Suosikkijuontaja joutui kiusalliseen tilanteeseen kesken suoran lähetyksen – turvautui mainoskatkolla erikoiseen ratkaisuun

Joskus tv-ruudussa saattaa näkyä myös intiimialueita tavalla, joka ei sovi perheohjelmaan.

Suositun American Idol -ohjelman pitkäaikainen juontaja Ryan Seacrest paljasti maanantaina Live with Kelly and Ryan -ohjelmassa, että hän joutui kerran kiusalliseen tilanteeseen kesken laulukisan lähetyksen.

Peoplen mukaan Seacrestin vaatevalinta teki nimittäin tepposet ja hän joutui turvautumaan paniikkiratkaisuun mainoskatkon aikana.

American Idolin katsojat olivat panneet merkille, että Seacrestin alushousut paljastivat suoran lähetyksen tv-kuvissa hieman liikaa. Juontaja kertoi saaneensa asiasta tiedon intiimialueensa liiallisesta näkymisestä stailistiltaan Miles Sigginsiltä.

– Menimme mainoskatkolle ja hän sanoi: ”Voinko kertoa sinulle jotain? Meidän täytyy vaihtaa alushoususi.” Minä vastasin: ”Mitä tarkoitat sillä, että minun pitää vaihtaa alushousuni?, Seacrest muisteli kiusallista tilannetta.

Seacrestilla ei ollut kuvauksissa tietenkään mukanaan varaparia alushousuja, joten Siggins tarjoutui vaihtamaan omansa hänen kanssaan.

– Hän totesi: ”Älä huoli, minulla on omani”, Seacrest kertoi.

– Hän on englantilainen, joten hän käyttää lyhyempi ja kireämpiä alushousuja. Ne olivat tiukat, venyvät alushousut.

Lopulta alushousujen vaihto hoidettiin pikavauhtia suoran lähetyksen mainoskatkon aikana American Idolin lavasteissa. Seacrest muistelee, miten hän meni pieneen nurkkaan, riisui housunsa ja sujautti päälleen stailistiltaan saamansa alusvaatteet.

Seacrestin mukaan tilanne oli hänelle melko nolo.

– Teen mitä vain American Idolin vuoksi. Se on perheohjelma, hän murjaisi.

Alushousujen vaihdon jälkeen lähetys jatkui sujuvasti, eikä katsojilta tv-ruudussa nähty enää perheohjelmaan sopimatonta sisältöä.

American Idol on vuonna 2002 alkanut laulukilpailu. Se perustuu brittiläisen Pop Idol -formaattiin, joka on nähty myös Suomessa nimellä Idols. Seacrest on toiminut ohjelman amerikkalaisversion juontajana sen alusta saakka.