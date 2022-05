Tässä ovat The Voice Of Finlandin seniori­kisaajat – mukana tango­kuningas ja Uuno Turhapuro -tähti

Laululahjojaan esittelevät 16 senioria, joiden iät vaihtelevat 59–84 vuoden välillä.

The Voice Of Finlandin uudella seniorikaudella kisaavat muun muassa Caron B. ja Jaska Mäkynen.

Suositusta laulukilpailusta The Voice Of Finlandista tulee uusi kausi, ja tällä kertaa osallistujilla on alaikäraja. Laulajan lahjojaan pääsevät esittelemään nimittäin 16 senioria, joiden iät vaihtelevat 59–84 vuoden välillä, ja heidät on valittu liki 200 hakemuksen joukosta.

Tähtivalmentajina nähdään Ressu Redford, Tarja Turunen ja Michael Monroe. Ohjelman juontavat tuttuun tapaan Heikki Paasonen ja Elina Kottonen.

Senior-kausi on totuttua TVOF-kautta lyhyempi ja koostuu neljästä jaksosta. Kisa etenee Ääni ratkaisee -vaiheesta Knock Outeihin. Seuraava askel on semifinaali, jossa selviää, ketkä kolme parasta kustakin tähtivalmentajan tiimistä kisaavat voitosta suuressa finaalissa.

Finaali käydään liveyleisön edessä Logomossa, ja lopulta voittajan päättää Logomon yleisö.

Palkinnoksi voittaja saa muun muassa studiopäivän levy-yhtiö Kaiku Entertaimentilla alan huippuosaajien kanssa ja pääsee keikalle Aito Iskelmä -risteilylle syksyllä 2022.

Tässä ovat kilpailijat:

Jaska Mäkynen, 69, Seinäjoki

Jaska Mäkynen on pitkän linjan iskelmälaulaja ja Tangokuningas vuodelta 1991. Viime aikoina Jaska on keikkaillut vain satunnaisesti, mutta kun puoliso ilmoitti hänet mukaan The Voice Senioriin, syttyi Jaskassa jälleen iso halu mennä yleisön eteen laulamaan! 69-vuotias Jaska on Pohjanmaalta kotoisin ja se näkyy hänen koko persoonassaan.

Jaska on kokenut elämässään paljon menetyksiä, läheisiä on kuollut ja monesta rakkaasta on joutunut luopumaan liian aikaisin. Jaska itsekin oli varsin vakavassa liikenneonnettomuudessa vain viikkoa ennen kuin voitti Tangomarkkinoilla Tangokuninkaan tittelin. Kuin ihmeen kaupalla hän kuitenkin kuntoutui ennätysvauhtia ja Jaska uskookin, että tämän kokemuksen kautta kohtalo osoitti, että hänellä on elämässään tehtävä, ihmisten viihdyttäminen musiikin avulla

Tango ei ole Jaskan ainoa musiikkityyli, vaan isojen voimaballadien tulkitseminen kiinnostaa myös. Vaikka Jaska on kokenut artistiuran, keikkailun ja levytykset, hän janoaa edelleen oppia uutta ja uusia musiikkityylejä.

Caron B., 61, Helsinki

Caron B. (entinen Barnes nyk. Wuotila) saapui Iso-Britanniasta Suomeen vuonna 1983, kun Helsingin Vaakuna-hotellin Sky Bar halusi tumman kaunottaren soittamaan levyjä ja laulamaan. Caron ei epäröinyt vastata kutsuun myöntävästi ja niinpä hän lähti matkalaukkuineen lumiseen Suomeen. Sille tielle hän myös jäi. Caronista tuli Suomessa iso julkkis!

Caron näytteli muun muassa Vääpeli Körmy- ja Tupla-Uuno-elokuvissa sekä teki rooleja useissa musikaaleissa. Häneltä ilmestyi pari discoalbumia, oli laulukeikkoja, mallikeikkoja sekä esiintymisiä viihdeohjelmissa.

Ihmiset tulivat jututtamaan häntä kadulla ja ihmettelemään Caronin eksoottista ulkonäköä - hän oli harvinainen näky 80-luvun Suomessa. Sittemmin Caron on mennyt naimisiin ja hänellä on kaksi lasta. Jazzkeikkoja tekevä Caron haaveilee, että saisi esiintyä monipuolisesti, sillä hänellä on vielä paljon annettavaa yleisölleen.

