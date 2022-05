Hienostohotellin asiakkaan kummallinen pyyntö jäi Sylvia-siivoojan mieleen: ”Jotkut elävät omituisesti”

Ruhtinatar Charlene kehuu elämäänsä Monacossa kaksi vuotta sitten tehdyssä Monacon sisäpiireissä -dokumenttisarjassa. Pikkuvaltiossa ei ole temppu eikä mikään tuhlata 28 000 euroa yhteen samppanjapulloon.

– Monaco on kuin vaaleanpunainen kupla. Hyvin turvallinen. Täällä on paljon silmäkarkkia, kuuluisan Bacardin rommisuvun perijän leski, elokuvatuottaja Monika Bacardi sirkuttaa.

Samaa mieltä on harvemmin enää julkisuudessa esiintyvä ruhtinatar Charlene, joka antaa haastattelun Monacon sisäpiireissä -dokumenttisarjassa elämästään ruhtinaskunnassa.

– Synnyinmaassani (Etelä-Afrikka) on paljon avaruutta ja monimuotoisuutta, mutta Monacossa asuu tiivisti yli sadan kansallisuuden edustajia. Olemme onnekkaita, kun tämä on niin upea maa. On suuri etuoikeus elää tällaisissa puitteissa, hän muotoilee.

Ruhtinasperheeseen kuuluvat Albert, Charlene ja heidän kaksosensa Gabriella ja Jacques.

Samassa kuplassa elelee myös F1-kuski David Coulthard, joka kävelee kamerat perässään maanomistajan elkein Monacon Grand Prixin varikolla ja iskee silmää eräälle näyttävälle naiselle saamatta vastakaikua.

– Asuinpaikassaan pitää viihtyä. Täällä on kaikkea: balettia, elokuvia, teatteria...

Samaan aikaan satamatyöntekijät tuskailevat entistä suurempien jahtien mahduttamisen kanssa. Paikka jahdille maksaa reilut 2000 euroa yöltä. Hermoilua aiheuttavat omistajien alati muuttuvat mielet.

– He ovat kuin pöhköjä lapsia, jotka haluavat aina vain lisää. Ostetaan 80-metrinen ja sitten 90-metrinen alus ja sitten vielä isompi. Se ei lopu ikinä, apulaissatamakapteeni Gerald Mazzola parahtaa.

” He ovat kuin pöhköjä lapsia, jotka haluavat aina vain lisää. Ostetaan 80-metrinen ja sitten 90-metrinen alus ja sitten vielä isompi.

Hotellityöntekijä Sylvia Lamia puolestaan valmistelee erästä sviittiä kisavieraiden käyttöön. Se maksaa hurjat 15 000 euroa yöltä.

– Kuuluisuuksilla on erityistoiveita huoneen suhteen. Kerran täytin erään sängyn kokonaan tyynyillä ja vaihdoin mustat verhot. Se tuntui omituiselta. Jotkut elävät omituisesti, hän päivittelee.

Luksusväkeä kyydittävät helikopterit. Niillä singahdellaan peräti 600 lentoa F1-osakilpailun aikaan.

Monacossa asuu yli 38 000 asukasta, mutta vain 9000 heistä on kansalaisia. Varakkaita houkuttelee paratiisimaisten puitteiden lisäksi paparazzien vähyys – ammattivalokuvaus on sallittua vain valtionjohdon luvalla – sekä se, että asukkaiden ei tarvitse maksaa lainkaan tuloveroa.

Vauraudella kehuskellaan.

Monacon valtio tienaa rikkaiden törsäilystä. Ja rahaa kyllä riittää vaikka 28 000 euron samppanjapulloihin tai 40 000 euron tryffeleihin.

Kansalaiseksi pääsee käytännössä sukutaustansa takia.

– Tavalliset monacolaiset ovat tavallisia ihmisiä, mutta asukkaat rikkaita, dokumentissa muistutetaan.

Puitteet ovat paratiisimaiset.

Päästäänpä tutustumaan myös kiireisen ruhtinas Albertin työhön, palatsiin ja valtioon, jota Grimaldit ovat hallinnoineet vuodesta 1297 lähtien. Albertia on pienestä pitäen koulittu tehtävään.

– Isä sanoi, että olisin yksin huoneessa ja minun pitäisi siihen valmistautua emotionaalisesti ja fyysisesti.

Monaco joutuu kamppailemaan luksusväen huomiosta Dubain ja Singaporen kanssa.

– Meidän pitää jatkuvasti yrittää ennakoida tulevaisuuden tarpeita ja ennustaa tulevia trendejä, Albert sanoo.

Hänen työtahtinsa on tiukka. Pitää kokoustaa ja juosta kutsuilla. Siniverinen tunnustaa kaipaavansa hengähdystaukoa.

– Spontaaniutta. Mutta sille ei ole tilaa aikataulussa.

Monacon sisäpiireissä Yle Areena & torstaina 26.5. alkaen TV2 klo 20.05

Lue artikkeli uudesta Tv-lehdestä! Lehti on myynnissä 12.5–18.5. yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät täältä!

Tilaa Tv-lehti täältä!