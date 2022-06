Kun opettaja löi letkulla, Jasmin halusi muuttaa Somalimaasta takaisin kotiin Vantaalle

Mustafe Hassanin perhe palaa Suomesta esi-isiensä maahan Afrikkaan, kun suvun mailta löytyy rikkauksia. Muutto tuo esiin paljon tunteita. Tiistai-iltana TV1:llä nähtävä dokumentti seuraa perheen elämää Somalimaassa.

Suvun mailta löytyy arvokkaita metalleja, ja rikkaudet halutaan säilyttää Somalimaassa. Suomalaistuneella perheellä on vaikeuksia sopeutua lämpimään Afrikkaan.

Vantaalaisen Mustafe Hassanin elämä kääntyi päälaelleen, kun kiinalainen kaivosyhtiö tarjosi puoli miljoonaa dollaria Hassanin suvun maista Somaliassa.

Suvulle vuosisatoja kuulunut maa oli täynnä muun muassa kultaa, kuparia ja kobolttia ja tuhat kertaa arvokkaampi kuin kiinalainen tarjous.

Hassan tahtoi vaurauden pysyvän Somaliassa.

– Mun ja mun vaimon piti tehdä päätös, että myydäänkö esi-isien maat kiinalaisille ja jäädään Suomeen, vai muutetaanko perhe Afrikkaan ja aletaan kaivaa kultaa, hän kertoo.

– Afrikkaan muuttaminen olisi valtava muutos meidän lapsille. Lasten kotimaa on Suomi.

Vantaa vaihtuu Afrikan sarveen.

Suomalaisdokumentissa Kultainen maa (2022) keskiössä on juurtuminen ja ulkopuolisuuden tunne niin Suomessa kuin Somaliassa.

Ennen lähtöä lapset halasivat ystäviään varastoon. Lapset lupasivat lähettää postia, ja aikuiset toivovat pakettiin myös ruisleipää Somaliaan. Lapset pohtivat, onko Somaliassa siilejä ja innostuvat kuullessaan, että maassa on isoja kotkia.

Somalimaa julistautui itsenäiseksi Somaliasta vuonna 1991. Alkoi sisällissota, jossa kuoli kymmeniätuhansia.

Hassan oli lapsi paetessaan verisen sodan keskeltä lumiseen Suomeen.

– Joka kerta kun me lähdettiin kävelemään, me kaaduttiin. Noustiin ylös ja kaaduttiin. Loppupeleissä me vaan naurettiin, hän muistelee.

Kaikki piti opetella uudestaan.

Mustafe Hassan lähtee Somalimaahan perheensä kanssa.

Hassan oppi suomen, kävi koulut ja sai oman perheensä. Tietty ulkopuolisuuden tunne kaihersi aina, ja rasismi oli arkea. Kadulla saattoi saada turpiinsa.

Etenkin Suomessa syntyneiden lasten oli vaikea ymmärtää rasismia, perheen äiti Najah kertoo.

Somaliassa edessä on taas täysin uusi maailma.

Lapset tahtoisivat syödä sormien sijaan haarukalla. Klaanijärjestelmä tuo hankaluuksia, kun Hassan ja hänen sukunsa selvittävät, miten louhia mineraalit maaperästä.

Takapenkillä lapset juttelevat siitä, ovatko he enemmän suomalaisia vai somalialaisia. Perheen äidin Najahin ja tyttöjen tilanne nousee keskiöön.

Jasmin ei halua pukeutua hijabiin koulua varten. Äiti taas perustelee paikalliselle naiselle, että siinä on puolensa, että perheen isäkin voi välillä vaihtaa vaipan.

Kun Jasmin kertoo opettajan lyövän letkulla ja toteaa haluavansa takaisin Suomeen, äiti jää hämmästyksestä sanattomaksi.

– Muistatko Suomen syksyn? Kaipaan kylmää ja sateista syksyä. Ainainen paiste kyllästyttää, Mustafe Hassan sanoo vaimolleen, joka värjää hänen hiuksiaan.

Stressi muutosta saa harmaantumaan, Mustafe väittää.

Inka Achtén ohjaama dokumentti on nähty Docpoint-festivaalilla ja teatterilevityksessä. TV1:llä (klo 21.15) se nähdään Docventures-sarjassa.

Ennen (klo 21.00) ja jälkeen (klo 22.38) dokumentin Riku Rantala ja Tunna Milonoff keskustelevat aiheesta asiantuntijoiden kanssa.

Oivaltavia yksityiskohtia täynnä oleva dokumentti seuraa perheen elämää muutaman vuoden ajan.

Lopputekstien aikana soi kappale nimeltä Ajopuu:

”Ja mä muutun jokskuks muuksi // kelluvaksi ajopuuksi // joen pintaan minä peilaan // näin tässä minä seilaan // virta vie mua ajopuuta// kohta avaruutta suurta”.