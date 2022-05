Illalla tv:ssä: Hyvän mielen elokuvaa varjosti kaksi äkillistä kuolemaa – ensin roolissa ja sitten myös oikeassa elämässä

Suloisessa brittikomediassa ikäkriisistä pyritään eroon tanssimalla. Elokuvaa varjostaa tosielämän tragedia.

Perjantai-iltana Teema & Fem -kanavalla (klo 21.00) esitettävä elokuva Pienin askelin (Finding Your Feet, 2017) sijoittuu osin samaan genreen kuin Tähtitytöt (2019), The Best Exotic Marigold Hotel (2011) ja 70 on vain numero (2021), eli paikkansa tuntevien tai löytävien naisten voimaantumiseen – iästä huolimatta.

Samalla kyseessä on suloinen brittikomedia.

Imelda Staunton ja Celia Imrie ovat valloittavat sisarukset Sandra ja Bif. Kun yläluokkainen Sandra saa selville miehensä uskottomuuden, hän muuttaa pössyttelevän boheemisiskonsa nurkkiin toipumaan.

Vapaamielinen Bif näyttää Sandralle uudenlaisen Lontoon tanssikurssien parissa. Elämänviisautta annostellaan isolla kauhalla, mutta mukana on sopivasti huumoria ja runsaasti charmia. Staunton, Imrie ja sivuroolin Joanna Lumley ovat parhaimmillaan.

Brittikomedian viisikko Ted (David Hayman, vas.), Bif (Celia Imrie), Jackie (Joanna Lumley), Sandra (Imelda Staunton) ja Charlie (Timothy Spall).

Elämänilo ei katso kilometrejä. Syvempi pohjavire on kuitenkin haikea.

Elokuva on myös tutkielma luopumisesta ja toteutumattomista unelmista. Timothy Spallin esittämän jazzmiehen suru vaimon dementian johdosta on herkistyttävää.

Upeaa on se, että naiset ovat ikäisiään, noin kuusikymppisiä, eivätkä yritä näyttää muulta. Elokuvan tanssikohtaukset ovat sekä sympaattisia että taidokkaita.

Mukaan pestattiin eläkkeelle jääneitä ammattitanssijoita. Ryhmä tanssi muun muassa Piccadilly Circuksella.

– Oli hyvin liikuttavaa nähdä iäkkäitä herrasmiehiä taas elementissään, tanssimassa upeasti, Imrie ja Staunton kertoivat Female-sivustolle.

– Me olimme itsekin nuorina tanssityttöjä, mutta se oli hieman toista nyt. Tanssi on rankkaa ja tuskaistakin työtä! Kyllä tulivat selät ja kankut kipeiksi.

Larrington Walker (1946-2017) oli jamaikalaissyntyinen brittinäyttelijä.

Kylmäävästi elokuvan ytimeen osuva triviatieto on se, että Larrington Walker, joka esittää Biffin äkillisesti kuolevaa heilaa, kuoli itse äkillisesti juuri ennen ensi-iltaa.

Sellaista elämä on, ennustamatonta!