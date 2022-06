M/S Romantic -sarjan morsiamena kansaa ihastuttanut Annika Aapalahti saapuu Roban uudeksi poliisivahvistukseksi. Aapalahti kertoo, miten sarja on vaikuttanut hänen elämäänsä.

Suomen pitkäaikaisin poliisisarja Roba jatkuu jo viidennen kauden jaksoin. C Morella jo vuosi sitten nähty kausi tuo nyt MTV3:lle tuttujen kasvojen ohella kaksi uutta poliisia, joita näyttelevät Annika Aapalahti ja Alex Anton.

Kauden tapahtumat alkavat sekasortoisesta terrori-iskusta, jonka seuraukset ovat robalaisille paitsi raskaat, myös henkilökohtaiset.

M/S Romantic -sarjan morsiamena monien muistama Annika Aapalahti kertoo, että hänen roolihahmossaan on herkullisia yksityiskohtia.

Vanhempi konstaapeli Orvokki ”Ode” Karhula puhuu työyhteisössä taukoamatta, kun taas työtehtävissä Ode on hyvinkin rauhallinen.

Aapalahden roolihahmo Ode ärsyttää osaa työporukasta puheliaisuudellaan, mutta työtehtävissä tämä on hyvinkin rauhallinen.

– Työkavereiden seurassa Ode on kunnon puhelias räpätäti, joka haluaa, että kaikilla on hyvä meininki, eikä niin piittaa säännöistä. Tämä taas kiristää hänen työparinsa Arton (Kari ”Hissu” Hietalahti) hermoja. Luvassa on siis kitkaa, jossa on paljon myös tilannekomiikkaa, Aapalahti selvittää.

Hän paljastaa, että sinkkuna viihtyvällä Odella on poliisilaitoksella myös entinen tuttu, jonka kanssa hänellä on ollut aikoinaan vipinää.

Oden rooli kirjoitettiin suoraan Aapalahdelle, joka oli työskennellyt jo aiemmin Roba-sarjaa tuottavan Yellow Films -yhtiön muissa projekteissa, kuten Downshiftaajat- ja Syke-sarjoissa.

– Oli tosi kivaa saada rooli suoraan tällä tavalla, sillä koekuvaukset ovat aina jotenkin epäluonnollisia, Annika pohtii.

– Se, että pääsen näyttelemään poliisia oli ollut jo pidempään salainen haaveeni.

Uutena tulokkaana nähdään Aapalahden lisäksi myös Alex Anton. Aiemmilta kausilta tuttuja näyttelijöitä ovat Kari Hietalahti, Leena Pöysti, Riku Nieminen, Andrei Alén, Tiina Lymi, Mimosa Willamo, Mari Perankoski, Ilari Johansson, Rauno Ahonen ja Linnea Skog.

Hän sai poliisintyöhön tarkan perehdytyksen, mutta ensimmäinen kuvauspäivä yllätti heti.

– Hyppäsin aivan kylmiltään maijan rattiin ja jouduin heti ajamaan Helsingissä vilkkaan Kallion läpi aamuruuhkassa. En ollut aiemmin ajanut siellä, joten olihan se aikamoinen aloitus!

Aapalahden suosio räjähti M/S Romanticin myötä. Hän kertoo saavansa vuonna 2019 julkaistusta sarjasta edelleen jatkuvasti yleisöpalautetta.

Aapalahden rooli suosikkisarja M/S Romanticissa on ollut katsojille mieleenpainuva.

– En osannut odottaa sellaista suosiota lainkaan, vaikka tiesin kyllä käsikirjoitusta lukiessa, että siitä tulee iso juttu. Se oli mahtava projekti ja älyttömän hyvä sarja, joka sai hymyn huulille – vaikka olihan se synkkäkin. Oma morsiantarinani oli sitä keveintä antia, Aapalahti toteaa.

– Vieläkin lähes päivittäin joku kommentoi sarjaa.

Annika on ollut sarjan jälkeen hyvin työllistetty näyttelijä, ja sarjalla oli selvästi vaikutusta työllisyystilanteeseen.

Tv:ssä muun muassa Kaikki synnit -sarjan toisella tuotantokaudella näytellyt Aapalahti on tosin keskittynyt viimeiset kolme vuotta ensisijaisesti teatterinäyttelemiseen, sillä hän palasi kotikaupunkiinsa Ouluun näyttämötöiden vuoksi.

Puolisonsa ja kahden koiran kanssa nykyään Oulussa viihtyvä Aapalahti tekee pitkiä päiviä teatterilla, sillä hän on mukana muun muassa Billy Elliot -musikaalissa ja näytelmissä Jäniksen vuosi ja Peter Pan menee pieleen.

– Oulussa tehdään todella korkeatasoista teatteria, jonka vuoksi halusin jäädä tänne pidemmäksi aikaa, Aapalahti kehuu.

Pohjoisessa asuminen on mielekästä myös harrastusten vuoksi.

– Oulusta pääsee nopeasti snoukkaamaan, ja teemme usein asuntovaunulla reissuja Lapin laskettelukohteisiin.

– Vapaa-ajalla viihdyn ylipäätään parhaiten luonnossa ja mökillä Saimaalla. Kesällä aion uida, kalastaa ja veneillä paljon. Syksyllä sienestän ja talvella saunon ja uin avannossa.

Roba maanantaisin 6.6. alkaen MTV3 klo 21.00.