Kalle Jussila, 61, Mäntsälä

Kalle on 61-vuotias Kaukalammelta kotoisin oleva pitkän linjan laulaja. Hän asuu nykyisin puolisonsa kanssa Mäntsälässä, jonne he ovat rakentaneet oman paratiisin. Kalle on työskennellyt muurarina ja on onnellisesti naimisissa toista kertaa.

Hän on osallistunut erilaisiin laulukilpailuihin hyvällä menestyksellä ja keikkaillut ahkerasti varsinkin 80-90-luvuilla, jopa 180-200 keikan vuositahdilla. Levytyksiäkin on tullut vuosien saatossa tehtyä muutama. Työtapaturma veti miehen ja mielen matalaksi 2012, mutta vaimo sai hänet innostumaan jälleen laulamisesta.

The Voice Senior ei suinkaan ole ensimmäinen laulukilpailu, johon Kalle on osallistunut. Seinäjoen Tangomarkkinoilta lähdettiin hakemaan tosissaan voittoa vuonna 2013, mutta pettymyksekseen “pohojalaanen orbison” jäi neljänneksi. Pari vuotta myöhemmin Kallella oli uusi yritys ja silloin tuloksena oli toinen sija ja Tangoprinssin titteli.

Anita Karjalainen, 59, Siivikkala

Pian 60-vuotias Anita on ollut töissä ulkoasiainministeriössä ja asunut uransa aikana Aasiassa, Yhdysvalloissa ja Pohjoismaissa. Sittemmin hän on palannut miehensä ja perheensä kanssa takaisin lapsuusajan maisemiin Pirkanmaalle. Nykyisin Anita toimii hyvinvointialan yrittäjänä. Anita tapasi nykyisen miehensä 2011, kun palasi Suomeen maailmalta. Heillä on yhteensä kuusi lasta, neljä lastenlasta sekä iso, sukulaisista koostuva lähipiiri, jota Anita kutsuu klaaniksi.

Kun Anita sairastui 2012 sisäilmaongelman takia vakavasti, hänen suurin surunsa oli, että ei ole koskaan saanut laulaa, vaikka se on ollut aina hänen unelmansa. Pitkän sairausloman seurauksena ääni kuitenkin alkoi palautua ja Anita haki Ikaalisten artistikurssille ja pääsi.

Anita sanoo miettivänsä joskus, onko hän liian vanha esiintymään ja laulamaan, tavoittelemaan unelmaansa. Hän on kuitenkin aidon ilahtunut ja kiitollinen siitä, mitä kaikkea musiikin parissa on päässyt tekemään: esiintymään Finlandia-talossa ja Beatles-festareilla, laulanut musikaaleissa, keikkaillut ja laulanut demoja studiossa.

Lasse Selin, 72, Helsinki

Ikinuori Lasse on täynnä energiaa ja iloa, mutta myös kyyneleet ovat herkässä, varsinkin silloin, kun hän puhuu rakkaasta vaimostaan Päivistä. Puolison lisäksi Lassen perheessä on kaksi poikaa ja kolme lastenlasta. Lasse on ollut 57 vuotta Päivinsä kanssa, jonka hän tapasi ensimmäisen kerran nuorisotila Myllykerhon tuulikaapissa. Katseet kohtasivat ja se oli menoa!

Jorma Kääriäistä ja Kari Tapiota ihaileva Lasse on tehnyt uran autonkuljettajana. Laulamisen lisäksi hän on innostunut kuntosalista ja painonnostosta. Hän on voittanut ikäisissään SM- ja EM-kultaa. Myös jalkapallo on aina kuulunut Lassen elämään, pelaten ja valmentaen. The Voice Seniorissa Lasse on mukana tuodakseen ihmisille hyvää mieltä, mutta kisaa voitosta samalla tosissaan.

Arja Löytynoja, 65, Ylivieska

Arja on positiivisuutta uhkuva eläkeläinen, joka on kaikkea muuta kuin eläkkeellä! Hän tekee töitä hoitoalalla mielenterveys- ja päihdekuntoutujien osastolla, koska rakastaa työtään ja “eihän sitä joutenkaan osaa ihminen olla”.

Arja asuu nykyisen miehensä kanssa jälleen kotiseudulla Ylivieskassa, mutta siinä välissä elämä kuljetti hänet Ruotsin kautta Turkuun. Arjalla on neljä aikuista lasta ja kolme lastenlasta. Perhe ja läheiset ovatkin Arjalle kaikki kaikessa!

