuotta myöhemmin elokuvassa Riskibisnes (1983), joka muistetaan erityisesti pääosaa esittäneen nuoren Tom Cruisen tanssista alusvaatteet yllään.

Kolme vuotta myöhemmin kulttileffa Top Gun – lentäjistä parhaat (1986) sinetöi Cruisen aseman Hollywoodin kuumimpien nimien joukossa. Oli kulunut kahdeksan vuotta siitä, kun 24-vuotias Cruise löysi ammatillisen kutsumuksensa. Vuonna 1996 ensi-iltansa sai Mission Impossible -elokuvasarjan ensimmäinen osa, josta on parhaillaan tekeillä jo kahdeksas osa, jonka on määrä ilmestyä vuonna 2024.

Top Gun – lentäjistä parhaat sinetöi Cruisen aseman Hollywood-tähtien joukossa.

Cruisen rakkauselämä on värikäs ja tiiviisti seurattu aina läpimurrosta lähtien. Cruise on ollut naimisissa kolmesti, ex-vaimoja yhdistää se, että he kaikki olivat 33-vuotiaita Cruisesta erotessaan.

Cruisen ensimmäinen korkean profiilin tyttöystävä oli hänen vastanäyttelijänsä Rebecca de Mornay Riskibisnes-elokuvasta. Pariskunta seurusteli yli kaksi vuotta. De Mornaysta erottuaan Cruise seurusteli hetken aikaa laulaja-näyttelijä Cherin sekä Bruce Springsteenin nykyisen vaimon Patti Scialfan kanssa.

Vuonna 1987 Cruise meni lyhyen seurustelun jälkeen naimisiin itseään kuusi vuotta vanhemman kollegansa Mimi Rogersin kanssa. Häissä oli lehtitietojen mukaan paikalla ainoastaan Cruisen äiti Mary Lee Mapother ja bestman Emilio Estevez.

Cruise meni vuonna 1987 naimisiin Mimi Rogersin kanssa lyhyen seurustelun jälkeen. Rogers tutustutti Cruisen skientologian pariin.

Juuri Rogersin kerrotaan olevan henkilö, joka tutustutti Cruisen skientologian pariin. Nykyisin Cruise on yksi maailman tunnetuimmista skientologeista ja liikkeen suurimpia sanansaattajia. Cruise on sittemmin kohauttanut kriittisillä lausunnoillaan muun muassa masennuslääkitykseen liittyen ja kutsumalla psykiatriaa pseudotieteeksi.

Skientologia on kiistelty liike, jota liikkeen jäsenet pitävät uskontona, ja se on osassa myös maailmaa määritelty uskonnoksi. Skientologit suhtautuvat kielteisesti psykiatreihin ja psykologeihin, ja se pyrkii omilla menetelmillään edistämään ihmisten hyvää oloa ja onnellisuutta. Arvostelijoiden mukaan kyseessä on vaarallinen kultti, jota on syytetty muun muassa pyramidihuijaukseksi, ja jäsenten aivopesusta sekä manipuloinnista. Nykyisin liikkeessä arvioidaan olevan maailmanlaajuisesti noin 10 000–20 000 jäsentä.

Rooli Vietnamin sodasta kertovassa Syntynyt 4. heinäkuuta toi Cruiselle hänen uransa ensimmäisen Oscar-ehdokkuuden. Cruise voitti elokuvasta Golden globe -palkinnon, mutta Oscar-pystiä ei hänen hyllystään löydy vieläkään.

Cruise ja Rogers erosivat vuonna 1990. Samana vuonna Cruise tutustui Days of Thunder – ukkosta radalla -elokuvan kuvauksissa vastanäyttelijäänsä Nicole Kidmaniin, jonka kanssa he menivät naimisiin vielä samana vuonna. Cruise ja Kidman adoptoivat kaksi lasta, Isabellan (s. 1992) ja Connorin (s. 1994). Molemmat lapset ovat Cruisen tapaan skientologeja, ja heillä on vahva asema liikkeen sisällä, mutta Kidman itse ei koskaan liittynyt liikkeeseen.

Cruise ja Kidman erosivat vuonna 2001. Sitä ennen he näyttelivät avioparia Stanley Kubrickin viimeiseksi ohjaustyöksi jääneessä eroottisessa jännityselokuvassa Eyes Wide Shut (1999).

– Olimme silloin onnellisesti naimisissa. Ajoimme kuvausten jälkeen kartingia. Vuokrasimme radan ja ajoimme kilpaa kolmelta aamulla, Kidman muisteli elokuvan kuvauksia New York Timesin haastattelussa vuonna 2020.

Tom Cruise ja Nicole Kidman olivat naimisissa 11 vuotta. He adoptoivat kaksi lasta, ja erosivat vuonna 2001. Sitä ennen he tähdittivät yhdessä Stanley Kubrickin Eyes wide shut -elokuvaa.

Eronsa jälkeen Cruise ja Kidman eivät lähipiirin mukaan ole pitäneet juuri lainkaan yhteyttä.

– Tom on pitänyt vain vähän, jos lainkaan, yhtyettä Nicoleen viimeisen 18 vuoden aikana, ja se sopii hänelle (Cruiselle). Hän (Cruise) ei vaikuta ikävöivän Nicolea, lähipiiristä kerrottiin Hollywood Life -lehdelle vuonna 2020.

Kidmanin jälkeen Cruise seurusteli kolmen vuoden ajan Penelope Cruzin kanssa, jonka hän tapasi tyylilleen uskollisena elokuvan kuvauksissa. Pari näytteli yhdessä Vanilla Sky (2000) -elokuvassa. Cruise ja Cruz erosivat vuonna 2004, ja seuraavana vuonna Cruise esitteli julkisuuteen jälleen uuden naisystävän, tällä kertaa Katie Holmesin.

