Emmerdale-tähti joutui soittamaan poliisille tappouhkauksien vuoksi – taustalla järkyttävä syy

Näyttelijä Michelle Hardwick on joutunut homofobisten uhkausten kohteeksi.

PITKÄAIKAINEN Emmerdale-tähti Michelle Hardwick, 46, on kertonut itseensä ja perheeseensä kohdistuneista tappouhkauksista. Asiasta uutisoi Mirror-lehti.

Hardwick on joutunut soittamaan poliisille uhkaavien nettiviestien takia, jotka ovat kohdistuneet erityisesti häneen ja hänen vaimoonsa, Emmerdale-tuottaja Kate Brooksiin, 39.

Hardwickiin on kohdistunut useita homofobisia hyökkäyksiä sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun hän kertoi vuonna 2013 avoimesti seksuaalisesta suuntautumisestaan.

– On ollut kertoja, jolloin meidän on täytynyt soittaa tappouhkauksien takia poliisille, Hardwick on kertonut OK!-lehden haastattelussa.

Erityisesti avioparin poikaan Teddyyn liittyvät uhkaavat kommentit harmittavat näyttelijää. Ne ovat saaneet pariskunnan pohtimaan sitä, millaiseen maailmaan heidän poikansa ja mahdolliset tulevat lapsensa kasvavat.

– Haluaisimme lapsiemme kasvattavan terveen suhteen sosiaaliseen mediaan ja sen olevan paikka, missä he voisivat tuntea olonsa turvalliseksi, Brooks sanoo.

EMMERDALEN kulisseissa on syntynyt muitakin pariskuntia. Etenkin vuonna 2016 sarjaan kuuluvien henkilöiden keskinäiset ihmissuhteet aiheuttivat jännitteitä. Silloin sarjan näyttelijöiden välille kehkeytynyt kolmiodraama vaikeutti jopa kuvauksia.

Sarjan näyttelijöiden Danny Millerin ja Isabel Hodginsin välillä oli salasuhde. Asiasta monimutkaisen teki se, että Hodgins seurusteli tuohon aikaan sarjan toisen näyttelijän Michael Parrin kanssa.

SUOSIKKISARJA kärsi myös muutama vuosi sitten näyttelijöiden joukkopaosta. Useampi näyttelijä ilmoitti vuonna 2019 lähtevänsä sarjasta.

Usean näyttelijän lähteminen samoihin aikoihin aiheutti sosiaalisessa mediassa hämmästystä. Moni ihmetteli, mitä suosikkisarjan kulisseissa oikein tapahtui. Joukkopaon spekuloitiin johtuneen palkasta tai roolihahmon vähäisestä ruutuajasta.

