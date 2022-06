Erikoisjoukot on kiusallista katsottavaa tietystä syystä – tässä ovat tv:n topit ja flopit!

IS:n Tv-lehden toimitus jakoi jälleen kehuja ja moitteita lineaarisen tv:n ja suoratoistopalvelujen tarjonnasta.

Flopit

Erikoisjoukot, Ruutu+

Ensinnäkin Erikoisjoukot-ohjelma on todella koukuttava ja hyvin tehty. Mutta millä tavoin kisaajia on valmisteltu tulevaan koitokseen rankassa ohjelmasarjassa? On erittäin vaarallista lyödä kymmeniä kiloja lastia huonokuntoisen ihmisen selkään ja pistää hänet juoksemaan suolle. Katsojakin meinaa saada sydänkohtauksen. Ja meno käy jakso jaksolta pahemmaksi. Kilpailijat ovat kertoneet julkisesti myös vammoistaan ja murtumistaan, joita he saivat kuvauksissa. Ihmetellä pitää, tehtiinkö sarjaan osallistuneille lainkaan kuntotestiä ennen kuvauksia.

Katsojakin kärvistelee katsoessaan brutaaleja harjoitteita, joihin kilpailijat joutuvat.

Netflixin tylsyys

Onko Netflix menettämässä otteensa? Netflix panostaa nuoriin aikuisiin, mutta näyttää unohtaneen keski-ikäiset ja sitä vanhemmat katsojansa. Rikkauksissa kieriskelevistä kiinteistönvälittäjistä kertovia tosi-tv-sarjoja kyllä piisaa ja niitä jatketaan kaudesta toiseen, mutta kunnon trilleriä on vaikeampi löytää – varsinkaan napakasti toteutettuna.

TOPIT

The Lincoln Lawyer, Netflix

Michael Connellyn kirjoista on tehty vuonna 2011 elokuvaversio, ja nyt aihe nähdään toimivana lakidraamana. Lincoln Lawyer ei ole puiseva lakisarja, vaan siinä on jytyä ja iskua. Suhteellisen tuntematon meksikolaisnäyttelijä Manuel Garcia-Rulfo, 41, kiehtoo hiljaisella karismallaan pääroolissa. Netflixissä näkyvän sarjan takana on L.A. Law’n ja Big Little Liesin konkari David E. Kelley, jonka taikanäpit ovat luoneet jälleen koukuttavaa katsottavaa.

Heartstopper, Netflix

Jos rakastit aikanaan Normaaleja ihmisiä -sarjaa, rakastat myös tätä helmeä! Netflixin valonpilkahduksia tänä keväänä oleva pienen budjetin sarja ei brassaile tunnetuilla nimillä – päinvastoin.

Heartstopperin pääosissa nähdään Kid Connor ja Joe Locke.

Viattomia lukiolaispoikia esittävät päähenkilöt saivat roolinsa kaikille avointen koekuvausten perusteella, ja juuri tuiki tuntemattomat näyttelijät tekevät sarjasta aidon ja koskettavan. Tarina kertoo kahden varsin eri piireissä pyörivän poikakoulun oppilaan rakkaustarinan.

Pysäyttäkää Nyqvist, Yle

Jo kerran Ukrainan sodan vuoksi hyllytetty sarja alkoi vihdoinkin tv:stä ja hyvä että alkoi! Tässä on oiva vinkki niille, jotka miettivät, mitä katsoisi.

Etenkin Antti Tuomas Heikkisen esittämä työpaikkakiusattu Aleksis Nyqvist on varsin herkullinen henkilöhahmo. Tästä ulkoministeriön nössöstä harjoittelijasta kuoriutuu nopeasti melko kylmäverinen ja kostosta nauttiva kaveri, joka on silti hölmöydessään erittäin sympaattinen – kuten sarjan monet muutkin veijarit.

Antti Tuomas Heikkisen hahmo Aleksis Nyqvist on ulkoministeriön harjoittelija ja sinnikäs alisuoriutuja.

Jarkko Pajunen on kansliapäällikkö Rautakorpena niin mainio, että jäi oikein miettimään, miksei Pajusta ole aiemmin löydetty päärooleihin.

Poliittista kieroilua sisältävä sarja on pääosin groteskia komediaa, ja sarjan aikana tulee usein mietittyä, voiko näille kamalille tapahtumille tosiaan nauraa.

Tapahtumat liippaavat pelottavan läheltä tosielämää: on Nato-prosessia ja venäläistä hybridisotaa. Onneksi sarja on fiktiivinen, sillä venäläiset erikoisjoukot tappamassa suomalaisia poliiseja ei kuulosta aluksi minkään asteen komediasarjalta.

Komisario Lewis, TV1

Uusintana nähtävä sarja on kivaa 2000-luvun nostalgiaa. On nautittavaa katsoa vanhan ajan poliisisarjaa, jossa on mainiot hahmot. Komisario Lewis ei myöskään tunnu Komisario Morsen uudelleenlämmittelyltä tai rahastukselta. Lisäpisteitä sarja saa tapahtumapaikastaan Oxfordin yliopistokaupungista. Tähän konseptiin ei kyllästy.

