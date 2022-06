Viikonlopun tv-vinkki: Kauhuleffa lähiöön joutuvasta nuorestaparista – näyttelijä aneli lopettamaan yhden kohtauksen kuvaamisen

Vivarium ei ole hyvän mielen elokuva, vaan ennemmin ihmiskoe sekä elokuvan hahmoille että katsojille.

Nyt on häiritsevää! Jos pahin painajaisesi on päätyä lähiöön lapsiperheansaan, on tämä irlantilaisen Lorcan Finneganin ohjaama psykologinen kauhusatiiri kaksin verroin karmeampi. Se on poikkeuksellisen pitkäksi aikaa mieleen jäävä dystopiakuvaus.

Imogen Pootsin ja Jesse Eisenbergin esittämä nuoripari päätyy oudon asunnonvälittäjän mukana tutustumaan Yonder-lähiöön, joka koostuu identtisen täydellisistä pikkutaloista. Pastellimiljöö muuttuu vähemmän idylliseksi, kun välittäjä katoaa, eikä tietä ulos löydy millään.

Gemma ja Tom ovat jumissa talossa numero 9, ja pahempaa on luvassa: pihalle ilmestyy laatikossa vauva ja viesti, jossa kerrotaan, että vapaus on luvassa, kunhan lapsi on kasvatettu. Pieni, matkiva poika ei suinkaan ole tavanomainen jälkeläinen, vaan suorastaan hirviö.

Scifin suuntaan kurkottavassa kauhujännärissä luodaan taidokkaan piinallinen hajuton ja mauton keinotodellisuus, jossa Pootsin ja Eisenbergin hahmot ahdistuvat aidosti. Mustaksi käyvä huumori hiipuu sekin vähiin, kun loppuhuipennus jättää sanattomaksi.

Lähiössä on pelkästään toisiaan muistuttavia taloja.

– Meillä oli lavasteena kolme identtistä taloa ja kuistia, ja se oli painajaismaista. Ensimmäinen kuvauspäivä oli hauska, kuin olisi nukkekodissa, mutta seuraavana päivänä ajatus siitä, että viettäisimme vielä 7 viikkoa samassa setissä samoissa vaatteissa, tuntui karmealta, Imogen Poots kertoi Collider-sivustolle.

– Kaikkein karmeinta oli kuitenkin ruumispussiosio. Jesse otti rauhallisesti ja sanoi, että kunhan vauvallani vielä on isä tämänkin jälkeen, niin pistäkää pussiin vain. Mutta minä olin että älkää, älkää, lopettakaa! Se oli kammottavaa ja pelottavaa, ja olin tosi hermostunut. Mutta muuten tätä elokuvaa oli mahtava tehdä!

Kyseessä ei ole hyvän mielen elokuva, vaan ennemmin ihmiskoe sekä elokuvan hahmoille että katsojille. Vaikkei kokonaisuus ole oikeastaan lainkaan tyydyttävä, on elokuva virkistävän erilainen - ja oikeasti pelottava!

Kino: Vivarium (2019) lauantaina 11.6. Teema & Fem klo 22.30

★★★★