Putous-näyttelijä Heikki Ranta säväyttää puumalalaisena Markona, josta tulee ällöttävä pyrkyrijuppi Marko Goldstein

Linnea Leino ja Heikki Ranta sukelsivat 1980-luvun julkeaan pintaliitoon ja pyrkyrijuppien maailmaan uudessa kasarisarjassa.

Uusi Sininen enkeli -sarja johdattaa katsojat 1980-luvulle, jolloin toisilla meni vähän liiankin lujaa seteleiden ja seksin pyörteissä.

– Että mä tykkäsin niistä vaatteista! näyttelijä Heikki Ranta muistelee hahmonsa ajan vaatetusta.

Kyseessä ei ole revittelevä Dingo-asu vaan pyrkyrijupin tyylikäs univormu. Heikki esittää harvinaisen ällöttävää puumalalaista Markoa, joka hullaantuu rahan vallasta.

–Onhan hän täysi huijari, mutta on pakko ymmärtää omaa hahmoaan. Hän on maatilan poika, joka ajautuu pääkaupungin bisnesmaailmaan. Hyvän olon hormonien tarve kasvaa mammonan myötä, ja olo on kuolematon.

Wilhelm Enckell (vas.), Linnea Leino, Heikki Ranta, Santeri Helinheimo Mäntylä ja SagaSarkola näyttelevät vauhdikkaita nuoria 1980-luvulla.

Alun perin keminmaalainen Heikki samastuu hahmoonsa siltä osin, että suureen kaupunkiin tulo pikkupaikkakunnalta on tuttua.

–13 vuotta sitten muutin isolle kirkolle haaveeni perässä.

Opiskelijahylkiö Marko nousee huijaamalla äveriään kaveriporukan keskiöön, mutta menestys ei tule ilmaiseksi.

– Marko paatuu nopealla tempolla. Esillä on hyvin se filosofinen totuus, että olisi helppoa, jos maailmassa hyvä olisi aina hyvää ja paha pahaa. Mutta näin ei ole.

1980-luvulta Heikki haluaisi tuoda nykypäivään lisää läsnäoloa.

– Sarjan kanssa huomasi sen ihanuuden, kun ei tarvinnut olla monessa paikassa yhtä aikaa. Informaatiotulva ei väsyttänyt. Puhelinkin oli kauhea halko, jota ei huvittanut käyttää. Hurjinta on pohtia sitä, onko mikään näin 40 vuotta myöhemmin muuttunut. Olemmeko oppineet mitään? Heikki miettii.

Hänen hahmonsa Marko testaa rajojaan yrittäen esimerkiksi ryhtyä rikkaan vuokraemäntänsä (Kristiina Halttu) lemmekkääksi yöseuraksi vuokranmaksua vastaan, mutta siinä nousee portti vastaan.

– Kuvaustilanne tehtiin tyylikkäästi ja kaikkien osapuolien kannalta turvallisesti. Koko asetelma keskusteltiin auki, eikä kohtauksella revitellä liikaa.

Marko Hyyryläinen (Heikki Ranta) muuttaa maalta kaupunkiin opintojen vuoksi. Hänestä tulee nopeasti juppi nimeltä Marko Goldstein.

– Kuvauskesä oli huiman opettavainen, kun ohjaaja Aleksi Mäkelän kanssa puimme sarjan haastavia käänteitä. Marko joutuu niin moneen soppaan, että keskusteltavaa riittäisi kirjan verran.

Opettavaisuutta kehuu myös Linnea Leino, joka esittää sarjassa Markon tyttöystävää Outia. Tämä elää kilpailuasetelmassa parhaan ystävänsä (Saga Sarkola) kanssa. Muissa nuorten rooleissa ovat Wilhelm Enckell ja Santeri Helinheimo Mäntylä.

– Outi on aika laskelmoiva ja hänessä on ytyä. Naisen asema 1980-luvulla on kyllä näkyvissä, mutta enemmän merkitystä on rahalla ja nimellä.

Sarjassa ihmiset ovat kuin pelinappuloita.

– Oli kiva, että tunnen Sagan jo opiskeluajoilta. Oli antoisaa työstää yhdessä kohtauksia, joissa on paljon jännitettä. Ja kuinka hienoa oli päästä kokemaan maistiainen 1980-lukua tätä kautta, ilakoi vuonna 1994 syntynyt Linnea.

– Nyt ymmärrän paremmin niitä asioita, joista vanhempani usein puhuvat muistellessaan tuota vuosikymmentä.

Heikki Rannan mielestä Markon roolissa eräs hupaisa puoli oli se, että hahmo pompottelee vanhempia liikemiehiä.

– Se oli uudenlainen näkökulma, kun pääsi koijaamaan auktoriteetteja. Aika tyydyttävää! Heikki sanoo.

Sarjassa näyttelevät myös muun muassa Milka Ahlroth, Pertti Sveholm, Taisto Oksanen ja Matti Onnismaa.

– Tuntui imartelevalta, että sain näytellä sellaisessa joukossa. Aleksi Mäkelän osalta elokuva Häjyt oli minulle aikoinaan tosi iso juttu.

Myös Linnea kiittää kokemusta:

– Oli ihanaa näytellä loistavien näyttelijöiden kanssa ja oppia heiltä.

Linnea ja Heikki ovat Putous-kollegoita. Tänä vuonna Putouksen seuraaminen jäi vähemmälle.

– Katsoin muutaman jakson nukutushommien ohella, sanoo Heikki, jonka elämää tahdittaa tällä hetkellä pienen vauvan rytmi.

Ajankuva on komeaa.

– Työntelen tuplarattaita päiväkodin pihalla. Arki on ihanaa seikkailua, ja puolisoni Anna tukee minua hienosti. Kaikki on tapahtunut nopeasti, mutta on ilo olla kotona lasten kanssa. Hyvä, ettei tarvitse ajatella vain itseään! toteaa kahden lapsen isä Heikki, joka loppuvuodesta nähdään pääosassa elokuvassa Napapiirin sankarit 4.

Viime vuonna Tampereen yliopiston Nätyltä valmistunut Linnea taas on tepastellut viime aikoina punaisilla matoilla elokuvan Tytöt tytöt tytöt myötä.

– Se on ollut mieletöntä! Suu auki ja ylpeänä olen seurannut elokuvan vastaanottoa. On saanut miettiä gaala-asujakin. Pandemian vuoksi vaikkapa Berlinalessa ei ollut punaisen maton ohella isompia juhlia, mutta oli silti upeaa päästä paikan päälle.

Lapsuudessaan Ranskassa asunut Linnea puhuu sujuvaa ranskaa, kuten Tytöt tytöt tytöt -elokuvakin todistaa.

– Ja myös italiaa. Unelmoin rooleista näillä kielillä, monikulttuurisessa ympäristössä.

Kevät kului Lapua 1976 -elokuvan kuvauksissa.

– Kesällä aion myös lomailla. Rakastan vaeltamista ja täytyykin nyt suunnitella seuraavaa kohdetta!

Sininen enkeli torstaina 2.6. alkaen C More