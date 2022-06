Kuusi miestä kidnappasi näyttelijätähti Benedict Cumberbatchin Etelä-Afrikassa ja sulki hänet auton takakonttiin – näin hän selvisi karmeasta tilanteesta

Uusi Sherlock teki Benedict Cumberbatchin tunnetuksi, ja nyt hän on myös Marvel-elokuvien supersankaritähti. Muutaman kerran hän on toiminut oikeassakin elämässään kuin supervoimia käyttäen.

Suosikkisarja Uusi Sherlock alkoi vuonna 2010, ja se merkitsi maailmanlaajuista läpimurtoa Benedict Cumberbatchille, 45.

Miehen ura kulki pian sarjan alun jälkeen jättimenestyksestä toiseen kuten elokuviin 12 Years a Slave (2013), The Imitation Game (2015) sekä Marvel-seikkailuihin.

Myös muun muassa päärooli Edward St Aubynin osin omaelämäkerralliseen romaanisarjaan perustuvassa Patrick Melrose -minisarjassa (2018) julman isän otteesta irti pyrkivästä miehestä herätti huomiota.

Multilahjakas näyttelijä on maalannut useita taideteoksia opiskeltuaan taidetta. Hän on myös opetellut soittamaa viulua saadakseen uskottavuutta musikaalisen Sherlock Holmesin rooliin.

Brittinäyttelijöiden Timothy Carltonin ja Wanda Venthamin poika halusi jo lapsena samalle alalle, ja aloitti koulunäytelmissä. Cumberbatch on itse kertonut julkisuudessa, että oli melkoinen villikko, joka joutui tappeluihin. Joulukuvaelmassa hän esitti Joosefia ja tönäisi Mariaa näyttelevän koulukaverinsa alas näyttämöltä hermostuttuaan tähän.

Benedict Cumberbatchin vanhemmat Timothy Carlton ja Wanda Ventham.

Benedict Cumberbatchin äiti ja isä yrittivät rohkaista häntä johonkin aivan muuhun ammattiin, mutta mikään ei auttanut. Vanhemmat ovat sittemmin hyväksyneet asian ja olleet jopa mukana Uusi Sherlock -sarjassa esiintyen Sherlockin äitinä ja isänä.

Supersankariroolistaan Marvelin Doctor Strange -tarinoissa (2016 ja 2022) hyvin tunnettu Cumberbatch joutui vuonna 2004 tilanteeseen, jossa olisi todella tarvittu supervoimia.

Hänet kidnapattiin vastanäyttelijän kanssa, kun he filmasivat Etelä-Afrikassa sarjaa To the Ends of the Earth. Tähdet olivat lähteneet laitesukelluskurssille vapaa-aikanaan kuvausten lomassa, ja paluumatkalla auto teki tenän. He pysähtyivät tien sivuun ja yhtäkkiä paikalle ilmestyi kuusi miestä, jotka vaativat rahaa.

– He kertoivat olevansa aseistettuja, mutta en kääntynyt katsomaan, oliko asia niin. Minut pistettiin auton takakonttiin, ja jossain vaiheessa kengännauhojani käytettiin ranteiden sitomiseen, Cumberbatch kertoi Screen Rant -sivuston mukaan.

Kidnappaus kesti tunteja. Tähti sai puhutuksi varkaiden kanssa rauhallisesti kuin oikea supersankari konsanaan. Nämä veivät rahat ja auton, mutta näyttelijöiden henki säästyi ja heidät päästettiin lopulta vapaaksi.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2022.

Vuoden 2018 kesällä uutisoitiin, että Benedict Cumberbatch sai ylistystä kansalaisrohkeudestaan, kun näyttelijä oli puuttunut kadulla näkemäänsä uhkaavaan tilanteeseen.

Ellen DeGeneres kysyi talk show -ohjelmassaan vieraillutta Cumberbatchia kertomaan, mitä oikein tapahtui.

– Minusta tuntuu oudolta kertoa tästä, koska en ole puhunut siitä ollenkaan kotona – siitä tuli tämä iso jupakka. Näin Deliveroo-pyöräilijän, joka oli joidenkin miesten piirittämänä eräänä kylmänä marraskuisena yönä. Minä pysäytin Uberin, jossa olimme, menin ulos ja yritin puuttua tilanteeseen ja rauhoittaa poikia, Cumberbatch selosti.

Tapaus nousi julkisuuteen, kun taksia ajanut Manuel Dias kertoi asiasta The Sun -lehdelle. Dias kuvaili Cumberbatchia ”supersankariksi”, joka tiesi, mitä oli tekemässä.

– Minä sain kiinni yhdestä miehestä ja Benedict toisesta. Hän vaikutti tietävän tarkkaan, mitä tekee. Hän oli todella rohkea.

Poliisi vahvisti lehdelle saaneensa ilmoituksen uhkaavasta välikohtauksesta, joka päättyi mahdollisesti varkautta yrittävien hyökkääjien poistumiseen paikalta.

Benedict Cumbebatch ja hänen vaimonsa Sophie Hunter Venetsian elokuvajuhlilla 2021.

Cumberbatch seurusteli näyttelijä Olivia Poulet’n kanssa yli 12 vuotta, mutta pari erosi vuonna 2011.

Nykyään Cumberbatch on kolmen lapsen isä ja ilmeisen onnellisesti avioliitossa näyttelijä Sophie Hunterin kanssa. He menivät naimisiin 2015.

Televisiossa Cumberbatchin voi siis nyt nähdä Sir Conan Doylen tarinan nykyaikaisessa versiossa Sherlock Holmesista. Uusi Sherlock -sarja alkaa lauantaina TV1-kanavalla alusta uusintana. Yle Areenaan tulee samana päivänä ennen esittämätön neljäs kausi.

Sherlockin apuna on Watson (Martin Freeman) tv-sarjassa.

Modernisoidussa BBC-sarjassa nopeaälyinen yksityisetsivä kutsuu itseään ”hyvin pärjääväksi sosiopaatiksi”. Hän käyttää nykyapuvälineitä, kuten gps-paikannusta ja nettiä. Tohtori John H. Watsonin roolissa on Martin Freeman.

