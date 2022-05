Tänään tv:ssä: Uusi saksalainen rikossarja, jossa nähdään vihdoin jotain aivan mullistavaa

Leskirouva, kiintiönörtti, takaa-ajot korttelikujilla... Uudessa saksalaisdekkarissa pyöritetään perinteisiä juonikuvioita mutta myös jotain uutta.

Krimi-Serie mit Frauenpower – rikossarja, jossa on naisenergiaa. Näin määrittelee tuotantoyhtiö ZDF Suomessa nyt ensi-iltansa saavan Erikoisryhmä Potsdam -sarjan. Hieman vanhahtavaa ja alleviivaavaa korostaa moista erikseen, mutta saksalaisten rikossarjojen perinteissä kaksi naista pääosassa on vielä tuore asetelma.

Erikoisryhmä Potsdamissa poissa ovat varttuneet, kuivakat ja äkkiväärät poliisimiehet putipuhtaissa saksalaisissa laatuautoissaan. Sarjan tähdet ovat kaksi nuorta naispoliisia Luna Kunath (Caroline Erikson) ja Sophie Pohlmann (Katrin Jaehne), jotka ratkovat rikoksia Unescon maailmanperintökohde Potsdamissa kulisseinaan kaupungin lukuisat palatsit ja puutarhat. Mersun sijasta naisten menopelinä toimii sotkuinen takavuosien Fiat Punto tai polkupyörä.

Hiukan naiivi ja boheemi Luna muodostaa vastakohdan uran ja perheen välissä tasapainoilevalle rationaaliselle Sophielle. Naiset ovat parhaita ystäviä jo nuoruudesta, ja iltaisin he tissuttelevat yhdessä halpaa viiniä.

Saksalaisessa dekkariperinteessä on nähty naisia pääosissa vain harvoin. Heistä Suomessa tunnetuin oli Etsivä Lea Sommer, jota tehtiin vuosina 1994–2006. Sarja oli ensimmäinen suursuosioon noussut saksalainen rikossarja, jonka pääosassa oli nainen.

Frankfurtilaista nahkatakkietsivää esittänyt näyttelijä Hannelore Elsner oli saksalaisen elokuvan suuri tähti vuosikymmeniä. Hänen jalanjäljissään Suomenkin televisiossa murhia selvittämässä nähtiin myös naispoliisit Bella Block ja Rosa Roth.

Erikoisryhmä Potsdamissa juonikaava ja muut krimi-kliseet ovat moderneista päähenkilöistä huolimatta kovin ennalta arvattavia.

Heti alkutekstien jälkeen löytyy ruumis, ja pian ollaankin vauraan leskirouvan talossa viemässä suruviestiä. Takaa-ajot juostaan kaupungin kortteleissa. Konttorilla tapausta selvittää pääparin apuna kiintiönörtti, joka löytää rekistereistään tiedot epäillyistä valon nopeudella.

Sanailu on nasakkaa, eikä päähenkilöiden yksityiselämään ehditä pureutua kovin syvälle.

Erikoisryhmä Potsdamissa ruumis löytyy ensi minuuteilla.

Erikoisryhmä Potsdamin erottaa kuitenkin edeltäjistään rosoisempi kuvaustyyli ja tiiviimpi tahti. Ketun, Kahden keikan ja kumppanien tunnin mittaisen jakson aikana ehtii usein jo hieman pitkästyä, mutta Erikoisryhmä Potsdamin jaksot ovat nykyaikaisesti vain 43-minuuttisia. Turhia sivujuonteita ja -hahmoja on karsittu, mikä tekee sarjalle ja katsojalle vain hyvää.

Saksan eri kaupunkien rikospoliisien erikoisryhmä -tuotantoperheeseen kuuluu lukuisia sarjoja. Meillä niistä on aiemmin nähty Erikoisryhmä Köln ja Erikoisryhmä Stuttgart. Yhteistä sarjoille on pitkäikäisyys. Myös Erikoisryhmä Potsdamia on ehditty kuvata jo neljä kautta.

