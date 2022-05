"Äitini oli valkoista roskaväkeä" – Hollywood-tähdeltä suorat sanat kipeästä lapsuudesta

Adoptiolapsikatraassa kasvanut Frances McDormand on kolmella naispääosan Oscarilla nykyajan palkituimpia näyttelijöitä. Häntä useammin naispääosa-Oscarin on voittanut vain yksi Hollywoodin kuuluisa tähti.

Vuoden 1996 yllätyshittejä oli rikoskomedia Fargo, jossa lumisen amerikkalaisen pikkukaupungin pirtsakka poliisi ratkoi surkimusroistojen järjestämää kidnappausta.

Raskaana olevaa poliisia näytteli mustaa huumoria pursunneessa elokuvassa verrattomasti Frances McDormand. Hän sai elokuvan kahdesta Oscarista toisen. Käsikirjoitus-Oscarin jakoivat hänen aviomiehensä ja lankonsa eli veljekset Joel ja Ethan Coen.

McDormand ja Coenit ovat pitäneet yhtä kaikkien kolmen ensimmäisestä pitkästä elokuvasta Blood Simple (1984) lähtien. Siitä alkoi myös Francesin ja Joelin yhteinen elämä: pariskunta tapasi Blood Simplen koekuvauksissa, muutti saman tien yhteen ja adoptoi Pedro-pojan Paraguaysta vuonna 1995.

– Tajusin, että tässä olisi rakastettu, jonka kanssa voisin tehdä yhdessä töitä ja jota minun ei tarvitsi arastella, McDormand kertoi Joeliin rakastumisesta The New York Timesille 2017.

Toisin kuin aiempien poikaystäviensä kanssa, Joelin seurassa Frances koki olevansa oma itsensä. Pariskunta on yhä yhdessä, ja heillä on kodit sekä New Yorkissa että Yhdysvaltain länsirannikolla.

Frances McDormand ja ohjaaja Joel Coen ovat olleet yhdessä molempien ensimmäisestä pitkästä elokuvasta Blood Simple lähtien. Viime lokakuussa he juhlivat The Tragedy of Macbeth -elokuvan ensi-iltaa.

Julkisuutta tietoisesti välttelevän näyttelijän nimi ei alun perin ollut Frances eikä McDormand: hän syntyi Cynthia Ann Smith -nimisenä Illinois’n osavaltiossa 1957. Francesiksi hänet nimesivät adoptiovanhemmat, uskovaiset Noreen ja Vernon McDormand, joilla oli kaksi muutakin adoptiolasta sekä kuusi sijoituslasta.

– Identifioin itseni valkoiseen roskaväkeen, McDormand kuvaili paikallisradion hyväntekeväisyyslähetyksessä muutama vuosi sitten.

– Vanhempani eivät olleet valkoista roskaväkeä. Biologinen äitini oli, hän tarkensi lähetyksessä.

Teini-iässä McDormand kieltäytyi tapaamasta biologista äitiään. Viha siitä, että tämä oli antanut hänet pois, hallitsi liikaa.

Frances McDormand ei ole ikinä tuntenut kuuluvansa Hollywoodin studiokoneistoon.

Lapsuuteen kuului virsiä ja pastori-isän kesäisin vetämiä Raamattu-leirejä. Äiti teki töitä vastaanottovirkailijana. Perhe muutti usein pikkupaikkakunnalta toiselle.

Näyttelemisestä nuori Frances kiinnostui jo koulussa, kun ujo tyttö tajusi esiintyessään saavansa koko luokan jakamattoman huomion.

Ensimmäinen rooli 14-vuotiaana oli Lady Macbeth. Samaa osaa hän esitti myös viime vuonna suoratoistopalvelu AppleTV+:ssa ilmestyneessä Shakespeare-sovituksessa The Tragedy of Macbeth. Sen ohjasi hänen aviomiehensä.

Frances McDormandin ensimmäinen elokuva Blood Simple (1984) oli myös hänen ensimmäinen elokuvansa Coenin veljesten kanssa.

Tähden elkeitä McDormand, 64, on karttanut läpi uransa. Meikkiä hän käyttää vain näytellessään. Vaatteensa hän valitsee ennemmin käytännöllisyys kuin näyttävyys edellä.

Coenien kanssa McDormand on tehnyt yhteensä 9 elokuvaa. Blood Simplen, Fargon ja The Tragedy of Macbethin lisäksi listalle kuuluvat vauvakomedia Arizona Baby (1987), rikoselokuva Mies joka ei ollut siellä (2001) ja komediat Burn After Reading (2008) ja Hail, Caesar! (2016) – sekä pienen pienet osat rikoselokuvassa Miller’s Crossing (1990) ja taiteilijasatiirissa Barton Fink (1991).

Muiden ohjaajien töissä hän on usein esittänyt elämän kolhimaa naista.

Ensimmäisen Oscar-ehdokkuutensa McDormand sai rasismidraamasta Mississippi palaa (1988), jossa hän näytteli pahoinpideltyä vaimoa. Monet muistavat hänet myös supersankariseikkailusta Darkman (1990), jossa hän esitti Liam Neesonin näyttelemän katkeroituneen kostajan tyttöystävää.

Fargon tuoma Oscar oli McDormandille ensimmäinen Oscar-voitto. Viime vuosina hänen roolinsa ovat muuttuneet äänekkäämmiksi, kun hän on esittänyt omaa paikkaansa etsiviä tai huomiota vaativia naisia.

Toisen Oscarinsa hän voitti draamasta Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017). Siinä hän näyttelee naista, joka vaatii paikallisia poliiseja tutkimaan tyttärensä raiskausmurhaa.

– Pidän ajatusmaailmani yksityisenä, mutta iso osa feminististä ajatteluani on päätynyt myös elokuvarooleihini, McDormand on summannut.

Parin vuoden takainen Nomadland-draama vei McDormandin käytännöllisyyden yhteen ääripisteeseen: siinä hän esitti Yhdysvaltoja kiertävää, surumielistä naista, jolla on matka-autossaan mukanaan vain välttämätön. Ohjaaja Chloé Zhaon mukaan McDormand esitti elokuvassa enemmän tai vähemmän itseään – ja jälleen Oscar-palkinnon arvoisesti.

– Fran näyttelee Ferniä, mutta jopa Fern-nimi tuli häneltä itseltään, ja hahmo on sellainen, millainen hän itse arvelisi olevansa, jos hän lähtisi tien päälle, Zhao kertoi viime vuonna The New York Timesille.

Nomadland voitti myös parhaan elokuvan Oscarin, ja McDormand neljäntensä yhtenä elokuvan tuottajista.

Frances McDormand sai kolmannen näyttelijä-Oscarinsa Nomadland-elokuvasta, jossa hän esittää matka-autollaan tien päälle lähtevää surumielistä naista.

Nykyajan näyttelijöistä McDormand onkin kolmella naispääosan Oscarillaan menestyneimpiä.

Häntä enemmän – neljästi – naispääosa-Oscarin on voittanut vain Katharine Hepburn (1907–2003). Miesnäyttelijöistä pääosa-Oscarin on voittanut kolmesti vain Daniel Day-Lewis.

Hollywoodin studiokoneistoon McDormand on suhtautunut usein epäluuloisesti.

– Olin moneen rooliin liian vanha, liian nuori, liian lihava, liian laiha, liian pitkä, liian lyhyt, liian blondi, liian tumma – mutta jossain vaiheessa elokuviin tarvitaan myös muunlaisia näyttelijöitä, McDormand kuvaili The New York Timesille.

– Joten minusta tuli tosi hyvä muunlaisten näyttelijä.

