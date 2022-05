Kommentti: Uusi Top Gun -elokuva on niin hyvä, että tulee tippa linssiin – ja Venäjän hyökkäys teki kaikesta taas ajankohtaista

Heinäkuussa 60 vuotta täyttävän Tom Cruisen olemuksessa on Top Gun: Maverickissa yhä tallella ripaus parikymppistä besserwisseriä, jolla hän hurmasi vuonna 1986, kirjoittaa elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Kesän odotetuimpiin kuuluvaa elokuvaa ei ole odotettu turhaan. Top Gun: Maverick on mukaansa imaiseva jylhä viihdeseikkailu, joka pelaa onnistuneesti sillä, että kaikki on jo entuudestaan tuttua. Koskettavia hetkiä on monia, ja niissä tulee herkästi tippa linssiin.

Top Gun: Maverick luottaa lujasti tunteisiin ja nostalgiaan. Se tuo takaisin ensimmäisestä Top Gun -elokuvasta tuttuja tilanteita: ollaan jälleen hävittäjälentäjien tiukassa koulussa, jonne Tom Cruisen näyttelemä sooloileva Pete ”Maverick” Mitchell komennetaan nyt uusien nuorten huimapäiden opettajaksi.

Samalla jatko-osa hyötyy maailmanpolitiikan naksahtamisesta uuteen asentoon. Vai pitäisikö sanoa: siihen samaan kylmän sodan asentoon, joka vallitsi vuonna 1986, kun Tony Scottin ohjaama Top Gun – lentäjistä parhaat valmistui.

Top Gun: Maverick -elokuvassa tähdätään ”roistovaltion” uraaninrikastamon tuhoamiseen. Maverickia (Tom Cruise) tarvitaan jälleen.

36 vuotta on todella pitkä aika odottaa jatko-osaa. Top Gun: Maverickia on valmisteltu tavalla tai toisella ainakin viimeiset 12 vuotta, vaikka Scottin itsemurha vuonna 2012 pisti koko hankkeen hetkeksi jäihin.

Kun Top Gun: Maverick vuonna 2019 kuvattiin, näytti jo hetken siltä, että Cruise, tuottaja Jerry Bruckheimer ja ohjaaja Joseph Kosinski olivat auttamattomasti myöhässä. Top Gun kun ei ole vain kasarinostalgiaa. Siihen ovat aina yhdistyneet myös tuon ajan kylmän sodan jännitteet.

Alkuperäisessä elokuvassa nuoret lentäjät ottivat yhteen vihollisvaltion Mig-hävittäjien kanssa. Epäsuorat viittaukset Neuvostoliittoon eivät jääneet epäselviksi.

Top Gun: Maverickissa on sama taktiikka. Nyt nuorten lentäjien on onnistuttava tuhoamaan vihollisen uraaninrikastamo. Maata ei mainita nimeltä, mutta uraanilla vehkeilevässä ”rosvovaltiossa” on piirteitä Iranista ja sen maantieteellisessä maisemassa Venäjältä.

Venäjän tänä keväänä Ukrainassa aloittama hyökkäyssota onkin tehnyt Top Gun: Maverickista uudestaan häkellyttävän ajankohtaisen. Kylmän sodan vanhat huurut ovat muuttuneet jatko-osassa kiitävien Super Hornetien kerosiiniksi.

Taas tarvitaan hävittäjäkoneiden ylistystä sekä nuoria amerikkalaisia lentäjiä pistämään henkensä peliin kaikkien muiden puolesta.

Miles Teller näyttelee nuorta lentäjää Roosteria, joka on alkuperäisessä elokuvassa mukana olleen Goosen poika.

Hollywoodin elokuvastudiot rakastavat vanhojen kassamagneettiensa kierrätystä. Sitä Top Gun: Maverickissa todellakin tehdään: jatko-osa on täynnä alkuperäisestä elokuvasta poimittuja hahmoja ja tilanteita, paikoin täysin yksi yhteen.

