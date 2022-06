Raju tilanne Erikoisjoukot-sarjassa järkyttää – julkkikset pakotetaan lyömään toisiaan

Erikoisjoukkojen kolmannessa jaksossa haastetaan kokelaiden arvoja ja henkistä kanttia.

Erikoisjoukot-sarjan kolmannessa jaksossa kokelaat joutuvat rankkaan tilanteeseen, joka saa heidät miettimään omia arvojaan. Jaksossa käsitellään aggressiota, minkä vuoksi kokelaat laitetaan taistelemaan fyysisesti toisiaan vastaan.

– Tänään te tulette tappelemaan, ja te teette sitä niin pitkään, kun me sanotaan, että se on ohi. Se on ihan sama, kuka on vastassa, onko vihollinen tai vastustaja ylivoimainen. Sitä tapellaan niin pitkään kynsin ja hampain, kun se on loppu, tavalla tai toisella, pääkouluttajana toimiva entinen eliittisotilas Janne Lehtonen sanoo jaksossa.

Nyrkkitappelu toisiaan vastaan on kokelaille henkisesti koettelevaa, sillä osa ei ole koskaan ennen lyönyt toista ihmistä.

Lehtonen selventää kokelaille, että erikoisjoukoissa joutuu kestämään normaalista poikkeavia asioita.

– Väkivaltaa, aggressiota, kuolemanpelkoa. Ne on kaikki osa meidän ammattia.

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen ja Miss Suomi Viivi Altonen aloittavat ensimmäisenä suorittamaan annettua raakaa tehtävää. Molemmat näyttävät vakavilta, mutta erityisesti Virkkunen näyttää käyvän suurta sisäistä kamppailua tehtävän suhteen.

– En ole ikinä lyönyt toista ihmistä. Mä en hyväksy mitään väkivaltaa, Virkkunen toteaa vakavana.

Erityisesti poliitikko Henna Virkkunen kokee nyrkkeilytehtävän henkisesti haastavaksi.

– Mä olen pahoillani Viivi. Mä en olisi ikinä halunnut lyödä sua, Virkkunen sanoo Aaltoselle.

Virkkuselle annetaan vaihtoehdoksi, että tämä voisi ojentaa ohjelmassa käytettävän numerolappunsa kouluttajana toimivalle entiselle eliittisotilas Jan Knuttille.

– Sä lyöt niin kovaa, kun sun käsistä lähtee, Knutti toteaa Virkkuselle.

Altonen on tilanteessa myös vakavana, mutta kertoo kuitenkin, että uskoisi pystyvänsä puolustamaan itseään hengenvaarallisessa tilanteessa.

– Mä koen, että hengenvaarallisessa tilanteessa tai jos haluaa itseään suojella, niin kyllä mä sellaisessa tilanteessa pystyn lyömään, Altonen kommentoi tilannetta.

Lehtonen antaa lopulta käskyn aloittaa taistelu.

– Te tappelette niin pitkään, kunnes mä sanon stop, ja sitten te lopetatte. Taistelkaa!

Erikoisjoukot uusi jakso Ruutu+:ssa maanantaisin.