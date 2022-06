Muistatko Suomen Huippumalli haussa -sarjasta tutun Saara Sihvosen? Näin hänellä menee nykyään

Saara Sihvonen kilpaili Huippumalli haussa -ohjelman kolmannella kaudella, jossa sijoittui toiseksi.

Saara Sihvonen on menestyksekäs malli, joka osallistui itsekin Huippumalli haussa -ohjelmaan vuonna 2010.

suosittu Huippumalli haussa palaa ensi syksynä ruutuun uudistetulla kaudella.

Kilpailun päätuomarina toimii kansainvälisesti menestynyt malli Saara Sihvonen, 31. Hän myös mentoroi kilpailijoita ohjelman aikana.

Sarjaa on kuvattu Suomessa kuusi tuotantokautta vuosina 2008–2017. Sihvonen on luonut tarmokkaasti mallinuraa siitä lähtien, kun osallistui itse Huippumalli haussa -kilpailun kolmannelle kaudelle vuonna 2010. Sihvonen sijoittui kilpailussa toiseksi.

– Uusi kausi on ollut tajunnanräjäyttävä, ihan mieletön. Tässä on jotain todella taianomaista, sillä meillä on niin järkyttävän upea casting, Sihvonen ilakoi.

Uusi kausi eroaa radikaalisti aiemmista. Vuoden 2022 Huippumalli haussa on monimuotoinen, aidosti inklusiivinen ja avoin kaikille, joilla on intohimoa ja potentiaalia työllistyä mallina. Kokoon, ikään ja sukupuoleen liittyviä käsityksiä halutaan laajentaa ja korostaa ihmisten persoonaa, kiinnostavuutta ja muuntautumiskykyä. Ainoa rajoite on alaikäraja, 16 vuotta.

Sihvosen mielestä olisi hullua, jos kilpailua ei käytäisi tässä muodossa. Se on hänen mielestään terveellisempi näkemys alasta.

– Tämä on sitä maailmaa, mitä elämme. Tämä uudistunut formaatti on täysin sitä, mitä maailmalla tapahtuu ja näin sen pitääkin olla. Se, että avasimme ovet kaikille, tekee tästä kaudesta rikkaan.

Uuden Huippumalli haussa -kauden juontaa mediapersoona Veronica Verho.

Päätuomarina istuva Sihvonen on tehnyt uraa kansainvälisenä mallina. Sihvonen lähti vuonna 2010 melko pian ohjelman jälkeen New Yorkiin ja on sieltä matkannut myöhemmin edestakaisin maailman ympäri.

– Olen sillä samalla matkalla edelleen. Olen matkalaukulla mennyt monta vuotta paikasta toiseen asiakastapaamisissa ja jakamassa käyntikortteja.

Sihvonen asuu nykyään Singaporessa, ja käy kesäisin vierailulla koti-Suomessa aina kun ehtii.

Sihvonen on opiskellut positiivista psykologiaa New Yorkissa sekä saanut Coaching Certificate -koulutuksen. Sihvosella on With Saara -niminen yritys, joka perustuu positiivisen psykologian oppeihin. Yritys tekee työpajoja ja valmennuksia malleille ja viihdealalla työskenteleville.

– Uskon vahvasti siihen, että me tarvitsemme henkisen preppauksen, kun tulemme muoti- ja viihdealalle. Jos meillä ei ole sisäisiä voimavaroja ja henkisiä työkaluja, niin emme voi menestyä tällä alalla, Sihvonen toteaa.

Muotimaailma on Sihvosen mukaan niin rankkaa, että sinne ei pitäisi lähteä ilman minkäänlaista henkistä valmennusta.

– Jaan siellä vinkkejä henkiseen hyvinvointiin ja siihen, miten voimme rakentaa terveellisen menestyksen. Uskon, että siksi minun ura on ollut niin pitkäjänteinen, koska olen ymmärtänyt sen, että meidän täytyy pitää itsestämme huolta.

Tulevalla kaudella nähdään 12 huippumallikokelasta, jotka kilpailevat sekä joukkueina että yksilöinä erilaisissa kuvaus- ja runway-tehtävissä.

Uusi Huippumalli haussa nähdään MTV3-kanavalla myöhemmin tänä vuonna.