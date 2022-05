Diilin semifinalistit paljastavat vihdoin omat liikeideansa – yksi kilpailijoista saa täystyrmäyksen

Diilin semifinaalissa kilpailijat kertovat ensimmäistä kertaa, millaisen yrityksen he haluaisivat perustaa. Kaikkien ideat eivät vakuuta asiantuntijoita.

Diilin parhaillaan esitettävä tuotantokausi on edennyt jo semifinaalivaiheeseen. Torstain jaksossa semifinaaliin tiensä selvittäneet Dora Palmroos, Henri Kurttila, Clarissa Hedman, Mikko Vehmas ja Sirly Ylläsjärvi pääsevät vihdoinkin esittelemään katsojille omat bisnessideansa ja jakson lopuksi selviää, ketkä kaksi jatkavat Diilin finaaliin.

Kilpailijat esittelevät tähän asti salassa pidetyt liikeideansa ensimmäistä kertaa. Semifinalistien liikeideoita arvioivat yritysmaailman tähdet yrittäjä-sijoittaja Saga Forss, toimitusjohtaja ja sarjayrittäjä Janne Miikkulainen, sekä enkelisijoittaja ja sarjayrittäjä Janne Jormalainen.

Kilpailijoiden liikeideat saavat sijoittajilta pyyhkeitä niiden keskeneräisyydestä, ja etenkin Sirlyn idea herättää hämmennystä. Ravintola- ja hotelliyrittäjänä tunnettu Sirly haluaisi kehittää autokauppoja virtuaalitodellisuutta hyödyntäen.

Semifinalistien liikeideoita arvioivat Saga Forss, Janne Miikkulainen ja Janne Jormalainen.

Forss kertoo heti alkuun olevansa yllättynyt ideasta ajatellen Sirlyn taustaa. Myös Jormalainen pohtii idean todellista tarvetta markkinoilla ja kysyy, miten se eroaa nykyajan nettiautokaupasta. Sirly pitää päänsä kylmänä kovasta tenttauksesta huolimatta.

– On olemassa Nettiauto, ja mä tiedän, että sieltä voi valita kaikki autonsa, mutta entä jos et osaa valita? Meillä olisi työntekijät, jotka olisivat konsultteja. He valitsevat auton sulle ja voivat jopa koeajaa ja toimittaa sen sulle, hän selventää.

Jormalainen jatkaa haastamista.

– Mä ymmärsin tästä sun liiketoimintasuunnitelmasta, että tämä olisi sekä uusille, että vanhoille autoille. Mä ostin muutama viikko sitten uuden auton, ja mun mielestä mä ostin sen kaiken netissä, enkä käynyt missään diilerillä tai mitään. Mä rakensin auton virtuaalisesti, mä näin sen täysin virtuaalisesti, minkälaiset värit siinä on ja kaikki näin, niin mä en jotenkin ymmärrä sitä, että mikä siinä on nyt sitten erilaista siihen sun konseptiin, mitä sulla on mielessä.

Mikko Vehmas ja Henri Kurttila esittelevät niin ikään omat liikeideansa asiantuntijoille.

Turhautuminen alkaa selkeästi paistaa Sirlyn kasvoilta.

– Palaute oli aika yksimielistä sillä tavalla, että he eivät saaneet kiinni siitä, mitä mä haen, hän tilittää.

Myös Miikkulaisella on hankaluuksia ymmärtää Sirlyn liikeidean punainen lanka.

– Mitä tarkoitat virtuaalimaailmalla, ihan vaan tarkentavana?

Sirly koittaa avata ideaa parhaansa mukaan.

– Ehkä sitä ostofiilistä. Kun meillä on nettisivut, jossa meilläkin niitä autoja on myynnissä, se tukis näitä VR-laseja, joita ihmisillä on kotona pelejä varten, et sä pääset tutkii sitä autoa uudella tavalla.

Miikkulainen jatkaa grillausta.

– En yhtään ymmärrä sitä, että sä perustat ilmeisesti jonkun kivijalkakaupan, missä ei ole autoja, mutta siellä on virtuaalilaseja. Missä se kauppa on? Miksi jengi tulee sinne virtuaalisesti katsomaan niitä autoja? Onko siellä jotain auto-ammattilaisia, jotka osaa kertoa, miksi ne on erilaisia kuin tavallisessa autokaupassa? Miikkulainen tykittää.

Sirlyn liikeidea ei saa kannatusta asiantuntijoilta. Myös Dora ja Clarissa saavat kritiikkiä osakseen.

Sirly toteaa harmistuneena, etteivät sijoittajat tajunneet hänen ajatustaan virtuaalimaailman hyödyntämisestä, mutta kertoo olevansa hyvillä mielin ja helpottunut pääsystään näin pitkälle kisassa.

– Olen edelleen sitä mieltä, että autokauppa tarvitsee jonkun uudistuksen. Jos en ole finaalissa, niin pitchaan idean jollekin vähän isommalle autofirmalle ja konsultoin niitä asiakaspalvelussa.

