Tunteet kuumenevat Diilissä: "Tää selittelyn määrä on aivan infernaalista” – yhdelle kisaajalle potkut

Diili-ohjelmassa annetaan viimeiset potkut ennen semifinaalia.

Tällä viikolla Diili-ohjelmassa suoritetaan suuri myyntitehtävä Tammiston Gigantissa. Joukkueet jaetaan ”mimmit vastaan jätkät”-jengeihin.

Selkeästi yksilöpelin suuntaan muuttunut kilpailu kovenee ja psykologinen peli alkaa. Kilpailijat eivät enää etsikään pahinta vihollista vastustajajoukkueesta, vaan perustelevat sekä itselleen, että kameralle, miksi juuri heidän kuuluisi päästä kilpailussa eteenpäin, aina finaaliin asti.

Naisten joukkue suorittaa Gigantissa sekä paremman myynnin että saa Gigantin työntekijöiltä paremmat arvostelut. He väistävät siis potkut ja pääsevät Helsinki Day Spahan nauttimaan hemmottelusta.

Sillä välin johtoryhmässä Jarno Hatakka perustelee joukkueensa häviötä johtoryhmälle. Joukkuekaveri Mikko Vehmas pyörittelee vieressä silmiään.

– Mikko on kovin tuskastunut, Toni Lähde huomauttaa.

– Tää selittelyn määrä on vaan jotain ihan infernaalista, Mikko vastaa.

– No niputa sä tää tehtävä! Meillä on tässä tiukka paikka. Meillä on edessä kolme hyvin erilaista hahmoa. Kaikki on tehnyt vähän jotain siellä. Sit kuitenkin on tullut tehtävässä vähän nenään ja nyt pitäisi miettiä kuka tai ketkä lähtee kotiin. Auta sä meitä Mikko vähän. Mikä sua tuskastuttaa ennen kaikkea? Selittely? Jaajo Linnonmaa tokaisee.

– Selittely ja vastuun välttely. Tuntuu, että se on jatkunut koko matkan, että mennään jonkun asian taakse tai korostetaan jotain yksittäistä juttua, Mikko lataa.

Kilpailussa ovat enää mukana Dora Palmroos, Clarissa Hedman, Sirly Ylläsjärvi, Mikko Vehmas, Henri Kurttila ja Jarno Hatakka.

Jaajo listaa monta asiaa, miten Jarno on toiminut Gigantti-tehtävässä hyvin ja oikein, mutta sanoo samaan hengenvetoon, että tässä kilpailussa Jarnon olisi pitänyt myös taistella projektinjohtajan paikasta kynsin hampain.

Jarno saa potkut ja semifinalistiin selviytyvät Dora Palmroos, Clarissa Hedman, Sirly Ylläsjärvi, Henri Kurttila ja Mikko Vehmas.

Diili joka torstai ilmaiseksi Ruudussa heti aamulla ja Nelosella klo 20.