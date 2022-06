Hollywood-tähti kiisti vuosia vakavan sairautensa – kaikki voivat nyt nähdä ja kuulla peruuttamattomat seuraukset

Metodinäyttelijästä Hollywoodin kultapojaksi nousseen Val Kilmerin uraa ovat varjostaneet vakava sairastuminen ja maine hankalana tähtenä. Nyt hän palaa koskettavasti valkokankaalle Top Gun: Maverick -elokuvassa.

Monen Top Gunin nähneen mieleen on piirtynyt elävästi kuva vaaleasta ja komeasta Val Kilmeristä, jonka roolihahmo Tom ”Iceman” Kazanski oli jatkuvasti nokittain Tom Cruisen esittämän Pete "Maverick" Mitchellin kanssa.

Kasariklassikko on taas ajankohtainen, sillä elokuvan jatko-osa Top Gun: Maverick sai juuri ensi-iltansa ja siitä povataan vuoden suurinta kassamagneettia.

Vakavan sairauden kanssa kamppaillut amerikkalaisnäyttelijä palaa komeasti valkokankaalle elokuvassa pitkän tauon jälkeen.

– Se merkitsi isälleni todella paljon, ja hän on ylpeä elokuvasta. Tätä hän rakastaa tehdä, Kilmerin tytär Mercedes Kilmer iloitsi.

Kurkkusyövän sairastanut Kilmer uusii elokuvassa Icemanin roolinsa. Näyttelijän osallistuminen kuvauksiin ei ollut mikään itsestäänselvyys, sillä syöpä vei Kilmeriltä äänen, ja puhuminen on hänelle yhä vaikeaa.

Kilmerille on tehty myös trakeostomia eli henkitorviavanne. Uutta Top Gunia varten Kilmerin ääni luotiinkin tekoälyn avulla. Näyttelijä ei siis varsinaisesti puhu elokuvassa itse, vaan tekoäly matkii Kilmerin ääntä ja puhetapaa.

Icemanin rooli elokuvassa Top Gun – lentäjistä parhaat (1986) teki tuolloin 27-vuotiaasta Val Kilmeristä Hollywood-tähden ja seksisymbolin.

Kilmer on kertonut haastatteluissa, että hänen äänensä luotiin elokuvaan vanhoja äänitallenteita hyödyttäen. Näyttelijä sanoo olevansa erittäin vakuuttunut lopputuloksesta.

– Meille ihmisille kommunikointi on yksi olemuksemme ydin ja kurkkusyövän takia ihmisten on vaikea ymmärtää puhettani. On uskomaton lahja päästä kertomaan tarinani äänellä, joka tuntuu aidolta ja tutulta, Kilmer on sanonut.

Näyttelijän terveysongelmat tulivat julkisuuteen vuonna 2015, kun hänet kiidätettiin sairaalaan. Kilmerin äiti kertoi amerikkalaismedialle poikansa sairastavan kurkkusyöpää, mutta Kilmer itse kiisti huhut sairastumisesta.

2016 huhumylly Kilmerin terveydentilasta sai lisää tuulta alleen, kun Kilmerin hyvä ystävä ja kollega Michael Douglas sanoi näyttelijän sairastavan samaa tautia, mistä hän itse oli selvinnyt.

– Val on mahtava mies, joka kamppailee juuri sen kanssa, mistä itsekin kärsin, ja tilanne eivät näytä kovin hyviltä hänelle, Michael Douglas kertoi haastattelussa.

Kilmer kiisti jälleen sairastumisen. Samoihin aikoihin kansainvälisessä mediassa levisi kuvia laihtuneesta Kilmeristä, jolla oli kaulassaan trakeostomian jättämä hengitysputken paikka.

Tuolloin julkisuudessa käytiin keskustelua Kilmerin henkilökohtaisista uskomuksista, joiden epäiltiin olevan syy siihen, miksi tähti kiisti niin sinnikkäästi sairastumisen.

Kilmer noudattaa Kristillinen tiede -yhteisö oppeja, joka uskoo rukouksen parantavaan voimaan, eikä lääketieteelliseen hoitoon.

Vuonna 2017 Kilmer myönsi viimeinkin sairastaneensa kurkkusyövän. Näyttelijä turvautui myös lääketieteelliseen hoitoon syöpätaistelussaan, vaikka sanookin vastustaneensa ajatusta jyrkästi.

Kilmer kertoi vuonna 2020 New York Timesille antamassaan haastattelussa suostuneensa syöpähoitoihin lastensa Mercedeksen ja Jackin takia, jotka eivät jaa isänsä elämänkatsomusta.

Kilmer tykitti haastattelussa lääketieteellisen hoidon aiheuttaneen hänelle kärsimystä ja näyttelijä sanoi uskovansa kaikesta huolimatta, että olisi parantunut omien uskomustensa avulla.

Val Kilmerin elämänkatsomus herätti keskustelua, kun tähden sairastuminen tuli julkisuuteen. – Ihmisten mielestä on asettanut itseni vaaraan, koska noudatan Kristillisen tieteen oppeja. Monet, monet ihmiset ovat parantuneet rukouksen voimalla. Ja monet ovat kuolleet modernin lääketieteen takia, Kilmer on puolustautunut.