Vuodesta 1996 lähtien Cruise on tähdittänyt Mission Impossible -elokuvasarjaa. Cruise on tunnettu siitä, ettei hän käytä stunt-näyttelijöitä, vaan tekee kaikki vaarallisimmatkin stunttinsa itse.

Holmesin ja Cruisen Suri-tytär syntyi huhtikuussa 2006 ja häitä vietettiin saman vuoden lokakuussa Italiassa. Holmes haki eroa vuonna 2012, Cruise kertoi vuosi eron jälkeen saksalaisen televisiokanavan haastattelussa, että ero tuli hänelle yllätyksenä.

Erottuaan Holmesista Cruise piti rakkauselämänsä suhteen matalaa profiilia. Vuonna 2020 levisi tieto, että Cruise on alkanut seurustelemaan näyttelijä Hayley Atwellin, 40, kanssa. The Sun -lehdelle puhuneen sisäpiiriläisen mukaan Atwell ja Cruise rakastuivat ensi silmäyksellä ja koronapandemian myötä sulkeutunut maailma lähensi heitä entisestään.

Cruise sai kolmannen vaimonsa Katie Holmesin kanssa Suri-tyttären vuonna 2006. Perhe kuvattuna Bostonissa vuonna 2009. Ero koitti vuonna 2012.

Atwell ja Cruise erosivat kertaalleen vuonna 2021, mutta he palasivat pian takaisin yhteen. Kesäkuussa 2022 levisi jälleen tieto heidän erostaan.

– Tomin ja Hayleyn suhde oli aitoa. Huhuista huolimatta se ei ollut pr-temppu, mutta valitettavasti se ei silti toiminut. He tulevat hyvin toimeen, ja heillä on fantastinen kemia. Siksi he yrittivät uudelleen, sisäpiiristä kerrotaan.

Cruisen nuorekasta olemusta on hämmästelty vuosien varrella useita kertoja. Joidenkin fanien mielestä Cruise näyttää Top Gunin jatko-osassa nuoremmalta kuin alkuperäisessä elokuvassa 35 vuoden takaa.

– Tom Cruise ei ikäänny, jopa 1986 vuoden elokuvassa olleet häntä nuoremmat näyttävät nyt hänen isältään/sedältään tänä päivänä...hänellä on vampyyrin geenit, eräs fani kirjoitti Twitterissä.

Tom Cruisen nuorekas olemus hämmästyttää faneja. Hänen on sanottu näyttävän vuoden 2022 Top Gun: Maverick -jatko-osassa jopa nuoremmalta kuin alkuperäisessä elokuvassa 36 vuotta aiemmin.

Cruisen on epäilty käyttäneen kauneuskirurgisia palveluita, mutta vahvistettua tietoa tästä ei ole. Tiettävästi Cruise on kuitenkin vuosien saatossa parannellut kuuluisaa hymyään ainakin hampaiden valkaisulla sekä huomaamattomien, läpinäkyvien ja keraamisten, hammasrautojen avulla.

Vaikka Cruise tekee toinen toistaan suositumpia elokuvia, persoonana hän on kiistelty. Toisaalta hän nauttii ”hyvän jätkän” mainetta, ja hänestä kerrotaan tarinoita joista välittyy kiltteys ja lähimmäisenrakkaus.

Tom Cruisen viimeisin suhde päättyi kesäkuussa. Hän seurusteli parin vuoden ajan Hailey Atwellin kanssa. Pari piti välissä taukoa, mutta kokeili vielä kerran yhteiseloa ennen lopullista eroa.

Hän on muun muassa opettanut spontaanisti Zac Efronin ajamaan moottoripyörällä, pelastanut perheen palavasta purjeveneestä ja pitänyt yhteyttä poikaan, joka joutui jo kuvausten alettua luopumaan roolistaan Jerry Maguier – elämä on peliä (1996) -elokuvassa. Cruisen kerrotaan myös aina vastaavan lapsilleen puhelimeen – vaikka kesken kohtauksen kuvaamisen.

Tästä huolimatta itse omat stunttinsa näyttelevä tähti tiedetään äkkipikaiseksi ja perfektionistiseksi luonteeksi, joka kävi viimeksi ilmi seitsemännen Mission Impossible -elokuvan kuvauksissa, joita koronapandemia jarrutti pahanpäiväisesti.

Cruise suhtautui tuoreimman Mission Impossible -elokuvaan pakkomielteisesti. Korona-aikana kuvattu elokuva otti runsaasti takapakkia, ja Cruise nähtiin usein kuvauksissa kaksi kasvomaskia yllään.

Cruise sai kuvausryhmässä aikaan joukkopaon suhtautumalla pakkomielteisesti terveysturvallisuuteen, ja hänestä vuosi julkisuuteen myös ääninauha, joissa hän raivosi silmittömästi työntekijöille, jotka eivät noudattaneet sääntöjä ja olivat alle metrin etäisyydellä toisistaan – vaikkakin kasvomaskit asianmukaisesti yllään.

– Jos teette vielä noin, olette mennyttä! Jos kukaan tässä työryhmässä tekee niin, se on siinä. Sinä myös, ja sinä, ja sinä. Älkää enää ikinä tehkö noin, Cruise huusi lukuisten kirosanojen saattelemana.

Cruise myös maksoi omasta pussistaan 500 000 puntaa (noin 554 000 euroa) risteilyaluksesta, jolle näyttelijät ja kuvausryhmä pystyivät eristäytymään.

