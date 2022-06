Hän on uusi Tanssii tähtien kanssa -juontaja!

Vappu Pimiä saa Tanssii tähtien kanssa -suosikkiohjelmaan uuden juontajaparin.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelman juontajana nähdään tulevalla kaudella yllätysnimi, kun Ernest Lawson ottaa tehtävän hoitaakseen. Lawson voitti viime vuoden TTK-kisan.

– Tuntuu oikein hyvältä. Pakko sanoa, että on tuntunut unelta koko tämä aika, kun olen tiennyt pääseväni tähän kunniakkaaseen, arvokkaaseen ja kaikki unelmani täyttävään pestiin, Lawson kuvaili MTV:n pressitilaisuudessa.

– Jos en tietäisi, että rinnallani on Suomen paras juontaja, minua jännittäisi paljon enemmän. Kyllä minä siellä syksylläkin kekkuloin ilman paitaa menemään, ja silloin en tiennyt yhtään mitä teen. Nyt teen sentään sellaista, mitä oikeasti osaan tehdä, joten hyvillä fiiliksillä, hän jatkoi.

Ernest Lawson voitti Tanssii tähtien kanssa -kilpailun viime syksynä juontoparinsa Anniina Koivuniemen kanssa.

Lawson korvaa ohjelman pitkäaikaisen juontajan Mikko Leppilammen, joka kertoi marraskuussa jättävänsä tanssiparketit taakseen. Hän juonsi Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa kymmenen kautta.

– Minulle on tärkeää, että lopetan omin ehdoin, hymyissä suin ja kiitollisena. Kaikki toisiamme halaten, Leppilampi kertoi tuolloin.

– En koe, että minulla on hirveästi enempää annettavana. Se on tietty juttu, mitä voit juontajana tehdä. Minun on aika antaa tilaa muille haasteille ja intohimoille.

Pressitilaisuudessa Pimiä kiitti Leppilampea kuluneista vuosista TTK:n parissa.

Vappu Pimiän ja Ernest Lawsonin juontama Tanssii tähtien kanssa nähdään MTV3-kanavalla ensi syksynä.