Vuonna 2020 julkaistussa elämäkerrassa Kilmer kuvailee olleensa entisen naisystävänsä poptähti Cherin luona yötä, kun hän yhtäkkiä alkoi oksentamaan verta.

– Rukoilin heti ja soitin sitten hätänumeroon, Kilmer kertoo I'm Your Huckleberry -kirjassaan.

Samana vuonna julkaistussa Val-dokumenttielokuvassa Kilmer pohti uransa jatkoa. Näyttelijä sanoi voivansa hyvin, mutta tiedostavansa sen, että vakava sairaus on jättänyt jälkensä ja tulee vaikuttamaan hänen uraansa.

– Voin paremmin kuin miltä kuulostan. En voi puhu ilman että tukin tämän reiän, Kilmer sanoo dokumentissa ja osoittaa kaulaansa.

Kilmerin puhuminen on työlästä ja hänen kurkkunsa turpoaa herkästi. Amerikkalaismediat ovat kertoneet, että haastatteluissa Kilmerillä on välillä ollut apuna ystävä, joka tulkkaa Kilmerin puhetta.

Maineikkaan Juilliard-koulun kasvatti on aina ollut tarkka rooleistaan. Uran alkutaipaleella Kilmerille tarjottiin roolit Francis Ford Coppolan Outsiders – kolmen jengi -elokuvassa ja David Lynchin Blue Velvetissä. Kilmer kieltäytyi tarjouksista ja lähti reppureissaamaan Eurooppaan.

– En tietäisi nyt kaikkea sitä mitä tiedän, jos en olisi kääntänyt selkääni menestykselle niin usein kuin olen sen tehnyt, Kilmer on todennut.

Reissun jälkeen kuvattu Top Gun (1986) muutti Kilmerin elämän. Top Gunin menestystä seurasi pääosa Oliver Stonen The Doors -elokuvassa, jossa Kilmer esitti Jim Morrisonia. Hän uppoutui syvälle rooliinsa ja opetteli laulajan tavan puhua ja liikkua pienintäkin yksityiskohtaa myöten.

– Hän tuntee Jim Morrisonin paremmin kuin Jim tunsi itsensä, yhtyeen tuottaja Paul Rothchild totesi.

Jim Morrisonin noususta ja tuhosta kertonut The Doors -elokuva sai faneilta ja kriitikoilta ristiriitaisen vastaanoton, mutta Kilmerin vimmaista roolisuoritusta kehuttiin.

Kilmer oli ysäriyleisön lemmikki, mutta hän niitti mainetta Hollywoodissa myös muista syistä. Tähteä pidettiin vaikeana ja oikukkaana.

Huhujen mukaan metodinäyttelijänä tunnettu Kilmer tiuski ihmisille kuvauksissa, kieltäytyi puhumasta ja jopa löi nuorta naisnäyttelijää Caitlin O’Heaneya The Doorsin koekuvauksissa.

O’Heaneyn mukaan hänet maksettiin hiljaiseksi ja hän joutui kirjoittamaan salassapitosopimuksen tapahtuneesta.

– Olin niin traumatisoitunut, joten allekirjoitin sopimuksen, vaikka tiesin sen olevan väärin. Sopimuksessa luki, etten saisi koskaan puhua tapahtuneesta, O'Heaney kertoi Buzzfeed-sivustolle vuonna 2017.

Kilmerin on myös väitetty polttaneen tuotantoon kuuluvaa henkilöä savukkeella kasvoihin Tohtori Moreaun saari -elokuvan (1996) kuvauksissa.

– Minua pidettiin hankalana ja kaikki suurten elokuvastudioiden pomot käänsivät minulle selkänsä, Kilmer on sanonut.

Tombstonea (1993) on ylistetty yhdeksi kaikkien aikojen parhaista lännenelokuvista. Kilmer ja Kurt Russell esittävät elokuvassa lännen pyssysankareita Doc Hollidayta ja Wyatt Earpia.

Näyttelijän ura koki rajun kolauksen vuonna 2000 kun 80 miljoonan dollarin budjetilla höystetty scifi-elokuva Red Planet floppasi lippuluukuilla.

Kulisseissa kuiskuteltiin Kilmerin ja vastanäyttelijä Tom Sizemoren ärhäköistä tappeluista, jotka äitiyivät jopa fyysiseksi.

Kriitikot eivät ottaneet tolkkua sekavasta Red Planetista ja lyttäsivät sen täysin. Kilmer on sanonut tehneensä 2000-luvulla elokuvia, jotka eivät ole kovinkaan ”ylväitä”.

Red Planetin jälkeen roolitarjoukset tyrehtyivät, eikä kukaan halunnut työskennellä Kilmerin kanssa. Se oli kova paikka tähdelle, joka on aina suhtautunut työhönsä vakavasti. Vähän liiankin vakavasti, jos häneltä kysytään.

– Menin pois tolaltani, kun en saanut Oscar-palkintoa tai muuta tunnustusta, Kilmer on kuvaillut menestyksensä huippuvuosia.