Kyse ei ole vain Tom Cruisen tutusta Maverick-hahmosta, josta on kasvanut kokenut lentäjäkapteeni. Myös uudet lentäjät ovat persooniltaan toisintoja vuoden 1986 nuorista sankareista.

Suurimmat tunteet ja jännitteet liittyvät Miles Tellerin näyttelemään nuoreen Roosteriin, joka on ensimmäisessä elokuvassa menehtyneen Maverickin kaverin Goosen (Anthony Edwards) poika. Goose-isän ja Rooster-pojan välille vedetään niin suoria yhtäläisyyksiä, että baarikohtaus saa katsojankin silmät kostumaan. Ulkonäöltään Teller on Edwardsin ilmetty kopio.

Val Kilmer näytteli alkuperäisen Top Gun -elokuvan Icemania, lentäjäporukan leveilijää.

Uudessa elokuvassa Icemanin kaltaista röyhkeää lentäjää Hangmania näyttelee Glen Powell.

Porukan röyhkein leveilijä on nyt Glen Powellin esittämä Jake, kutsumanimeltään Hangman. Powell puolestaan muistuttaa Val Kilmeria, alkuperäisen elokuvan röyhkeää Icemania.

Maverickin ensimmäisen elokuvan ihastus, Kelly McGillisin esittämä Charlie, ei ole mukana, mutta Jennifer Connellyn näyttelemä, sotilastukikohdan baaria pyörittävä Penny, on kirjoitettu varsin Charlien kaltaiseksi.

Jennifer Connelly esittää Maverickin entistä tyttöystävää, jonka kanssa syntyy jälleen sutinaa.

Onneksi mukana on kaiken tuttuuden lisäksi runsaasti sydäntä. Nostalgiaa on käytetty taitavasti hyväksi.

Kurkkusyöpää sairastava Val Kilmer on mukana yhdessä kohtauksessa. Ikääntynyt Iceman kärsii samoista vaivoista kuin näyttelijä itsekin. Hetki on kaunis kunnianosoitus tällä hetkellä 62-vuotiaalle Kilmerille.

Tuttua jylhyyttä edustaa sotilaskoulun isänmaallisesti liehuvien lippujen ja viholliskuvien lietsomisen lisäksi Harold Faltermeyerin kuuluisa musiikki, jonka kellopelit kajahtavat soimaan heti jatko-osan ensisekunneilla. Nostalgian täydentää Kenny Logginsin kasarihitti Danger Zone.

Tom Cruisen näyttelema Pete ”Maverick” Mitchell vuonna 1986...

...ja vuoden 2022 jatko-osassa.

Lukemattomien viittausten takia uutuudesta saavat tietenkin eniten irti ensimmäisen elokuvan fanit. Jatko-osa toimii silti myös itsenäisenä hävittäjälentäjäseikkailuna. Kaava on tismalleen sama kuin ensimmäisessä elokuvassa, militaristista ja poikamaista uhoa myöten.

Oheistuotteena uusi Top Gun: Maverick muistuttaa, miksi Tom Cruise kohosi 1980-luvulla maailman suurimmaksi elokuvatähdeksi.

Tom Cruise saa Maverickin roolissa vaikean näyttämään jälleen vaivattomalta.

Heinäkuussa 60 vuotta täyttävän Cruisen olemuksessa on yhä tallella ripaus parikymppistä besserwisseriä, jolla hän hurmasi vuonna 1986. Sen päälle on kasvanut karismaa huokuva ammattilainen, jossa yhdistyy hämmästyttävän luontevasti rentous ja jämäkkyys.

Heittäytymällä jälleen Maverickin rooliin Tom Cruise tiivistää elokuvatähden tärkeimmän ominaisuuden: saada vaikea näyttämään vaivattomalta.

Top Gun: Maverick, Suomen ensi-ilta elokuvateattereissa torstaina 26.5.