Huippusarjojen luoja ylistää suomalaisnäyttelijöitä estoitta – paljastaa, millaisen erityispiirteen Peter Franzén tuo hittisarjaan

Uuden Billy the Kid -sarjan luoja Michael Hirst kehuu Jasper Pääkköstä ja Peter Franzénia IS Tv-lehden haastattelussa. Sarjan pääosanesittäjä Tom Blyth tähdittää myös uutta Nälkäpeli-elokuvaa.

Michael Hirst on luonut Viikingit-sarjan, jossa Jasper Pääkkönen ja Peter Franzén näyttelivät.

Billy the Kidin, Viikinkien ja Tudorsin luoja Michael Hirst on innoissaan, kun keskustelemme Suomesta ja suomalaisista näyttelijöistä.

– Viikinkien Peter Franzén ja Jasper Pääkkönen ovat kerrassaan loistavia näyttelijöitä!

– Juttelemme Peterin kanssa usein. Hän on mahtava tyyppi, joka tuo sarjaan mukaan hienolla tavalla oikeanlaista huumoria. Rakastan häntä, hän on fantastinen.

Jasper Pääkkönen ja Peter Franzén nähtiin Viikingit-sarjassa.

Michael Hirst oli lapsena Billy the Kidin fani, ja siksi uusi sarja on suuren unelman toteutus. Nyt hän halusi tutkia Billyn hyviä puolia.

– Halusin selvittää, oliko järkevää ihailla häntä koko lapsuus. Selvisi, että Billy oli kompleksinen, kiehtova henkilö. En ajattele häntä sankarina, mutta valtavan monipuolisena, kultturellina henkilönä, josta kannattaa tietää eri puolia.

– Satojen ehdokkaiden joukossa Tom Blyth nousi esiin ilmeikkäällä herkkyydellään – ja hän näyttää aivan Billy the Kidiltä!

Kuten Viikingeissä, pitää Hirst nytkin huolta autenttisesta ajankuvasta.

– Täsmällistä faktaa merkityksellisempää minulle on kuitenkin tunne aitoudesta. Kun tein kohtauksia ja konsultoin historioitsijoita, kysyin aina, tuntuuko tämä totuudelliselta? Draama antaa historialle tietyn muodon.

Billy the Kidin ja Viikinkien luoja Michael Hirst oli Billy the Kidin fani jo lapsena.

Lännentarinassaan Hirst ei halunnut toistaa totuttua kuvastoa.

– Tässä eletään vasta esi-westernien aikaa, enkä muutenkaan halunnut tuttuja kiviröykkiöitä. Tärkeää oli silti tietty villin lännen karu glamour.

Billy the Kid -sarjan pääosan näyttelijä englantilainen Tom Blyth matkusti rooliaan varten Yhdysvaltojen New Mexicoon aidon Billy the Kidin jalanjäljille.

– Tein oikean roadtripin, ja se oli upea kokemus. Majoituin autossani ja motelleissa ja vierailin Billyn aidolla mökillä. Tuntui, että todella sain yhteyden Billyyn.

– Kävin myös Billyn äidin Kathleenin haudalla, joka oli koristeltu viesteillä tuonpuoleiseen. Billy on seudulla edelleen todella keskeinen hahmo.

Daniel Webber näyttelee Jesse Evansia ja Tom Blyth Billy the Kidiä uudessa sarjassa.

Sarjassa äidin ja pojan suhde esitetään kaikkein suurimpana voimana ja voimavarana. Tällaiseen äitisuhteeseen Tom Blyth osaa hyvin samastua.

– Olen myös menettänyt isäni nuorena ja elänyt yksinhuoltajaäidin kasvattamana. Billy on oikea mammanpoika hyvässä mielessä, ja niin olen minäkin. Äitini on jakanut vahvuutta ja moraalia isolla kädellä.

Äidin ohella Billy the Kidin lyhyen elämän merkkihahmoihin kuuluu myös Jesse Evans, varas, jota näyttelee Daniel Webber. Blyth ja Webber ystävystyivät läheisesti, kun sarjaa kuvattiin Kanadan Calgaryssa, paikassa, jossa cowboy-kulttuuri on hyvissä voimissa.

– Treenasin ratsastamista neljä viikkoa intensiivisesti, Tom Blyth kertoo.

Sarja on kuvattu kokonaan paikan päällä, eikä studiota käytetty. Tom Blyth kertoo, että toisin kuin Daniel Webber, hän ehti harjoitella ratsastamista vain kuukauden verran.

– Teimme lähes kaikki stuntit itse. On ihan hullua, että he antoivat minun tehdä ne! Kun viiletimme täysillä mylvivän karjan keskellä hevosten selässä, huomasin, että Daniel oli kalpea. Mietin, että pitäisikö minunkin pelätä, jos kokenut ratsastaja näyttää säikyltä!

Tom Blyth tähdittää seuraavaksi Nälkäpeli-elokuvaa.

Toukokuussa julkistettiin, että Tom Blyth näyttelee myös uudessa Nälkäpeli-elokuvassa. Blyth ei vielä osaa sanoa, kuinka elämä roolin myötä muuttuu.

– Mutta tiedän nyt, mitä teen seuraavat kuukaudet! Parhaillaan tankkaan käsikirjoitusta pää kuumana.

Francis Lawrencen ohjaama Nälkäpeli-sarjan esiosa kertoo ajasta 64 vuotta ennen ensimmäistä Nälkäpeli-kirjaa ja paljastaa tyranni Coriolanus Snow’n (Blyth) nuoruuden tapahtumia. Aiemmissa elokuvissa Snow’ta on näytellyt Donald Sutherland.

– Olen äimänä näistä kummastakin isosta roolista. En ole näytellyt pääosia megatuotannoissa. Rakastan Nälkäpeli-sarjaa suuresti.

