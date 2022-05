Kommentti: Sota uhkasi Venäjällä kuvatun elokuvan Jussi-voittoa – Hytti nro 6 on nyt tärkeämpi kuin koskaan

Hytti nro 6 näyttää, että öykkärimäistä venäläisäijää voi ymmärtää. Se on nyt vieläkin tärkeämpi elokuva kuin ensi-iltansa aikaan, kirjoittaa elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Jussi-palkinnon saaminen saa ymmärrettävästi sanat katoamaan päästä. Suomalaisen elokuvan tärkeimmän palkinnon voittaminen on iso ja tärkeä hetki.

Näin kävi perjantai-iltana monelle Jussi-voittajalle – myös Hytti nro 6 -elokuvan väelle. Heistä muun muassa näyttelijä Seidi Haarla ja ohjaaja-käsikirjoittaja Juho Kuosmanen pääsivät pitämään lavalla liikuttavia puheita.

Hytti nro 6 oli illan ylivoimainen ennakkosuosikki. Tai oli helmikuun loppuun asti, jolloin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Sen jälkeen ei ollut ihan varmaa, voisiko elokuva suomalaisnaisen ja venäläismiehen ystävyydestä yhä vedota suomalaisiin Jussi-äänestäjiin.

Elokuvassa Haarlan näyttelemä suomalaisnainen ja Juri Borisovin esittämä venäläisöykkäri matkaavat junalla halki Venäjän. Pitkän junamatkan aikana he alkavat nähdä toisistaan myös hyviä ja liikuttavia puolia.

Hytti nro 6 on voittanut paljon palkintoja viime kesän komeasta Cannes-voitosta alkaen. Silti sodan syttymisen jälkeen kaikki, mikä Venäjään liittyy, on ollut Suomessakin boikotissa. Boikotoinnilla on haluttu painostaa Venäjää lopettamaan järjetön sota Ukrainassa.

Tällä hetkellä Hytti nro 6 -elokuvaa ei voitaisi edes tehdä.

Seidi Haarla kuvaili Jussi-gaalan kiitospuheessaan näyttelemisen olevan elämän paljastamista ja itsensä altistamista jollekin.

Kahdeksan Jussi-palkintoa kuitenkin osoittavat, että pelko liikuttavan elokuvan jäämisestä Venäjän aloittaman sodan jalkoihin ei onneksi vetänyt mattoa Hytti nro 6:n alta. Päinvastoin, se on nyt vieläkin tärkeämpi elokuva kuin kuvausten aikaan 2020 tai viime vuonna saadessaan ensi-iltansa.

Vaikka Rosa Liksomin romaaniin perustuva tarina kuvaa, kuinka öykkärimäistäkin venäläisäijää voi ymmärtää ja hänestä voi löytää paljon hyviäkin puolia, elokuva ei ota millään tavalla kantaa Venäjän suurvaltapolitiikkaan eikä anna synninpäästöä Venäjän johtajille – vaikka Venäjän sotapolitiikan perusteella johtajisto näyttää olevankin niin ikään täynnä ylimielisiä öykkäreitä.

Seidi Haarlan esittämä nainen tutustuu Hytti nro 6 -elokuvassa junamatkan aikana ärsyttävältä vaikuttavaan venäläiseen mieheen (Juri Borisov, takana).

Sen sijaan elokuva muistuttaa, että kun puhutaan tavallisista venäläisistä – jollainen Borisovin näyttelemä kaivostyöläinen Ljoha on – he ovat todellakin aivan tavallisia ihmisiä. Kuten Kuosmanen itse Jussi-gaalan lavalla muistutti, Hytti nro 6:n perusajatus on ihmisten välisen yhteyden löytyminen.

Sehän on ainoa keino saada sodatkin loppumaan: se, että naapurimaan kansalaiset nähdään inhimillisinä ihmisinä, ei vihollisina.