Veronica Verho yllättää Suomen huippumalli haussa juontajana! Avaa taustoja radiosta jättäytymiselle

Huippumalli haussa -ohjelman seitsemäs tuotantokausi nähdään syksyllä uudistetulla formaatilla, jossa kaikenlaiset osallistujat pääsevät havittelemaan voittoa.

Uudistettu Huippumalli haussa -ohjelma palaa Suomeen viiden vuoden tauon jälkeen. Kilpailua juontaa tv:stä ja radiosta tuttu mediapersoona Veronica Verho, 26.

Verholle ohjelma on entuudestaan tuttu. Hän seurasi edeltäviä kausia aikoinaan tiiviisti.

– Ei tarvinnut sekuntiakaan miettiä, lähdenkö mukaan. Minulle ohjelma on todella tuttu, ja sen seuraaminen on ollut sukupolvikokemus. Aina ystävien kanssa puhuttiin siitä, Verho toteaa.

Uusi kausi tulee eroamaan aiemmista. Vuoden 2022 Huippumalli haussa on monimuotoinen, aidosti inklusiivinen ja avoin kaikille, joilla on intohimoa ja potentiaalia työllistyä mallina. Kokoon, ikään ja sukupuoleen liittyviä käsityksiä halutaan laajentaa ja korostaa ihmisten persoonaa, kiinnostavuutta ja muuntautumiskykyä. Ainoa rajoite on alaikäraja, 16 vuotta.

– Se on tätä päivää ja käsittämättömän upeaa, Verho hehkuttaa.

Uusi Huippumalli haussa nähdään MTV3-kanavalla myöhemmin tänä vuonna. Tulevalla kaudella nähdään 12 huippumallikokelasta, jotka kilpailevat sekä joukkueina että yksilöinä erilaisissa kuvaus- ja runway-tehtävissä.

Ohjelman kuvaaminen ylitti Verhon odotukset. Hän ei malta odottaa, että kausi julkaistaan.

– Se oli enemmän kuin osasin odottaa. Työryhmä oli todella kannustava, ja sai olla täysin oma itsensä. Uskon, että sain ohjelmasta elinikäisiä ystäviä!

Huippumalli haussa -kilpailun uudella kaudella nähdään myös kansainvälistä mallinuraa uurtanut Saara Sihvonen, joka toimii päätuomarina ja kilpailijoiden mentorina.

Mallimaailmaan tutustuva Verho juonsi vielä NRJ:llä, kun päätti ottaa uuden työn vastaan. Hän kertoi alkuvuodesta Instagramissaan lopettavansa radiojuontajana.

– Tietysti tämä oli yksi iso osa, joka vaikutti myös siihen lähtöön. Kun tein radiota, jouduin usein ottamaan lomaa sieltä, että pääsin tekemään muita töitä, Verho selventää.

Hän pyrkii nykyään tekemään kompromisseja, jotta voisi pitää työn ja vapaa-ajan erillään. Verho aikoo kesällä lomailla ja nauttia festareista, mutta nauhoittaa myös ahkerasti Elämäni kesät -podcastin uutta kautta.

Verho kertoo, että yhdessä jaksossa on vieraana kansainvälisesti menestynyt suomalainen malli Saara Sihvonen, 31, joka tuomaroi Huippumalli haussa -ohjelmaa ja mentoroi kilpailijoita. Sihvonen osallistui sarjan kolmannelle kaudelle vuonna 2010, ja sijoittui silloin kilpailussa toiseksi.

Syksyn tullessa Verho palaa sorvin ääreen, ja juontaa tuttuun tapaan muun muassa Possen uudella kaudella.

Verho seurustelee Sohvaperunat-ohjelmasta tutun tv-persoona Juhani Koskisen, 35, kanssa. Pari kihlautui viiden vuoden alussa.

Hartaasti odotettuja häitä on jouduttu siirtämään. Syynä on helpottunut koronapandemiatilanne, joka on ruuhkauttanut kirkot ja tapahtumapaikat. Verho uumoilee, että häät pidettäisiin kahden vuoden päästä. Tulevalla morsiamella on mielessä tietty päivämäärä, jolle hääpaikkaa etsitään.