Rakkaus musiikkiin alkoi jo lapsena ja se on seurannut mukana aina: hän on harrastanut kuoroa, bändihommia ja keikkailua. Arja soittaa huilua sekä jonkin verran koskettimia ja kitaraa. Iskelämämusiikin lisäksi gospel on lähellä sydäntä. Hän arvostaa erityisesti Juha Tapiota ja Diandraa.

Olle Granqvist, 62, Sipoo

Olle on suomenruotsalainen countrymies, joka on koko elämänsä asunut Etelä-Sipoossa. Hänellä on vaimo ja kaksi aikuista tytärtä. 62-vuotias Olle työskentelee lähihoitajana nyt kahdeksatta vuotta. Hän pitää työstään, jonka vastapainona toimii päivittäinen musisointi.

Olle laulaa ja soittaa joka päivä, ja esityksiään hän päivittää Youtube-kanavalleen. Country on aina ollut Ollelle mieluisaa musiikkia. Hän keikkaili oman Nightriders-bändin kanssa ahkerasti 90-luvulla, jolloin riverdance tuli muotiin. Bändi levyttikin, ja yksi sinkku päätyi yhdysvaltalaisen countryradion soittolistalle. Ollella on jalat maassa ja hänellä ei ole mitään suuria unelmia: tärkeintä on pysyä terveenä.

Anneli Linnaranta, 76, Kuopio

76-vuotias Anneli on The Voice Seniorin vanhin naisosallistuja. Hän on asunut koko ikänsä Kuopiossa ja tekee edelleen kampaajan töitä. Anneli ei aio jäädä eläkkeelle vielä vähään aikaan, koska asiakkaat ovat ihania ja “pää ja kädet toimii”.

Anneli on ollut naimisissa rakkaan puolisonsa kanssa peräti 60 vuotta! Pitkän liiton salaisuus on, että vaikeatkin asiat keskustellaan aina läpi. Lisäksi positiivinen elämänasenne kantaa: Annelin elämänohjeena on, että asioilla on tapana järjestyä.

Anneli rakastaa esiintymistä ja vuorovaikutusta yleisön kanssa. Laulaminen pitää kunnossa ja se on päivittäinen henkireikä! Anneli onkin innokkaasti osallistunut erilaisiin laulukilpailuihin vuosien varrella.

Eikä laulaminen ole ainoa taitolaji, jonka Anneli on asettanut arvioinnit alaiseksi: hän on osallistunut myös oman alansa kampauskilpailuihin ja jopa kisannut avantouinnissa! Iskelmää rakastavan Annelin toiveena on, että saa laulaa ja esiintyä mahdollisimman pitkään.

Kirsi Ukkonen, 65, Elimäki

Kirsi on 65-vuotias ahkera yrittäjä, joka työskentelee miehensä ja poikansa kanssa omassa perheyrityksessä. Miehet hoitavat kiinteistöjä, Kirsi auttaa päivittäisissä askareissa vanhuksia, jotka asuvat kotona. Kirsillä on on viisi lasta. Lapsenlapsia on kertynyt peräti 12.

Arja Korisevaa ihaileva Kirsi on myöhäisherännäinen musiikin harrastamisen suhteen. Tai aina hän on laulanut, mutta ei koskaan julkisesti. Tämä tilanne muuttui muutama vuosi sitten, kun asiakas kysyi, tietäisikö Kirsi ketään, kuka voisi tulla pikkujouluihin keikalle. Kirsi vastasi empimättä, että minä tulen!

Ensiesiintymisen jälkeen keikkoja on ollut tasaisesti ja Kirsi treenaa ääntään säännöllisesti laulunopettajan johdolla. Hänestä on hienoa oppia uutta, ja ainoa, mikä harmittaa on se, että ei tullut aloitettua aikaisemmin. Kaikki on Kirsin mielestä edelleen mahdollista: hän haluaa keikkailla ja tehdä levyn!

Toddy Berg, 72, Raasepori

Torsten Lönnberg, eli tuttavallisemmin Toddy Berg, on hienostunut suomenruotsalainen ja todellinen herrasmies ja kosmopoliitti. Hän on tehnyt uransa markkinoinnin, myynnin ja yritysjohdon parissa. Työ vei Toddyn asumaan 1989 Singaporeen ja sieltä 1992 Hong Kongiin. Suomeen hän palasi 1998 ja asettui perheineen asumaan Raaseporiin. Toddy on laulanut nuoresta pitäen, myöhemmin hän lauloi kuorossa, mutta sitten työ ja perhe-elämä veivät päähuomion ja musiikki jäi.

