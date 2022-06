Ruotsalainen Olof, 29, ihannoi Putinia ja kauppaa arveluttavia kännyköitä: ”Harmaalla alueella voi tienata enemmän”

Olof K. Gustafsson elää loistoelämää ja edistää edesmenneen huumekeisarin mainetta. Bisneskuviot ovat toinen toistaan arveluttavampia.

Nuori mies liikuskelee tolkuttomassa hotellisviitissä Dubaissa. Hän valittaa, että huoneessa ei ole oikeanlaista parfyymiä.

Hänellä riittää elämänviisauksia:

– Olen sitä mieltä, että tunteisiin on turha tuhlata aikaa.

– Raha tuo valtaa. Valta tuo rahaa.

– Vaikeinta maailmassa on yksin ja rahattomana.

Ihanteekseen hän mainitsee "maailman mahtavimman miehen", Vladimir Putinin. Ylipäätään hän haluaisi verkostoitua maailman mahtavien kanssa. Tästä kerrotaan dokumentissa Olof Inc.

Mies on Olof K. Gustafsson, 29, joka tuli kotimaassaan Ruotsissa tunnetuksi 17-vuotiaana, kun hän ilmoitti tv:ssä aikovansa dollarimiljardööriksi. Hänellä oli lukioikäisenä neljä firmaa ja Simpsons-sarjakuvan julkaisuoikeudet Ruotsissa.

18-vuotiaana Gustafsson riitaantui isänsä kanssa ja muutti Los Angelesiin. Siellä hän pyöritti pikavippibisnestä, jonka lainan saajilta ei kyselty tilitietoja.

Gustafssonin mukaan puolet lainanottajista häädettiin uusista asuinnoistaan kuukauden kuluttua. Häntä ällistyttää yhä, kuinka vihaisia kaiken menettäneet ihmiset voivat ollakaan.

– Ostin Rolls Roycen, ja yhtiökumppaniani ammuttiin jalkaan, hän selittää bisneksen loppua.

Gustafsson löysi uuden uran. Hän on toimitusjohtajana Roberto Escobarin omistamassa Escobar Inc. -yhtiössä. Roberto on vuonna 1993 tapetun kolumbialaisen huumekauppiaan Pablo Escobarin veli. Tämän uskotaan murhauttaneen tuhansia ihmisiä.

– En tiedä siitä mitään. Olin puolivuotias, kun hän kuoli, Gustafsson selittelee.

Gustafsson esittelee vaurasta elämäntyyliään.

Kolumbian lisäksi nuori mies tekee bisnestä Venäjällä.

Dokumentissa seurataan Gustafssonin elämää vuoden ajan. Pablo Escobar -kännyköiden kauppaamisen ja baaribisnesten lisäksi siihen kuuluvat hämärän tuntuiset Picasso-taulukaupat Saksassa.

– Harmaalla alueella voi tienata enemmän rahaa. Toki pyrimme kohti valkoista. Puhun mielelläni sävyistä, Gustafsson selittää.

Gustafssonin tyttöystävä Svetlana odottaa lasta. Siksi pari päättää palata Ruotsiin Ekeröön Tukholman lähellä. Kansankodissa kun on sittenkin puolensa perheellisille.

Arkisissa ruotsalaismaisemissa miehen pröystäilyn komedialliset piirteet korostuvat. Väliaikainen majailu lapsuudenkodissa ei oikein suju. Remonttiakin pitää tehdä itse.

Gustafsson juoksee radiohaastatteluissa, mutta Ruotsissa ei oikein uskota hänen juttujaan. Escobar-puhelimien tilaajatkin valittavat, että niitä ei kuulu. Vanha koulukaverikin vähän epäilee. Gustafssonia selvästi harmittaa. Dokumentin lopussa hän asusteleekin jo Marbellassa.

Olof Inc maanantaina 13.6. Teema & Fem klo 20.00