Ina Mikkola saa armotonta pilkkaa ulkonäöstään – hävytön kommentti loksauttaa kohutoimittajan leuan

Ina Mikkola saa Grillikausi-ohjelmassa osakseen rankkaa roastausta, jossa aiheet keskittyvät Mikkolan ulkonäköön, seksiin ja itsetyydytykseen.

Koomikko Joonas Nordmanin luotsaamassa Joonas Nordman show: Grillikausi -ohjelmassa joukko julkisuuden henkilöitä kokoontuu yhteen heittämään ronskia herjaa toisistaan eli roastaamaan toisiaan.

Neliosaisen sarjan viimeisessä jaksossa toisiaan roastaavat Nordmanin lisäksi Jaakko Saariluoma, Ina Mikkola, André Wikström, Fathi Ahmed ja Juuso ”Köpi” Kallio. Kunniavieraana, eli varsinaisena roastin kohteena, jaksossa esiintyy Riku Rantala.

Vaikka Rantala on kunniavieras, saavat kaikki osallistujat toisiltaan aimo annoksen ronskia ja viiltävää kuittailua. Rajuimman pilkan kohteeksi päätyy toimittaja-kirjailija Ina Mikkola, joka tunnetaan muun muassa tabuja rikkovista seksiä ja seksuaalisuutta käsittelevistä ohjelmistaan sekä Runkkarin käsikirja -kirjastaan ja Runkkarin ystäväkirja -podcastistaan.

Alkujuontojen jälkeen roastausvuoroon pääsee André Wikström, joka ei sanojaan säästele päästessään puheenvuorossa Mikkolan kohdalle. Heti alkuun hän toteaa, ettei haluaisi nähdä Mikkolan naamaa masturboidessaan, mikä saa Mikkolan suun loksahtamaan ammolleen.

Mikkolan ilmeillessä pöyristyneenä Wikström jatkaa toteamalla, ettei haluaisi Mikkolan ulkonäön perusteella istua tämän viereen raitiovaunussa.

– Mulla ei ole sitä mitä sä haluat ostaa, ja mä en halua ostaa sitä, mitä sä myyt. Ei kiitos Ina. Ja mä tiedän, että 20 egee ei oo paljon, mutta ei kiitos. Mulla on perhe!

Wikströmin jälkeen lisää löylyä kiukaaseen lyö Köpi Kallio, joka toteaa Mikkolan osallistumisen armeija-aiheiseen Komppania Ketonen & Gustafsberg -tosi-tv-ohjelmaan olevan luonnollista jatkumoa Mikkolan mieltymykselle itsetyydyttämiseen, koska ”siellä saa vemputtaa”.

– Sulla on vain semmonen huono puoli, että kun Ina Mikkolalle antaa aseen käteen, hän ei näytä sotilaalta, vaan enemmänkin Hello Kittyltä, joka on ryhtynyt kouluampujaksi.

Fathi Ahmed puolestaan kuvailee Mikkolaa ”keski-ikäiseksi mieheksi, joka cosplayaa animehahmoa”.

– Rakastan Inaa. Sun rusetit saa suihinoton tuntumaan lahjalta, Ahmed kuittailee viitaten Mikkolan näkyvimpään tavaramerkkiin eli rusettiasusteisiin.

Armoa Mikkolalle ei anna myöskään Jaakko Saariluoma omalla vuorollaan.

– Vaikutat henkilöltä, jolla on mennyt vibraattori ja etälamautin sekaisin.

Saariluoma toteaa Mikkolan tehneen paljon eroottisia ohjelmia ja nostaa esiin Mikkolan dokumenttisarjan Ina <3 porno.

– Se on sellainen ohjelma, jota katson aina kun en halua tulla.

Riku Rantala sai kuulla kuittailua niin työurastaan kuin ulkonäöstään.