Takaisin rakkaan lajin pariin Toddy palasi, kun jäi eläkkeelle. Hän keikkailee sekä soolona että muusikkokaverinsa kanssa duona. Repertuaari on laaja: rock, voimaballaadit, pop, folk ja country - mikä tyylilaji milloinkin osuu keikkapaikan tunnelmaan! Toddy on toista kertaa naimisissa ja hänellä on lapsia sekä lapsenlapsia.

Laulamisen lisäksi Toddy maalaa ja näitä luovia taitojaan hän opettaa myös lapsenlapsilleen. Toddyn haaveena on tehdä vielä oma levy muistoksi itsestään läheisilleen.

Raimo Junnikkala, 67, Sauvo

Raimo on osallistunut vuonna 2016 Voice of Finlandiin, jolloin hän oli Michaelin tiimissä. Kokemus oli yksi elämän parhaista, vaikka matka ei loppuun asti vienytkään. Nyt tavoitteena on edetä ainakin pidemmälle, miksei vaikka finaaliin saakka!

67-vuotias Raimo on ammatiltaan kieltenopettaja, nykyisin hän on eläkkeellä, mutta työvuosiaan Raimo muistelee lämmöllä. Urheilullinen Raimo asuu puolisonsa Merjan kanssa Sauvossa, komeissa luonnon maisemissa. Hänellä on kaksi aikuista poikaa. Raimon innostus musiikkiin alkoi jo lapsena, mutta sitten työ- ja perhe-elämä veivät huomion ja laulaminen jäi vuosiksi. Innostus syttyi uudestaan 20 vuotta myöhemmin laivan karaokessa.

Nykyisin Raimo tekee pienimuotoisesti keikkoja hanuristin kanssa ja treenaa erilaisia kappaleita ahkerasti. Niitä onkin ohjelmistossa noin 500. Toiveissa olisi laajentaa iskelmästä bilemusiikin puolelle, oppia rentoutta laulamiseen ja lavaesiintymiseen. Raimon haaveena on oma orkesteri ja säännöllinen keikkailu.

Anne Salo, 60, Riihimäki

60-vuotias Anne on rockmimmi henkeen ja vereen. Hän rakastaa rockin lisäksi moottoreita ja niiden ääntä. Hänellä on myös erikoistaito kuulla, jos moottorilla on jokin hätänä tai se on menossa rikki.

Ehkä yksi syy Annen poikkeuksellisen terävään kuuloon on se, että hänen toinen silmänsä sokeutui onnettomuudessa vuosikymmeniä sitten. Se ei ole Annen menoa haitannut, päinvastoin. Anne sanoo, että yhdelläkin silmällä pärjää, kaksi olisi jo luksusta. Annen asenne on, että mitään ei tapahdu, jos ei itse tee! Sen takia hän on mukana The Voice Seniorissakin.

Anne on ammatiltaan siivooja ja kyseistä työtä hän harjoittaa oman yrityksensä kautta. Anne on laulanut koko ikänsä eri kokoonpanoissa ja tehnyt myös toimittajan töitä Hifi-musiikkilehteen. Yksi hienoimpia hetkiä Annen uralla aikoinaan oli, kun hän 90-luvulla haastatteli Ian Gilliania, Deep Purplen laulajaa. Anne sanookin olevansa “Riihimäen Ian Gillian”.

Erika Korjus, 63, Vantaa

Erika on näyttävä ilmestys, joka taatusti kääntää katseet liikkuu hän sitten kotikaupungissaan Vantaalla tai Thaimaassa, jossa hän viettää aikaa talvisin. Hän rakastaa järjestää juhlia ja niissä olennaisessa osassa on tietenkin musiikki.

Erika on kotirouva, joka on aikaisemmin työskennellyt lasten parissa. Hänellä on puoliso, neljä aikuista lasta ja viisi lastenlasta. Erika on sitä mieltä, että musiikki on elämän paras mauste, se merkitsee rentoutumista ja tunnetilojen jakamista kuulijoiden kanssa. Musiikin lisäksi Erika harrastaa lenkkeilyä sekä pihan ja kodin kunnostusta.

