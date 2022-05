Syövän selättänyt Val Kilmer nähdään uudessa Top Gun -elokuvassa – tytär paljastaa, kuinka tärkeää se hänelle oli

Top Gun -fanit ovat odottaneet Val Kilmerin paluuta valkokankaalle kuin kuuta nousevaa. Tom Cruisen kerrotaan asettaneen Kilmerin osallistuminen koko elokuvan ehdoksi.

Kun Tom Cruisen, 59, tähdittämän Top Gun: Maverick -elokuva sai lopulta ensi-iltansa, varmistui myös fanien kuumeisesti odottama tieto. Ensimmäistä osaa Tom "Iceman" Kazanskyn roolissa tähdittänyt Val Kilmer, 62, nähdään elokuvassa – joskin vain pienessä roolissa.

Kilmerin tytär Mercedes Kilmer, 30, oli paikalla kuvauksissa. Tunteikas kohtaus kuvattiin pienellä porukalla, läsnä oli kuvausryhmään kuuluvien lisäksi myös Kilmerin perhettä. Tytär kuvailee kuvauksissa vallinnutta tunnelmaa erikoislaatuiseksi.

– Se merkitsi isälleni todella paljon, ja hän on ylpeä elokuvasta. Tätä hän rakastaa tehdä, Mercedes Kilmer kertoo Page Sixille.

Alkuperäinen Top Gun – lentäjistä parhaat -elokuva julkaistiin vuonna 1986. Cruise oli tuolloin 24-vuotias ja Kilmer 26-vuotias.

– Isälleni oli hyvin erityistä päästä kuvauksiin kaikkien ystäviensä kanssa, jotka olivat minun ikäisiäni kun elokuva tehtiin.

People-lehden mukaan Cruise kertoi aiemmin toukokuussa kampanjoineensa toden teolla Kilmerin osallistumisen puolesta.

– Hänen kaltaisensa lahjakkuus, ja se kohtaus, se on todella erityinen, Cruise kuvaili Entertainment Todayn haastattelussa.

Aiemmin myös tuottaja Jerry Bruckheimer kertoi Cruisen halunneen Kilmerin kovasti mukaan.

– Hän sanoi: ’Meidän täytyy saada Val, meidän on pakko saada hänet takaisin. Hänen on oltava elokuvassa’. Me kaikki halusimme hänet, mutta Tom oli todella järkkymätön. Jos hän tekee uuden Top Gunin, Valin on oltava mukana, Bruckheimer kertoi Peoplelle.

Vuonna 2014 pitkän uran tehneellä Val Kilmerillä diagnosoitiin kurkkusyöpä ja vuonna 2015 hän joutui sen vuoksi sairaalaan. Hänen terveydentilansa huoletti tuolloin laajalti, mutta näyttelijä itse kiisti huhut syöpähoidoista. Lopulta vuonna 2017 hän kuitenkin paljasti taistelleensa syöpää vastaan jo kahden vuoden ajan.

Syöpä vei Kilmeriltä äänen, ja puhuminen on hänelle yhä vaikeaa. Raskaiden syöpähoitojen lisäksi Kilmerille on tehty trakeostomia eli henkitorviavanne.

Vuonna 2020 Kilmer kertoi Newsweekin mukaan Good Morning America -aamu-tv-ohjelmassa parantuneensa syövästä nopeasti, jo neljää vuotta aiemmin. Kilmeriltä kysyttiin ohjelmassa muun muassa, mitä hän ikävöi eniten vanhassa äänessään.

– Että minulla oli ääni! Etten nauranut kuin merirosvo, Kilmer vastasi.

Top Gun: Maverick, Suomen ensi-ilta elokuvateattereissa torstaina 26.5.