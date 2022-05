Kolmas kivi auringosta -tähti näyttelee nyt seksismistä syytettyä Uber-pomoa – yksi asia toi mieleen kuolleen veljen

Super Pumped -sarja kertoo Uberin perustajan Travis Kalanickin äkkinoususta ja rajusta romahduksesta. – Halusimme, että sarja valottaisi hänen pahoja tekojaan, mutta ei demonisoisi häntä, Joseph Gordon-Levitt sanoo IS Tv-lehden haastattelussa.

Näyttelijä Joseph Gordon-Levittistä huokuu rauha ja lämpö. Komediasarjasta Kolmas kivi auringosta tuttu tähti on hyvä ja harkitseva puhuja, jota kuuntelee mielellään – myös silloin, kun hän kertoo rötöksistä ja törkeästä käytöksestä.

Näillä piirteillä hän pääsi elämöimään tositapahtumiin perustuvassa draamasarjassa Super Pumped: The Battle for Uber. Suoratoistopalvelu Paramount+:n esittämä sarja kertoo taksibisneksen mullistaneen Uberin perustajan Travis Kalanickin noususta yrityspomojen kärkeen.

Super Pumped kertoo myös häikäilemättömistä ylilyönneistä, joiden takia Kalanick joutui lopulta jättämään oman firmansa.

– Yksi minut yllättäneistä asioista oli se, että Uberissa rikottiin lakia isossa mittakaavassa, Gordon-Levitt kertoo IS Tv-lehdelle kansainväliselle toimittajajoukolle järjestetyssä videotilaisuudessa.

Sarjan pohjana on toimittaja Mark Isaacin samanniminen tietokirja. Vuonna 2017 Isaac paljasti The New York Timesin jutussa, kuinka Uberin koodaama kännykkäsovellus muun muassa esti kyytien välittämisen viranomaisille niissä osavaltioissa ja maissa, joissa Uberin kyytipalvelun toiminta oli laitonta.

Gordon-Levitt vakuuttaa, että Super Pumped -sarja perustuu tutkittuun tietoon Kalanickin ja Uberin tekosista.

– He päättivät olla noudattamatta lakia ja jopa rakensivat Uber-sovelluksen niin, että se auttoi firmaa välttämään kiinni jäämistä, 41-vuotias näyttelijätähti sanoo.

– Oikeastaan kyseessä on rikostarina. En ollut tiennyt heidän menneen niin pitkälle.

Uberin toimitusjohtajan Travis Kalanickin rooliin valmistautuessaan Joseph Gordon-Levitt soitti ystävilleen, jotka olivat tunteneet Kalanickin. – Olimme tarkkoja siinä, että sarja valottaisi hänen pahoja tekojaan mutta ei demonisoisi häntä.

Tähti Gordon-Levittistä tuli 15-vuotiaana, kun hän esitti teiniltä näyttävää nokkelaa avaruusolentoa rakastetussa komediasarjassa Kolmas kivi auringosta (1996–2001).

Hänen poikamaiset kasvonpiirteensä eivät ole niistä ajoista – saati hittielokuviensa, romanttisen komedian 500 Days of Summer (2009) ja tieteisseikkailun Inception (2010) jälkeen – juuri muuttuneet.

Komedian tekeminen suositussa sarjassa jo teininä opetti hänet aikoinaan puhumaan nopeasti. Taidosta oli hyötyä Super Pumped -sarjassa, jonka luojat Brian Koppelman ja David Levien tunnetaan menestyneestä rahajuonittelusarjasta Billions.

– He kirjoittivat minulle paljon puhuttavaa. Super Pumpedin tyylinä on päristellä sanojen läpi todella nopeasti, Gordon-Levitt sanoo ja napsauttaa sormia tehosteeksi.

– Samaa olen tehnyt koko elämäni. Kolmannessa kivessä mottona oli isommin, nopeammin, hauskemmin. Olen päässyt treenaamaan samoja puhelihaksia paljon!

Travis Kalanick

Oikeaa Kalanickia on kuvailtu karismaattiseksi, hurmaavaksi ja ärsyttäväksi johtajaksi, joka sai temmattua muut mukaansa.

Kun Kalanick vuonna 2017 joutui jättämään tehtävänsä Uberin pomona, taustalla oli kovia syytöksiä firmaan pesiytyneestä seksismistä ja äijäkulttuurin ylläpitämisestä.

Rooliin valmistautuessa Gordon-Levitt ei tavannut Kalanickia, mutta soitti omille ystävilleen, joista osa tunsi Uber-pomon hyvin.

– Monet mainitsivat Kalanickin olleen pidetty oman tiiminsä sisällä.

” Ihmisen teot voi tuomita, mutta ei hänen inhimillisyyttään. Meillä kaikilla on omat vikamme, kaikilla ihmisillä on.

Gordon-Levitt yllättyi, miten kiehtovana ja inspiroivana tyyppinä Kalanickia oli pidetty. Hän oli ollut hauskaa seuraa.

Sarjaa varten hän halusi luoda Kalanickista päähenkilön, johon voi rakastua, vaikka tämän käytös pöyristyttäisikin. Miehen puolustelijaksi Gordon-Levitt ei halua ryhtyä, mutta muistuttaa tämänkin olevan vain ihminen.

