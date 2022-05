Tällaista on Dubain ökyrikkaiden käsittämätön arki – luksushotellin vip-päällikön sanat kertovat kaiken

Dubain sisäpiireissä -sarjan juontajakin järkyttyi luksuselämää kritiikittömästi esittelevän ohjelman sisällöstä.

Miljonäärimiehen rouvan Sonia Pronkin vaatehuoneen sisältöjen arvo on 4,6 miljoonaa euroa.

Dubailainen miljonääri Abu Sabah käännytettiin aikoinaan ulos hänen yrittäessään päästä hotelliin. Selitys kuului: auton rekisterikilpesi ei ole tarpeeksi "kiva". Kivan kriteerin kuulemma täyttää, jos rekisterikilvessä on vain kaksi numeroa.

Sabah otti onkeensa ja hankki loistoautoihinsa kilvet 48, 49 ja 27. Sitten hän pisti vielä paremmaksi ja osti Rolls Royceensa rekisterikilven, jossa lukee vain 5. Se tuli kalliiksi.

– Totta kai tämä on kalliimpi kuin auto! Auto maksaa 800000 dollaria (noin 755000 euroa) mutta rekisterikilpi 9 miljoonaa (noin 8,5 miljoonaa euroa), Sabah sanoo virnistäen.

Rekisterikilpeä numero 1 ei pysty ostamaan kukaan. Se kuuluu Dubain hallitsijalle, sheikki Muhammed bin Rashid al-Maktumille. Suomalaiset muistavat sheikin Dubain prinsessa Latifan isänä.

Ristiriitaista sheikkiä ihailee Dubaissa asuva brittiläinen työväenluokan kasvatti Gaynor Scott, jonka puoliso on miljonääri. Perhe asuu suljetulla alueella Dubaissa sekä Jerseyn huvilallaan. Yhden luksuskämpän huoneista Scott on sisustanut Arabiemiraattien lipun värein. Seinällä komeilee sheikin kuva ja hänen kirjoittamiaan opuksia.

– Hän ei ole vain loistava hallitsija, vaan myös mielenkiintoinen hahmo. Koska suurin osa Dubaista asuvista on maahan muuttaneita, asumme täällä keskenämme harmoniassa ja se on hyvän johtajan ansiosta, muun muassa Hermésin ja Chanelin pelastusrenkaita kotiinsa haalinut brittinainen vakuuttaa.

Perheen kodin vieressä asuu Zimbabwen edesmenneen hirmuhallitsijan Robert Mugaben lapsia.

– Mugaben perhe pitää mainioita bileitä uudenvuodenaattona, Scott kehuu.

Kamerat seuraavat, kun perhe lähtee yksityiskoneella kohti Jerseytä. Ylellisessä lentokentän loungessa Scottia viihdyttää muun muassa hänen lempikappaleitaan soittava konserttipianisti sekä kahvi, jonka pinnan vaahtoon on loihdittu hänen kasvonsa.

Helikopterikyytejä riittää.

Sveitsiläinen seurapiirirouva Sonia Pronk esittelee prameaa kotiaan eikä tunnu tietävän minkään esineen arvoa. Hinnalla ei ole väliä, koska rahaa piisaa miljonäärimiehen ansiosta.

Pronkin vaatehuoneesta löytyy peräti 4,6 miljoonan euron edestä tavaraa. Luksuslaukkuja on silmänkantamattomiin ja mukana on lähes 100000 euroa maksavia harvinaisuuksia. Pronkille on tärkeää, että laukku ja kengät ovat arvossaan.

– Kaunis laukku on kaikki. Jos kenkäsi ovat upeat, mutta laukkusi kamala... hän pyörittelee päätään.

Mukana nähdään myös maailman rikkaimpana teini-ikäisenä pidetty vloggaaja Rashed Belhasa, joka tunnetaan nimellä Money Kicks. Hänen kodistaan löytyy oma 500 eksoottisen eläimen eläintarhansa. Belhasa on dokumentin aikaan 19-vuotias.

Dubain maamerkki on ikoninen Atlantis-hotelli, joka sijaitsee keinotekoisella Palm Jumeirahin saarella. Se on maailman neljänneksi Instagram-kuvatuin hotelli.

Viiden tähden arvoinen Palm Jumeirah Atlantis Hotel on Dubain maamerkki ja suosittu Instagram-kohde.

Vip-palvelujen päällikkö Dan Worsley avaa ovet kaikista kalleimpaan ja kauneimpaan sviittiin. Siihen lukeutuu kolme huonetta, kaksi kylpyhuonetta, biljardisali ja panoraamamainen maisema kaupunkiin. Yksi yö maksaa 23000 euroa, mutta lasku saattaa nousta satoihintuhansiin euroihin.

Kylpyhuoneessa on ihotuotteita ja saippuaa, jossa on aitoja kultahippuja. Hovimestari on käytössä koko vierailun ajan täyttämässä mitä oudoimpia pyyntöjä.

Huoneen hinta on järjettömän kova, mutta myös kaikki lisäpalvelut ruuasta juomiin maksavat ekstraa.

– Otamme rahat kaikesta. Mikään ei ole elämässä ilmaista.

Dubain sisäpiireissä -sarja esittelee suhteellisen kritiikittömästi rikkaiden elämää Arabiemiraateissa. Se tuo esiin myös köyhien maahanmuuttajatyöntekijöiden elämää. Heidän pitää maksaa lapsensa koulutuksesta ja vakuutuksista. Jos he menettävät työnsä, he joutuvat ulos maasta.

Dan Worsley esittelee Atlantiksen kalleimpia sviittejä.

Sarjan kertoja, The Coronation Street -tähti Will Mellor on itsekin järkyttynyt sarjan sisällöstä. Tosin ensin hän twiittasi nauttineensa äänityöstään sarjan parissa, koska se oli avannut hänen silmänsä.

– Tein juuri voice overin, mutta on hirveää katsoa, miten ihmiset syytävät turhuuksiin vaurauttaan samaan aikaan kun maassa asuu ihmisiä, jotka taistelevat elantonsa eteen.

– Se, että juonsin sarjan, ei tarkoita, että olen samaa mieltä sen sisällön kanssa. Olen oikeastaan iloinen, että ihmiset näkevät, mistä on kyse, hän kirjoitti Daily Mailin mukaan.

