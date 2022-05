Salkkareiden tuotanto sai huonoja uutisia – läheltä piti, etteivät Karin ja Sallan häät peruuntuneet

Salatut elämät -sarjassa päästään pian häätunnelmaan. Tv-lehti kävi katsomassa, millainen kaaos Karin ja Sallan häissä oli. Varo juonipaljastuksia!

– Meillä meni päivä kokonaan uusiksi! Oli tosi lähellä, etteivät Karin ja Sallan häät peruuntuneet, paljastaa tiedottaja Susanna Jyllinmaa.

Ilmenee, että korona on iskenyt sulhaseen, eli Karin näyttelijään Tommi Taurulaan, kuin myös sulhon siskoon Elinaan, Inna Tähkäseen.

Kuten kunnon saippuakoneistoon kuuluu, selvitään yllätyksistä kirjoittamalla asiat pikaisesti uuteen uskoon.

Häähumuisen kevätpressin riemastuttava livenäytelmä saadaan käyntiin: Ismo (Esko Kovero), Gunnar (Raimo Grönberg) ja Aaro (Teemu Lehtilä) sähläävät, sadattelevat ja kohtaavat säteilevän Salla-morsiamen (Hanna Kinnunen). Gunnar kaivaa esiin taskumatin. Lopulta nähdään videon muodossa aidot tv-häätkin.

Muitakin yllätyksiä on luvassa. Panu Kaukovaara (Aarni Kivinen) eli Sampon ja Ainon isä palaa sarjaan yli vuosikymmenen tauon jälkeen, ja uutena upeana blondina nähdään Laura Allonen. Hänen tuleva roolinsa jää vielä salaisuudeksi. Viisi vuotta sitten intersukupuolisena kaapista tullut näyttelijä tunnetaan myös tanssijana.

Taskumattia tarvitaan.

Ja sitten kakun kimppuun!

– Oi juuri tällainen mansikkakermakakku on ihan parasta, ilakoi Monika Lindeman, Lindan esittäjä.

Pete Lattu eli Kalle on kauhomassa kakkua ensimmäisten joukossa.

Mitä olisivatkaan häät ilman kunnon mansikkakermakakkua!

– On ollut hauskaa Kallen myötä nähdä toinenkin elämäntarina. Isä-Ismon kanssa suhde on... erikoinen. Ajatella, jos olisi sellainen isä! Lievästi sanottuna läheisriippuvainen tapaus, Lattu nauraa.

Esko Eerikäinen on tyytyväinen siihen, että hänen roolinsa Petrinä jatkuu. Petrin ja Kallen intohimosta on kohuttu.

– Vieläkin on vaikea uskoa, että seison tässä studion portailla osana näyttelijätiimiä. Enpä olisi osannut odottaa aikoinaan, sarjan fanina. Toki roolin rohkeus mietitytti, mutta paljon mieluummin näyttelen Petriä kuin jotain itseni kaltaista tavallista hahmoa!

Sarjaan reilut pari vuotta sitten saapunut Konsta Hietanen taas kaipaisi Miki-hahmoonsa lisää rohkeutta.

Konsta Hietanen toivoisi Mikiltä enemmän rohkeutta.

– Se on hieman yllättänyt, kuinka mieto rooli on ollut. Olin sarjaan lähtiessäni varautunut vaikka mihin revittelyyn, mutta Miki on tosi kunnollinen. Mutta mikä tunnelma juuri nyt onkaan! Kahteen vuoteen ei koko jengillä olla nähty, tämä on huikeaa.

Entä itse Salla-morsian? Hanna Kinnusta ei huolettanut se, että pressihäät menivät mönkään.

– Salkkareissa on tottunut siihen, että matskussa tapahtuu muutoksia ja kaikki aina järjestyy. Koneistoon voi luottaa.

Hanna iloitsee Salla-hahmon puolesta täysin rinnoin.

– On ihanaa, että Salla on onnensa kukkuloilla. Juuri viestittelin Tommille sairaspetiin, että hyvää hääpäivää vain! Salla ja Kari ovat loistopari.

Vaikka pressihäät menivät koronan takia mönkään ja seremonia keskeytyy myös televisiossa nähtävässä jaksossa, Sallan ja Karin häitä vietetään lopulta.

Hannalle pandemia-aika on näyttänyt elämän monet puolet.

– Korona-aika on ollut raskasta ja stressaavaa, mutta täytyy myös sanoa, että on ollut ihanaa viihtyä perheen kesken. Lasten kanssa Nuuksio on koluttu niin, että he ovat jo että "ei kai me taaaas mennä sinne metsikköön!" Hanna huvittuu.

– Onnekkaasti perheemme on säästynyt koronapandemian vakavimmilta puolilta. Olen kiitollinen.

Mukana juhlissa on VIP-vieraina Salkkareiden faneja, jotka pääsevät unelmiensa paikkaan: kulisseihin! Kristianin ja Sampon eli Axel Milliamin ja Sampsa Tuomalan letkeässä opastuksessa äimistellään saunan pienuutta, korjaamon aitoutta ja kivettyneitä kahvilatarjoiluja.

– Studio yllätti! Kaikki oli ihan eri tavoin kuin olin ajatellut, mittasuhteet vinksallaan. Ja oli tosi vaikuttavaa kuulla, että kuvaussihteeri kirjoittaa muistiin jokaisen näyttelijöiden eleen, kuten leivän haukkaukset, hehkuttaa sarjaa alusta saakka katsonut Sanna Lamberg, sylissään pieni Nea-vauva.

Toinen pikkuinen juhlavieras joogaa lattialla. Oliver Hatava, 1 v 8 kk, on jo konkari kameran edessä. Hän on Toivo Taalasmaan näyttelijä, kolmen viikon iässä aloittanut nuorin salkkarilainen.

Oliver näyttelee Toivo Taalasmaata.

– Ja aina niin hyvällä tuulella! Aito ammattilainen, kaikki ylistävät.

Salatut elämät -hääjakso tiistaina 10.5. MTV3 klo 19.30