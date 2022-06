Maria Veitolan yökyläily julkkisten luona käännetään päälaelleen – kutsuu tähdet nyt omaan kotiinsa

Julkkisten luona yökyläillyt Maria Veitola kutsuu tunnettuja suomalaisia vastavierailulle omaan kotiinsa.

Suosittu Yökylässä Maria Veitola -tv-sarja saa jatkoa kokonaan uuden ohjelman muodossa. Vuoroin vieraissa, Maria Veitola -ohjelma nähdään MTV3-kanavalla syksyllä.

Aiemmin suomalaiset ovat avanneet Veitolalle kotiensa ovet yökyläilyä varten. Nyt Veitola kutsuu tutut kasvot vastavierailulle kotiinsa.

– Vuoroin vieraissa, Maria Veitola on ihan uusi ohjelma. Mähän oon yökyläillyt lähes sadan tunnetun suomalaisen luona ja nyt kutsun heitä vastavuoroisesti omaan kotiini Helsingin Punavuoreen puhumaan kaikesta siitä, mitä heidän elämissään on tapahtunut sitten yökyläilyn, Veitola kertoo Instagramissa.

MTV tiedotti tiistaina, että Veitola viettää yhdessä vieraansa kanssa rennon päivän ja he muistelevat samalla, mitä vieraalle on tapahtunut oman Yökylässä-jakson jälkeen.

Yökylässä Maria Veitola -sarjan ensimmäinen tuotantokausi esitettiin syksyllä 2015. Tähän mennessä tuotantokausia on kertynyt peräti seitsemän ja yökyläilyjä kymmenittäin. Katsojien rakastama sarja on palkittu kuudesti parhaan keskusteluohjelman Kultaisella Venlalla.

Vuosien aikana Veitolalle ovat avanneet ovensa muun muassa Riitta Väisänen, Vappu Pimiä, Cheek, Danny ja Erika Vikman, Anna Puu, Pekka Haavisto, Sanna Marin ja Sofi Oksanen. Vielä ei ole kerrottu, ketkä vierailevat Veitolan luona syksyllä alkavalla ohjelman ensimmäisellä tuotantokaudella.

Veitola kertoi Ilta-Sanomille viime syksynä, että seitsemän kauden aikana on ollut myös vaikeita hetkiä. Yksi koettiin silloin, kun Veitolalla todettiin kesken kuvausten suuri kasvain rintaontelossa.

– On ne vaikeita hetkiä, kun omassa elämässä tapahtuu isoja asioita. Yhtenä vuonna isäni kuoli kesken kauden. Silti menimme aika pian VilleGallelle kylään. Toki sellaisissa hetkissä työ on hyvä apu. Pääsee hetkeksi surusta irti. On silti kamalaa yrittää tehdä ohjelmaa, kun tekisi mieli vain mennä lattialle makaamaan ja huutaa, että mun isäni on kuollut, tv-toimittaja sanoi.