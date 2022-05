Ansel Elgort, 28, on tämän hetken kuumimpia tähtiä – maine sai kolahduksen pari vuotta sitten

Taiteilijaperheen kasvatti Ansel Elgort on West Side Story -elokuvan ja Tokyo Vice -sarjan tähti.

Tämän hetken nousevia maailmantähtiä on 28-vuotias Ansel Elgort, joka nähdään parhaillaan HBO Maxin Tokyo Vice -sarjan pääosassa.

Pitkänhuiskea Elgort näyttelee tositapahtumiin perustuvassa rikossarjassa amerikkalaistoimittaja Jake Adelsteinia, joka sukeltaa japanilaisen yakuza-mafian maailmaan.

New Yorkissa kasvanut Elgort on paitsi taitava näyttelijä, myös hyvä laulaja, jonka lahjat pääsivät toden teolla esiin Oscar-ehdokkaana vastikään olleessa elokuvamusikaalissa West Side Story.

Elgort näyttelee Steven Spielbergin ohjaamassa, viime vuonna ensi-iltansa saaneessa elokuvassa toista pääosaa Tonya.

Elokuva oli ehdolla seitsemässä kategoriassa.

West Side Storyssa Ansel Elgort näytteli Tonya ja Rachel Zegler Mariaa.

Musikaalisuus on Elgortilla verissä, sillä hänen äitinsä on oopperaohjaaja ja -tuottaja Grethe Barrett Holby. Elgort on tehnyt myös DJ-hommia ja omaa musiikkia taiteilijanimellään Ansölo.

Elgortin koko perhe on taiteellinen, sillä hänen isänsä on Voguen muotivalokuvaaja Arthur Elgort, sisko Sophie on valokuvaaja ja veli Warren elokuvantekijä.

Elgortin taiteellisuutta tuettiin jo varhain, sillä äiti vei poikansa yhdeksänvuotiaana School of American Balletin pääsykokeisiin. Elgort opiskeli siellä viisi vuotta.

Lisäksi hän opiskeli useissa muissa taidepainotteisissa kouluissa New Yorkissa. Näitä olivat Trinity School, The Professional Performing Arts School ja Fiorello H. LaGuardia High School, jossa hän tapasi myös pitkäaikaisen tyttöystävänsä, kanadalaisen balettitanssijan Violetta Komyshanin.

Näyttävä pari vuonna 2018.

Komyshan nähtiin Elgortin rinnalla West Side Storyn ensi-illassa. He ovat seurustelleet lukioajoista lähtien, mutta ovat eronneet muutamaan otteeseen.

Ensimmäisillä näyttelijäkursseilla Elgort oli 12-vuotiaana, ja hän esiintyi lukuisissa koulunäytelmissä. 15-vuotiaana kauniskasvoinen Elgort esiintyi Teen Vogue -lehden mallikuvissa, jotka hänen isänsä kuvasi.

Läpimurtoroolinsa Elgort teki elokuvassa Carrie (2013) ollessaan 19-vuotias. Hänet tunnetaan hyvin myös muista parikymppisenä tekemistään rooleista, etenkin elokuvista Divergent – Outolintu (2014) ja Tähtiin kirjoitettu virhe (2014).

Elgort sai kehuja suorituksestaan Baby Driverissa.

Elgort oli myös parhaan miespääosan Golden Globe -ehdokkaana elokuvasta Baby Driver (2017).

Kiiltokuvamainen kansikuvapoika sai myöhemmin kolhuja maineeseensa, sillä vuonna 2020 eräs nainen syytti Elgortia seksuaalisesta ahdistelusta naisen ollessa 17-vuotias ja Elgortin 20-vuotias.

Elgort kiisti syytteet ja sanoi olleensa kyseisen naisen kanssa aikoinaan lyhyessä suhteessa, kirjoittaa Vulture.

Pian sen jälkeen toinen nainen kertoi Elgortin lähetelleen samanikäisenä eli 20-vuotiaana hänelle sopimattomia alastonkuvia naisen ollessa tuolloin vasta 14-vuotias.