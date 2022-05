IS-raati valitsi illan parhaat viisuesitykset: yksi on ylitse muiden, toisesta jää erikoinen olo: ”Kaksi muistuttaa Päivi Räsästä”

IS:n viisutoimittajat arvioivat euroviisujen ensimmäisen semifinaalin 10 parasta esitystä.

Torinon euroviisut kilpaillaan poikkeuksellisessa maailmantilanteessa. Ukrainan Kalush Orchestra lähtee kisaan ykkössuosikkina suoraan sodan jaloista. Sen niskaan hengittävät muun muassa Ruotsi, Italia ja Britannia.

Pidä silmät auki ainakin seuraavien kappaleiden aikana ensimmäisessä semifinaalissa! Lauantain finaaliin yrittää 17 maata, joista 10 pääsee jatkoon. Suomen The Rasmus kilpailee toisessa semifinaalissa torstaina.

Ukraina: Kalush Orchestra: Stefania yhteensä 20 pistettä

Tuomas Manninen: Jos maailma olisi hyvä, tälle räpille ei olisi herunut yhtään pistettä. 2

Pauliina Leinonen: Stefanian kertosäkeessä on mystistä ja hypnoottista voimaa. Vielä kun sen laittaa vallitsevaan kontekstiin, nousee pala kurkkuun. 10

Tatu Onkalo: Sympatiapisteitä ei voine tässä tilanteessa välttää, mutta äitimuorista kertova kappale on kiinnostava ihan omillaankin. Viisujen unohdettu suurvalta tuo taas tarjolle erilaisen ja jopa aika tanssittavan esityksen. 8

Norja: Subwoolfer: Give That Wolf a Banana yhteensä 17.

Tuomas: Niin banaalia, että mahdollista vain euroviisuissa: susi pitää isoäidin tuoksusta, joten sille pitää antaa banaani. Nami nami. 3

Pauliina: Aivan uniikkia kamaa tarjoilee tällä kertaa Norja. Kuka pystyy edes katsomaan tätä jammaamatta mukana? Keltaiset sudet ketkuttelevat kevyesti finaaliin. Duossa piilee myös mystiikkaa, sillä jäsenten henkilöllisyyttä ei tiedetä. 12

Tatu: Esitys on kuulemma hauska. Yritän päästä mukaan, mutta tunnen itseni vanhaksi käntyksi, josta ei nyt tihku eläinnaamareille kuin kaksi pistettä. 2

Islanti: Systur: Með Hækkandi Sól yhteensä 16

Tuomas: Paranee joka kuuntelulla. Kolme noitamaista sisarusta kaappaa suggeroivan huomaamatta mukaansa satujen laavakentille. Erikoinen kokemus, sillä kaksi muistuttaa etäisesti Päivi Räsästä. 12

Islannin edustajat ovat siskoksia.

Tatu: Kauniiden kielten esiinmarssi jatkuu. Ihan kivassa kappaleessa odotellaan kaamoksessa kevättä ja auringon pilkahdusta – kertooko se tämän vuoden viisuista? 4

Alankomaat: S10: De Diepte yhteensä 16

Pauliina: Yli 10 vuoteen Alankomaat laittaa kappaleen omalla kielellään englannin sijaan. De Dieptessä on lumoa. 4

Tatu: Iso pannu kahvia valmiiksi, itsesäälissä vellontaa riitää näissä viisuissa. Tämä biisi erottuu kuitenkin muista, kuulostaa jotenkin lämpöiseltä ja tutulta. 12

Itävalta. Lumix feat. Pia Maria: Halo yhteensä 16

Tuomas: Tämä ei nukuta, mikä ansaitsee kunniamaininnan kuvitteellisen Uniapnea-yhdistyksen sponsoroimassa semifinaalissa. 5

Halo on semifinaalinsa piristys.

Pauliina: Selvää Hitmix-radiokanavan kamaa. Semifinaalinsa tarttuvin ja repäisevin biisi. Pia Maria on vasta 18-vuotias. 5

Tatu: Kuulemma keskinkertainen renkku. Mutta tässä semifinaalissa on vähän niin kuin yökerhossa joskus, että haluaisin vain tanssia, ihan sama mitä. 6

Liettua: Monika Liu: Sentimentai yhteensä 14

Tuomas: Viettelevästi viettelevä kevyt-psykedeelinen biisi, fotogeeninen esittäjä Monika Liu, kuunteleehan tuota. Yhteensä 8

Pauliina: Liettua keimailee ja vikittelee kappaleella, joka voisi olla Ranskan viisubiisi. 6

Moldova: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers: Trenuletul yhteensä 13

Tuomas: Kamala, mutta tässä porukassa riemukas. Kertosäettä “Hey ho, Let's go! Folklore and Rock ‘n’ roll. The train’s route is East to West Chisinau – Bucharest!” odottaa kuin lapsena karkkipussia. 10

Pauliina: Hilpeä ralli, jota tarvitaan herättämään katsojat. Eiköhän hypätä tämän karnevaalijunan kyytiin. 6

Armenia: Rosa Linn: Snap yhteensä 12

Pauliina: Jälleen yksi folkhenkinen indie pop -viisu, mutta tämän semifinaalin paras. 7

Tatu: Naiset ja kitarat jonottavat vuoroaan. Tässä on sentään tarjolla edes rippunen asennetta, eikä vain epätoivoa. 5

Kreikka: Amanda Georgiadi Tenfjord: Die Together yhteensä 11

Pauliina: Ensimmäisen semifinaalin helmiä. Raastava balladi osuvilla sanoituksilla. Pieni on kaunista, kun se on oikein tehty. 8

Pauliina: Ensimmäisen semifinaalin helmiä. Raastava balladi osuvilla sanoituksilla. Pieni on kaunista, kun se on oikein tehty. 8

Tatu: Ainakin biisi herättää tunteita, pelonsekaisia sellaisia. Haudotaanko tässä murhaa vai joukkoitsemurhaa? 3

Albania: Ronela Hajati: Sekret yhteensä 11

Tuomas: Kaksi biisiä yhden hinnalla: hakataan nyrkillä seinään tok-tok-tok, kunnes melodia herää. 1

Albanian Ronela Hajatin esitys on kiihkeä.

Tatu: Tämäntyylinen fantasiapoppi on ollut nousussa viisuissa pari vuotta. Show on varmasti näyttävä, ja kelpaahan tätä ketkuttaa kotonakin! 10

Eurovision Song Contest 2022: Semifinaali 1 tiistaina 10.5. TV1 klo 22.00