– Uskon varoitukseen ensimmäisen kiven heittämisestä. Ihmisen teot voi tuomita, mutta ei hänen inhimillisyyttään. Meillä kaikilla on omat vikamme, kaikilla ihmisillä on, Gordon-Levitt muotoilee.

– Olimme tarkkoja siinä, että sarja valottaisi hänen pahoja tekojaan mutta ei demonisoisi häntä. Näitähän ei tule miettineeksi silloin, kun näyttelee fiktiivistä hahmoa.

Kyle Chandler esittää Bill Gurleyta, Kalanickin neuvonantajaa. Uma Thurman näyttelee sarjassa toimittaja Arianna Huffingtonia.

Ihaillun ja vihatun Uber-pomon juuret ovat samalla seudulla kuin Gordon-Levittin omatkin: Los Angelesin esikaupungissa San Fernandon laaksossa. Gordon-Levitt syntyi Sherman Oaksissa, josta Kalanickin synnyinpaikkaan Northridgeen on matkaa autolla alle 18 kilometriä.

– Kun Kalanick puhuu, hän kuulostaa ihan veljeltäni. Käytin sitä oikotienä rooliin.

Vanhemman veljensä Danin kanssa Gordon-Levitt perusti 2005 nettiin Hitrecord-yhteisön, johon liittyneet luovan alan jäsenet voivat tehdä yhteistyötä muiden samasta ideasta innostuneiden kanssa. Valokuvaajana työskennellyt Dan menehtyi 2010 vahingossa lääkeaineen yliannostukseen.

Hitrecord-yhteisöä tähti luotsaa yhä: viime kesänä tähti etsi valokuvia Suomesta Around the World -dokumenttia varten.

Näyttelemisen lisäksi Gordon-Levitt on ohjaaja: hänen omaa käsialaansa on sekä pornoon koukuttuneesta miehestä kertova vinksahtanut romanttinen komedia Don Jon (2013) että lämmin draamasarja Mr. Corman (suoratoistopalvelu AppleTV+).

Veljekset Dan ja Joseph Gordon-Levitt vuonna 2002.

Tähden isä Dennis Levitt työskenteli julkisella rahoituksella toimineen radiokanavan tutkivana journalistina, ja äiti Jane Gordon asettui 1970-luvulla kongressiehdokkaaksi, mutta ei tullut valituksi.

Joseph Gordon-Levittin oma aktivismi näkyy tämän valitsemissa rooleissa: edellinen elokuva oli The Trial of the Chicago 7 (2020), joka kertoi Chicagon vuoden 1968 demokraattien puoluekokouksen yhteydessä puhjenneista, väkivaltaisuuksiin yltyneistä mellakoista sekä niiden aiheuttamasta oikeudenkäynnistä.

Aaron Sorkinin ohjaamassa The Trial of the Chicago 7 -draamassa Gordon-Levitt (oik.) näyttelee asianajajaa, joka ruotii oikeudenkäynnissä demokraattien puoluekokouksen yhteydessä puhjennutta väkivaltaista mellakkaa.

Snowden-elokuvassa (2016) hän näytteli Edward Snowdenia, it-ammattilaista, joka ilmiantoi Yhdysvaltain Kansallisen turvallisuusviraston NSA:n salaisia dokumentteja. Snowdenin paljastukset toivat päivänvaloon monia maailmanlaajuisia tiedustelu- ja valvontajärjestelmiä.

– Minua kiinnostavat sellaiset käsikirjoitukset, jotka tuntuvat siltä, että niillä on jotain merkitystä, Gordon-Levitt määrittelee.

” En usko, että viihteen kautta pystyisi käsittelemään maailman ongelmia kunnolla.

Hän tosin myöntää perään, että ”viihde on vain viihdettä”. Elokuvat ja tv-sarjat pelaavat tunteilla, mutta maailman muuttamiseen tarvitaan myös järkeä.

– En usko, että viihteen kautta pystyisi käsittelemään maailman ongelmia kunnolla. Toivottavasti viihde voi silti luoda tunteita ja kysyä hyviä kysymyksiä.

Hän itse kritisoi Uberia alustatalouteen liittyvistä ongelmista, mutta muistuttaa, että kyse on laajemmasta asiasta kuin yhdestä firmasta ja sen toimitusjohtajan käytöksestä.

– Travis Kalanickia ja Uberia on helppo syyttää, mutta loppujen lopuksi kaikkien yritysten tehtävänä on maksimoida firman arvo omistajille, ja juuri näin Kalanick teki.

– Paljon suurempi kysymys on, miksi pörssiyhtiöiden ainoa tehtävä on tehdä voittoa – miksi niille ei anneta tehtäväksi kaikkien ihmisten etujen ja tulevaisuuden ajaminen?

” Miksi raha on tällä hetkellä tärkein arvo? Sen ei pitäisi olla.

Talouden nykyrakenteet ovat Gordon-Levittin mielestä omiaan synnyttämään Uberin kaltaisia yrityksiä, jotka jaloista tarkoitusperistä huolimatta syöksevät maailman raiteiltaan.

– Kaikki muut ongelmat, puhuttiin sitten demokratian murenemisesta tai ilmastokriisistä, edellyttävät ensin tämän asian ratkaisemista: miksi raha on tällä hetkellä tärkein arvo? Sen ei pitäisi olla.

Super Pumped: The Battle for Uber, torstaista 12.5. alkaen suoratoistopalvelu Paramount+.