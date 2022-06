Tänään tv:ssä elokuva, jossa James Bond vihjaa harrastaneensa seksiä miehen kanssa – tuottaja paljasti, mitä siitä seurasi

Elokuvastudion johtoporras järkyttyi ja vaati, että maanantaina tv:stä tulevassa 007 Skyfall -elokuvasta poistetaan kohtaus, jossa James Bond vihjaa harrastaneensa seksiä miehen kanssa. Tuottaja ei suostunut toistuviin vaatimuksiin.

James Bond -filmien tuottajana tunnettu Barbara Broccoli, 61, kertoo elokuvastudion johtoportaan järkyttyneen syvästi eräästä Skyfall-elokuvan kohtauksesta. Kyseisessä kohtauksessa yksi valkokankaiden tunnetuimmista naistenmiehistä vihjaa harrastaneensa seksiä myös miehen kanssa. Asiasta uutisoi brittilehti Daily Mail.

Broccolin mukaan tämä Bondin seksuaalisuuteen viittaava vihjaus oli elokuvastudiolle liikaa ja kohtausta vaadittiin poistettavaksi lopullisesta elokuvasta.

Barbara Broccoli ja Daniel Craig Skyfall-elokuvan ensi-illassa vuonna 2012.

– Studio käski leikata repliikin kokonaan pois ja kieltäydyimme siitä useampaan otteeseen, Broccoli muistelee Apple TV:n dokumentissa Being James Bond.

– Muistan, että ensi-illassa tuo repliikki sai yleisön räjähtämään (riemusta). Katsoin silloin studion johtajaa ja ajattelin mielessäni, että minähän sanoin, että tässä kävisi juuri näin, hän jatkaa.

Erimielisyyksiä herättänyt kohtaus nähdään vuonna 2012 ensi-iltansa saaneen Skyfall-elokuvan alkupuolella, kun Javier Bardemin näyttelemä Rauol Silva vangitsee Daniel Craigin esittämän Bondin autiolle saarelle.

Aiemmin MI6:n agenttina työskennellyt takinkääntäjä on sitonut Bondin tuoliin, ja brittiagentti odottaa joutuvansa rikollisneron kiduttamaksi. Tämän sijaan Silva istuutuukin Bondin eteen ja ryhtyy sivelemään hellästi tämän rintakehää ja sisäreisiä.

– Yrität tällä hetkellä muistella koulutustasi. Millainen sääntö pätisi tässä tilanteessa? No, ensimmäinen kerta kaikkea, Silva huokaa Bondille näennäisesti lempeään sävyyn.

– Mikä saa sinut ajattelemaan, että tämä olisi ensimmäinen kertani? Bond vastaa yllättäen Silvan täysin.

Javier Bardem ja Daniel Craig tähdittivät vuonna 2012 ensi-iltansa saanutta Skyfall-elokuvaa.

Vuonna 2012 ensi-iltansa saanut Skyfall keräsi elokuvakriitikoilta runsaasti suitsutusta, ja se palkittiin muun muassa kahdella Oscar- ja Bafta-palkinnolla. Filmi nousi myös Suomessa kyseisen vuoden katsotuimmaksi elokuvaksi.

Tuorein James Bond -elokuva 007 No Time to Die sai ensi-iltansa 30. syyskuuta. Pitkään odotettua elokuvaa voidaan pitää erään aikakauden loppuna, sillä Craig nähdään kyseisessä filmissä viimeistä kertaa legendaarisen brittivakoojan roolissa. Craig on tähdittänyt yhteensä viittä Bond-elokuvaa, joista ensimmäinen, Casino Royale, sai ensi-iltansa jo marraskuussa 2006.

Aiemmin syyskuussa verkossa lähti leviämään video, jossa Craig pitää koskettavan jäähyväispuheen kollegoilleen. Video on kuvattu pian ensi-iltansa saavan elokuvan viimeisenä kuvauspäivänä vuonna 2019.

– Olen rakastanut joka ikistä sekuntia näissä elokuvissa, etenkin tässä viimeisessä. Heti sängystä noustessani minulla on ollut mahdollisuus tehdä töitä kanssanne, Craig toteaa videolla viitaten työkavereihinsa.