Erika hoitaa paljon myös nuorinta lastenlastaan, jolla ikää on vasta kuusi kuukautta. The Voice Senioriin Erikan mukaan ilmoittivat ystävät. Kun asia selvisi Erikalle, hän oli aluksi kauhuissaan, mutta lopulta ajatteli, että tästähän voi seurata vain pelkkää hyvää! Erika laulaa mielellään kotimaista poppia ja iskelmää. Esikuvinaan hän pitää erityisesti Paula Koivuniemeä ja Maarit Hurmerintaa.

Kalle Lehtonen, 84, Turku

Turkulainen Kalle Lehtonen on kilpailun vanhin osallistuja. 84-vuotiaana lauluharrastus pitääkin mielen ja kehon virkeänä. Kalle on tehnyt työuransa sähkö- ja LVI-alalla, mutta teatteri ja laulaminen ovat aina kuuluneet hänen elämään.

1950-luvulla Kalle lauloi tanssimusiikkia, myöhemmin hänet on nähty myös teatterissa ja opereteissa. 1970-luvulla hän oli perustamassa Maneeri-nimistä teatteriryhmää, joka esiintyi myös Ruotsissa. Kallen esiintymistä ja ilmaisua on haitannut kaksi kasvohalvausta, joka tekevät ilmeiden muodostamisesta haastavaa, ja ovat vaikuttaneet myös itsetuntoon esiintyjänä.Kalle haluaisikin oppia lavaesiintymistä The Voice Seniorissa.

Aina Turussa asunut Kalle on naimisissa, hänellä on kaksi lasta ja kuusi lastenlasta. Laulamisen lisäksi hän harrastaa aktiivisesti lentopalloa. Kunto on siis kohdillaan, jos tie vie Voicessa loppuun asti!

Seija Kokkonen, 67, Espoo

Seija on Varkaudesta maailmalle lähtenyt 67-vuotias, joka on monen mutkan kautta asettautunut Espooseen. Hän on eronnut, mutta perhettä on ympärillä senkin edestä. Seijalla on viisi aikuista poikaa ja kuusi lastenlasta.

Seija on tehnyt uraa pankkivirkailijana ja ennen eläkkeelle jäämistä hän pyöritti omaa hautaustoimistoa. Kun Seija 80-luvulla osallistui laulukilpailuun ja pääsi finaaliin asti, antoi se uskoa omiin kykyihin laulaa. Ja aina Seija on mennyt laulamaan yleisön eteen, kun on pyydetty. Seija kertoo olevansa herkkä, ja se piirre välittyy myös musiikissa. Joskus hän ei itsekään säästy kyyneliltä esiintyessään.

Leena Hästbacka, 72, Vantaa

Vantaalainen Leena Hästbacka on persoona isolla P:llä! Hän on puhelias, avoin ja positiivinen. Leenan puheessa kukkii huumori, mutta myös liikuttuminen on herkässä. 72-vuotias Leena sanoo, että ei ole tyypillinen pitsiä nypläävä mummo, vaan elämä on tässä ja nyt!

Leena teki uransa puhelunvälittäjänä ja on nyt eläkkeellä. Hän on osallistunut useisiin karaokekilpailuihin hyvällä menestyksellä. Ystävä järjesti Leenalle vuonna -74 koe-esiintymisen itse Spede Pasasen eteen ja tuloksena oli, että Leenan lauluesitys tuli seuraavalla viikolla televisiosta ulos.Samoihin aikoihin hän levytti sinkun, joka päätyi Levyraatiin arvioitavaksi.

Leena muistaa, että voittoa ei Levyraadissa tullut, mutta hän sai saman pistemäärän kuin Katri Helena! Iskelmää tulkitsevalla Leenalla on kaksi tytärtä ja viisi lastenlasta. Leena asuu yhdessä puolisonsa ja tiibetinspanielinsa kanssa. 10-vuotias Onni-koira onkin Leenalle maailman rakkain otus ja he ovat erottamaton kaksikko.

Leena on sairastunut pienenä polioon ja sen seurauksena hän on joutunut pyörätuoliin. Leena ei ole laisinkaan kohtalostaan katkera ja sanoo, että hän ei ole sairautensa takia jäänyt mistään elämässä paitsi. Ja jos tähtivalmentajien tuolit eivät käänny, hänen tuolinsa kääntyy sitäkin sutjakkaammin!

The Voice of Finland: Senior alkaa Nelosella ja Ruudussa perjantaina 20.5. klo 20.