Kunniavieraan paikalla istunut Riku Rantala sai niin ikään kaiken muun ohella kuulla paljon kuittailua ulkonäöstään. Useampi roastaaja huomautti, että Rantala on valittu vuonna 2014 Suomen seksikkäimmäksi mieheksi.

– Sitä saattaa jonkin verran selittää se, että valinnan teki villisiat, Nordman sanoo.

– Riku näyttää vähän sellaiselta kaverilta, joka yrittää maksaa seksistä lounasseteleillä, Wikström heittää.

Köpi Kallio puolestaan muisteli hetkeä, kun hän saapui juontajaparinsa Ville ”Viki” Eerikkilän kanssa Rantalan toimistolle.

– Se oli upea kerta. Kerroit tarinoita, jaoit osaamistasi, kerroit että meissä on kauhea potentiaali ja näet samaa, Kallio luettelee.

– Olimme sen palaverin jälkeen ihan päät tyhjinä ja sanattomina. Kävelimme hissiin, ja siellä sain vasta sanottua, että ”Vau, sä olit ihan oikeassa. Kyllä se näyttää sen parran kanssa ihan sarjahukuttajalta”, hän sivaltaa.

Ina Mikkola totesi Rantalan saavan ammattitaidottomuuttaan anteeksi Suomen seksikkäin mies -tittelillä ja kuvaili Rantalaa kyykkyviiniksi: ei parane vanhetessaan.

Jaakko Saariluoma kuittaili vuorollaan Rantalan urakehityksestä, eikä malttanut olla jatkamatta myös Ina Mikkolan armotonta roastaamista.

– Riku on hyvä esimerkki siitä, kuinka pitkälle tv-alalla pääsee, jos vastaa oikein kun tuottaja kysyy: ”Kai sä nielet?”, Saariluoma pohjustaa todeten, että Rantala on niellyt muun muassa torakoita, rottia ja matoja ikävissä olosuhteissa.

– Riku, yksi hyvin ajoitettu suihinotto olisi mahdollistanut sen, että olisit päässyt tekemään ohjelmia sisätiloihin. Vai mitä Ina Mikkola?

Rantala sai paljon kuittailua osakseen myös tv-ohjelmastaan Riku Rantala & 100 kysymystä ilmastosta, jota sponsoroi energiayhtiö Fortum. Ohjelma poiki langettavan päätöksen Julkisen sanan neuvostolta.

– Riku Rantala, joka antoi viherpesulle kasvot. Ja on itse asiassa kuuluisin naama, jolla Ina Mikkola on istunut! Saariluoma pamauttaa.

Jaakko Saariluoma oli yksi Ina Mikkolan kovimmista roastaajista.

Lopuksi ääneen pääsi itse Riku Rantala, joka antoi palaa omasta puolestaan kaikille muille häntä roastanneille. Ina Mikkolan läsnäolon hän kuittaa ytimekkäästi.

– Ina Mikkola jakaa mielipiteet kahtia. Toiset vihaa, ja toiset ei tiedä kuka se on.

OHJELMASSA nähtävässä roastauksessa on kyse Yhdysvalloissa jo 1920-luvulla keksitystä ja siellä edelleen varsin suositusta komedian muodosta, jonka Joonas Nordman halusi pitkään tuoda Suomeen. Nordman puhui aiheesta IS:n haastattelussa.

– Olin nuorena koomikkona vuonna 2009 eräässä roastissa mukana, ja teimme jo silloin kaksi tv-pilottia aiheesta. Idea on aina välillä noussut esiin, että voisipa tämän tehdä Suomessa kunnolla. Nyt voimme!

Nordmanin mukaan roastaus-ohjelma saattaa sopia televisioon parhaiten juuri nyt, kun elämme muutenkin synkkiä aikoja.

– Kun ajat ovat kovat, myös huumorin tasoa voi kuumentaa, sillä se vie ajatukset hetkeksi pois kaikesta muusta, juontaja perusteli ohjemaa IS:lle.

Joonas Nordman Show: Grillikausi lauantaisin kello 21 MTV3-kanavalla.