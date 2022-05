Tom Cruiselta kysyttiin, miksi hän tekee stunttinsa itse – action-tähdeltä terävä vastaus

Tom Cruise kertoi Cannesin elokuvafestivaaleilla, että stunt-temput ovat olleet hänen intohimonsa jo pikkupojasta lähtien.

Tuoretta Top Gun -elokuvan jatko-osaa Top Gun: Maverickia tähdittävä Tom Cruise vastasi Cannesin elokuvafestivaaleilla kysymykseen siitä, miksi hän tekee hengenvaaralliset stunt-kohtauksensa itse.

– Ei kukaan kysynyt Gene Kellyltä, ’miksi tanssit?’, Cruise totesi Variety-lehden mukaan.

Yhdysvaltalainen näyttelijä ja tanssija Gene Kelly (1912–1996) oli energisestä tanssityylistään tunnettu musikaalitähti, jonka huippuvuodet ajoittuivat 1940–1950-luvuille.

Cruise kertoi festivaaleilla myös, että stunt-temput ovat olleet hänen intohimonsa jo pienestä pitäen. People-lehden mukaan 4-vuotias Cruise kiipesi kotitalonsa katolle ja hyppäsi sieltä alas lakanoista rakennetun laskuvarjon avulla. Innoituksen hän sai lelustaan: laskuvarjolla varustetusta nukesta, jota hän heitteli ilmaan.

– Halusin todella tehdä sen. Otin lakanat sängystäni ja sidoin ne köydellä. Kiipesin katolle ja hyppäsin alas.

Mission Impossible 3

Cruise paljastaa, että katui tempaustaan sillä hetkellä, kun hyppäsi ja tajusi, että suunnitelma ei toiminut. Hän kertoo, että pelkäsi kuolevansa.

– Osuin maahan lujaa, onneksi se oli märkä. Näin tähtiä, katsoin ylös ja ajattelin, että tämäpä kiinnostavaa, Cruise muistelee.

Cruisen mukaan sitäkin enemmän hän pelkäsi äitinsä reaktiota.

– Ajattelin, että ’voi ei, lakanat ovat likaiset. Äiti tappaa minut’, Cruise sanoo.

Cruisen mukaan lapsena syntynyt kiinnostus elokuviin ja stuntteihin on kantanut häntä koko uransa. Hän kertoo joka kerta pyrkineensä kehittämään taitojaan ja tuomaan ne osaksi elokuviaan.

Vaarallinen tehtävä III -leffassa erikoisagentti Hunt jahtaa psykopaattista asekauppiasta.

Cruise on ollut viime aikoina julkisuudessa myös uuden Mission Impossible -elokuvansa tiimoilta. Koronavirustilanne hankaloitti elokuvan kuvauksia, ja Cruisen kerrottiin raivonneen kulisseissa, pitäneen yllä tiukkaa koronakuria ja myös valvoneensa sen toteuttamista.

Lue lisää: Työtoverit avautuvat Tom Cruisen painajaismaisesta käytöksestä Mission Impossible -elokuvan kuvauksissa: ”Mikään ei pysäytä häntä”

Lue lisää: Katastrofaalinen tilanne Mission Impossible -elokuvan kuvauksissa: työryhmä päätti pistää pillit pussiin

Cruisea, joka pääroolinsa lisäksi on myös yksi elokuvan tuottajista, on luonnehdittu pakkomielteiseksi. Cruisen on kerrottu myös laittaneen mittavia summia omaa rahaa peliin, jotta kuvaukset saataisiin hoidettua mahdollisimman tehokkaasti ja aikataulussa.

Seitsemäs Mission Impossible -elokuva on lykkääntynyt jo useita kertoja. Viimeisimmän tiedon mukaan se nähtäisiin teattereissa vuonna 2023. Alkuperäinen julkaisupäivä oli vuonna 2021.