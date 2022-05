Tarkkaile euroviisuiltana näitä: Maalivahtilegendan tytär, käsienpesua ja Meghan Marklea, vara-Bess....

IS:n viisuraati arvioi 10 toisen semifinaalin parasta biisiä ennakkoon. The Rasmuksen uskotaan pääsevän kirkkaasti finaaliin.

Tänä iltana selviää, sytyttääkö The Rasmuksen Jezebel Euroopan.

Torinon euroviisuissa jännitetään torstai-iltana Suomen puolesta, kun The Rasmus lähtee tavoittelemaan Jezebelillään finaalipaikkaa räjähtävällä energialla, mustilla ilmapalloilla, pyroilla ja keltaisilla sadetakeilla.

Yhtye voitti helmikuun lopulla Uuden musiikin kilpailun finaalin Turussa ja nousi Suomen edustajaksi. UMK:ssa nähdyt keltaiset turkikset ja animaatiot ovat väistyneet massiivisen palloshow'n tieltä. Harjoituspätkien perusteella solisti Ylösen ääneen on tullut lisää varmuutta.

Ensimmäisestä semifinaalista (10.5.) on jo selvinnyt kymmenen finaalimaata. Toisessa semifinaalissa kisaajia on 18, joista myös kymmenen parasta pääsee finaaliin (14.5.).

Suomi The Rasmus: Jezebel yhteensä 26

Tuomas Manninen: Jezebel on raamatullinen jättiläinen tässä seurakunnassa 12.

Pauliina Leinonen: Onneksi esityksestä on riisuttu kaikki turha, mitä UMK:ssa nähtiin eikä Laurikaan huku karvaturkin alle. Suomi aloittaa seminsä ykkösenä, mikä yleensä ennen on ollut huono enne, mutta nyt räjähtävä alku pelittää. Vahva luotto finaalipaikkaan. 7

Tatu Onkalo: Live jännittää, sillä en oikein pitänyt UMK:n turhista piirroshahmoista ja lentävistä toppatakeista. Tämän vuoden masennusviisuissa Suomi on kuitenkin täysin oikeanlaisella kappaleella liikkeellä. 7

Tshekki: We Are Domi: Lights Off yhteensä 26

Tuomas Manninen: Kaipaan sinua -biiseistä pirtein. 9

Pauliina Leinonen: Suomalaistenkin hyvin muistavan jääkiekkomaalivahdin Dominik Hašekin tyttären Dominikan bändi tanssipopittelee kevyesti finaaliin. Toinen juttu on se, arvostavatko juryt tätä korkealle. 5

Elektropop-bändi We Are Domi perustettiin 2018.

Tatu Onkalo: Letkeä tanssipoppi pääsi yllättämään ja soi nykyisin päässä aina, kun vaihdan lakanoita. Nyt on siihenkin hetkeen oma viisu! 12

Viro: Stefan: Hope yhteensä 18

Tuomas: Villiä länttä Viron Viljandista eli kyllä leffamusiikki viisi eurojollotusta voittaa. 10

Pauliina: Ei sen niin väliä, vaikka tämä on Aviciilta ja Måns Zelmerlöwiltä pöllitty. Mahtipontinen cowboykeitos messevällä kertosäkeellä iskee aina. 8

Australia: Sheldon Riley, Not the Same yhteensä 18

Tuomas: Ahdistunut, mutta mahtipontinen. 4

Sheldon Riley piiloutuu alkuun kristallinaamion taakse.

Pauliina: Kylmät väreet nousee kuunnellessa Sheldon Rileyn tulkintaa kappaleesta, joka kertoo hänen kokemuksistaan seksuaalisuutensa salaamisesta ja Asperger-diagnoosistaan. Pikanttina katseenvangitsijana kasvojen kristallinaamio, joka on laulajan tavaramerkki. 12

Tatu: Erilaisuusteema tuntuu loppuun kalutulta, vaikka ei tärkeistä aiheista voi tieysti liikaa laulaa. Näyttävä ja teatraalinen esitys. 2

Ruotsi: Cornelia Jakobs, Hold Me Closer yhteensä 18

Pauliina: Ruotsi on taas lähdössä voittamaan euroviisuja. Cornelia Jakobsin soundi on upea. En tosin tiedä, olenko enemmän sen vai hänen kauhean kivan hapsutoppinsa lumoissa. 10

Ruotsi on euroviisujen ennakkosuosikki Ukrainan ohella.

Tatu: Erobiisi riipaisee, tukka on hyvin ja tyyli kohdillaan. Pelkään olevani taas ruotsalaisten lumouksen vallassa - usein käy niin, että finaalin tullen keisarilla ei olekaan glittermekkoa ja superviisu tuntuukin tylsältä. 8

Puola: Ochman: River yhteensä 14

Pauliina: Sydämeni sykkii puolalaisviisuille. Puola laittaa kisaan Yhdysvalloissa syntyneen puolalaissukuisen laulajan, joka on kisojen kovimpia laulajia. Kappaleelta toivoisin enemmän. 4

Tatu: Hukuta minut jokeen, vie pinnan alle... Vuoden suosituimmasta teemasta vuoden komein versio, joka ravistaa hereille juuri sopivalla hetkellä. 10

Serbia: Konstrakta: In Corpore Sano yhteensä 14

Tuomas: Jollottava, mutta takova. 4

Konstraktan esitys on illan erikoisin.

Pauliina: Mitä minä oikein katsonkaan? Käsien pesua ja taputtelua? Hypnoottinen ja erikoinen esitys, jonka suomalaisia käännöksiä ei malttaisi odottaa. 6

Tatu: Oudoista oudoin terveysnytkytys lähtee liikkeelle Meghan Marklen tukasta, koska miksipä ei. Ja kiehtoo kerta kerralta enemmän. 6

Montenegro: Vladana, Breathe yhteensä 10

Tuomas: Ylieteerinen, kuin mennyt ei mikään. 2

Pauliina: Kaunista ja vahvaa. 2

Tatu: Pikkumaan lahja meille vanhan liiton kasvavien viisuballadien ystäville. Muista hengittää, solut tarvitsevat happea – tärkeä laulun aihe sekin. 6

Irlanti: Brooke Scullion: That’s Rich yhteensä 9

Tuomas: ”Moi, moi mäntti” on lemmenjollotukseksi reipas ja nuhteeton. 7

Pauliina: Nipin napin finaaliin. Ei haittaa, vaikkei kuulisi enää toiste. 1

Irlanti jakaa mielipiteitä.

Tatu: Suomen Bess vaikutti rempseältä ja menevältä tyypiltä, mutta Irlannin vara-Bess aika ärsyttävältä. Eikö tämä ilkeä pissis -meininki ole jo vähän nähty juttu? 1

Kypros: Andromache: Ela yhteensä 8

Tuomas: Kuin olisi kuullut ennenkin, mutta ei silti muista… 1

Pauliina: Joka vuosi on vähintään yksi tällainen perusrytkytys mukana. 3

Tatu: Välimeren auringon alla ei mitään uutta, mutta Kreikan ja vara-Kreikan ystäville tässä on mukiinmenevä, vähän rauhallisempi tunnelmointi rynkkyvuosien jälkeen. 4

Eurovision Song Contest: Semifinaali 2 torstaina 12.5. TV1 klo 22.00