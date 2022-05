The Crown -tähti nähdään nyt Britannian kohuherttuattarena – uskottomuus tuhosi brittiperijän maineen lopullisesti

Argyllin herttupari oli Britannian kohutuimpia pareja 1960-luvulla. Ylellä nähtävä minisarja kertoo avioerosta ja herttuatar Margaret Campbellin maineen tahranneesta oikeudenkäynnistä, jossa hänelle lyötiin ikuinen uskottoman naisen viitta. Pääroolissa on The Crown -tähti Claire Foy.

Tositapahtumiin perustuva, hyvän vastaanoton vastikään Britanniassa saanut minisarja Peribrittiläinen skandaali (A Very British Scandal) sijoittuu 1960-luvun Britanniaan ja kertoo Argyllin herttuaparin skandaalimaisesta avioerosta sekä siihen johtaneista tapahtumista.

Esimakua tosielämän avioerosotkusta nähdään heti ykkösjakson alussa, kun kaunis ja seikkailunhaluinen brittiperijätär Margaret Campbell eli Argyllin herttuatar (1912–1993) on matkalla avioero-oikeudenkäyntiin Edinburghissa.

Auton ikkunoiden takana kansalaiset huutavat ”lutka”!

Herttuattaren roolissa nähdään jo toisessa historiallisessa draamasarjassa The Crownissa kuningatar Elisabetin roolissa loistanut Claire Foy.

Vuoden 1963 kohuoikeudenkäynti oli aikoinaan yksi Britannian tunnetuimmista oikeudenkäynneistä, joka tuhosi täysin Margaretin maineen.

Hänen silloinen aviomiehensä, Argyllin herttua Ian Campbell syytti vaimoaan uskottomuudesta kymmenien miesten kanssa – jotkut heistä olivat Britanniassa erittäin tunnettuja ja korkea-arvoisia henkilöitä.

Syntymänimeltään Margaret Whigham (Claire Foy) oli skottimiljonäärin ainoa lapsi, joka eli pitkään vauraasti, mutta kuoli totaalisen köyhänä.

Todisteena esitettiin esimerkiksi Margaretin valokuvia ja muistiinpanoja, joita Ian oli varastanut vaimoltaan.

Tapauksesta otettiin sekä tuomioistuimessa että brittilehdistössä kaikki irti. Herttuapari tuomittiin avioeroon ja ja etenkin Margaretin maine loattiin perusteellisesti loppuelämän ajaksi.

Kolmiosainen sarja keskittyy seurapiirineitona viihtyneen Margaret Campbellin epäsovinnaiseen elämään.

Hän oli skottimiljonääri George Hay Whighamin ainoa lapsi, joka herätti nuoresta lähtien kohua miessuhteillaan.

Jo Margaretin ensimmäinen avioliitto amerikkalaisen liikemiehen Charles Sweenyn kanssa sai suurta huomiota Britanniassa, mutta toinen avioliitto Argyllin herttuan Ian Campbellin kanssa oli kohtalokas.

Herttuatar rakasti juhlia ja miehiä myös avioliittonsa aikana.

Avausjaksossa palataan oikeudenkäyntiä edeltäviin vuosiin. 16 vuotta aiemmin Margaret on keskellä ensimmäistä avioeroaan, kun hän tapaa junamatkalla toista kertaa naimisissa olevan Ian Campbellin (roolissa Paul Bettany).

Molemmat kammoavat tylsää elämää, joten skandaalin siemenet on kylvetty. Tosin Margaretilla on tässä vaiheessa muutakin sutinaa.

Kun suhde lopulta alkaa, näyttää se ensin täydelliseltä, vaikka Ian kärsii rahahuolista.

Margaret ja Ian avioituvat vuonna 1951, mutta avioliitto alkaa pian muuttua myrskyisäksi. Myöhemmin on selvää, että Ian nai Margaretin tämän rahojen vuoksi.

Ianista paljastuu myös julmia piirteitä, joka käyttää henkistä väkivaltaa, juo ja harrastaa uhkapelejä. Margaret puolestaan pettää.

Molemmat herättävät pahennusta seurapiireissä ja tarvitsevat valtavia summia rahaa ylellisen elämäntyylinsä takaamiseksi.

Ian ja Margaret Campbellin avioliitto on yhdistelmä alkoholia, rahahuolia, väkivaltaa, petoksia ja pettämistä.

Jalkoihin jäävät Margaretin kaksi lasta, Ianin kolme lasta ja muut läheiset, jotka seuraavat tilannetta sivusta.

Sarja piirtää irvokkaan kuvan brittiläisen yläluokan elämästä, jossa henkistä tuskaa ja tylsyyttä lääkitään viinalla, seksillä ja juhlilla.

Sarjassa 1960-luvun tunnelma on autenttisesti läsnä, ja etenkin Margaretin käytöksessä on heti havaittavissa tiettyä surumielisyyttä ja pidättyvyyttä.

Margaretin elämää synkensivät muutenkin monet henkilökohtaiset murheet, esimerkiksi peräti kahdeksan keskenmenoa ensimmäisen avioliiton aikana ja Lontoon-tapaturma, jossa hän putosi hissikuiluun ja loukkaantui vakavasti.

Erittäin köyhänä vuonna 1993 kuollut Margaret kantoi koko loppuelämänsä ajan likaisen herttuattaren viittaa.

Claire Foy kertoo sarjan tiedotteessa tuntevansa sympatiaa herttuatarta kohtaan, sillä lehdistö ja tuomioistuin tuomitsivat hänet yksiselitteisen julmasti.

– Toivoisin myös nykyajan yleisöltä ymmärrystä. Nyt voimme katsoa taaksepäin ja huomata, miten huonosti kohtelimme tuota naista, Foy toteaa ja ihmettelee, miksi tällaista tapahtuu edelleen nykyajassakin.

Helsingin Sanomien haastattelussa Foy paljastaa, ettei hän tiennyt tästä ”vuosisadan avioerosta” ja edesmenneen herttuattaren tarinasta ennen kuin hänet pyydettiin rooliin.

BBC:lle Foy on myös todennut, että häntä ärsyttää, miten helposti nainen voidaan tuomita kutsumalla häntä siveettömäksi.

Margaret kuoli vanhainkodissa Lontoossa pahan kaatumisen seurauksena, ja hänet haudattiin ensimmäisen aviomiehensä Charles Sweenyn viereen.

Nyt tehty tv-sarja mukailee vuonna 1994 ilmestynyttä elämäkertakirjaa, jonka herttuatar itse ensin tilasi kirjailija Charles Castlelta jo vuonna 1974, mutta peruutti sitten aikeensa.

Castlen kirjoittama elämäkerta The Duchess Who Dared – The Life of Margaret, Duchess of Argyll ilmestyi vasta herttuattaren kuoleman jälkeen.

Peribrittiläinen skandaali maanantaisin 23.5. alkaen TV1 klo 19.00. Kaikki jaksot jo Yle Areenassa.

Lue lisää uudesta IS Tv-lehdestä! Lehti on myynnissä 18.-24.5. yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät täältä.

Tilaa Tv-lehti suoraan kotiisi täältä!