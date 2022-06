Laulaja Caron kohtasi Petri-puolisonsa yli kymmenen vuotta sitten kesken illanvieton – ritarillinen ele tukalassa tilanteessa teki vaikutuksen

Caron Wuotila on ollut kymmenisen vuotta yhdessä puolisonsa Petrin kanssa.

Caron Wuotilalla on kaksi lasta: 17-vuotias Jayme ja 23-vuotias Jay.

The Voice of Finland: Senior -kisassa nähty Caron Wuotila muutti Suomeen 1980-luvun alussa eikä kaipaa takaisin kotimaahansa Englantiin.

Sosiaalisen median avulla Caron pitää yhteyttä brittiystäviinsä ja -sukulaisiinsa. Hän käy enää lähinnä hautajaisissa vanhassa kotikaupungissaan. Suomi on koti.

– Olen vain pikkutyttö Boltonista, joka tuli Suomeen ja jäi.

Caron nousi pinnalle 1980-luvulla.

Caron on ollut nykyisen miehensä Petri Wuotilan kanssa yli kymmenen vuotta. Petri tapasi laulajan jo 1980-luvulla Ylläksellä. Hän harrasti syöksylaskua ja oli tullut kavereidensa kanssa Lappiin. Kelit olivat niin huonot, että he päätyivät tanssimaan ravintolaan. Petri muistaa tumman kaunottaren, mutta Caron ei muista Petriä.

– Hän on kuusi vuotta minua nuorempi, ja olin tuohon aikaan entisen mieheni kanssa.

Seuraavan kerran he kohtasivat yli kymmenen vuotta sitten, kun eräs julkkismies yritti liehitellä yksin ollutta Caronia ravintolassa.

– Petri tuli siihen väliin ja sanoi, että anna Caronin olla rauhassa.

Caron, Jay, Jayme ja Petri vuonna 2011.

Liikemies asui noihin aikoihin Sveitsissä, ja ensimmäiset vuodet pari reissasi Suomen ja Zürichin väliä.

Kysyttäessä miten Caron kuvailee miestään, vastaus tulee nopeasti.

– Hän on minun tukeni. Meillä ollut vaikeutemme, ja nyt on ihanaa.

Lauttasaaressa asuva perhe viihtyy merellä.

– Vietetään paljon aikaa veneessä, se on kuin meidän kesämökki. En tiedä miksi, mutta vene ei ole edes vedessä nyt. Joka vuosi ollut hinku, nyt ei ole jostakin syystä. Bensa on yli kaksi euroa litralta. Se on omalla veneellä kallista.

Caronilla on kaksi poikaa entisistä suhteistaan, 23-vuotias Jay ja 17-vuotias Jayme. The Voice of Finland: Seniorin alkujaksossa näkyi kannustava perhe, mutta Jayme puuttui. Hänellä oli tuolloin koripallopeli.

Äiti on ylpeä urasuuntautuneista pojistaan Jaymesta ja Jaysta.

Molemmat pojat ovat nuoresta iästään huolimatta urasuuntautuneita.

– Jayme pelaa Omniassa aikuislukiossa. Rakastan sitä, miten fokusoitunut hän on koripalloon. Ei tee paljon mitään muuta. Hänellä on koris ja lukio elämässä.

– Hän oli ennen pyöreämpi poika. Nyt hän on niin timmi, äiti ihastelee.

Jay on puolestaan malli, joka haaveilee koru- ja vaatesuunnittelijan urasta. Jay tekee töitä muun muassa Armani Exchangelle ja Zalandolle.

– Jay juoksee edestakaisin kuvauksissa Berliinissä, äiti kertoo.

Poika oli nelivuotiaana äitinsä kanssa mallina Kampissa ja totesi sen jälkeen, ettei halua ikinä mitään tällaista. 14-vuotiaana Caron nappasi pojastaan kuvan ja sanoi, että tämän pitäisi tehdä mallintöitä. Myöhemmin Jay yllätti kertomalla tehneensä diilin mallitoimiston kanssa.

Jay kiertää ympäri maailmaa työnsä puolesta.

– Se on helppo tapa tehdä jotakin, jos et ole päättänyt vielä, mitä teet elämäsi kanssa. Hän kiertää castingtoimistoja ympäri maailma. Kun korona iski, Jay oli Etelä-Afrikassa ja meidän oli hirveän vaikea saada häntä pois sieltä.