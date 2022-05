Suosikkisarjan uudessa versiossa jäljitetään mysteeri-isää – pääosassa julma Tinder-maailma

Hilary Duff esittää toivotonta romantikkoa ja sinkkua Ensisilmäyksellä-suosikkisarjasta tehdyssä itsenäisessä jatko-osassa How I Met Your Father. Tv-lehti haastatteli Disney+ -kanavalla keskiviikkona alkavan sarjan tähtiä. Pääroolin vanhempaa versiota esittää Kim Cattrall.

How I Met Your Father perustuu sinkkuelämän kiemuroihin New Yorkissa –aivan kuten edeltäjänsä, kulttisarja Ensisilmäyksellä.

Amerikkalainen komediasarja Ensisilmäyksellä (How I Met Your Mother) muodostui aikansa yhdeksi kultti-ilmiöksi vuosina 2005-2014 ja teki sarjan näyttelijöistä supertähtiä.

Tarina seurasi Ted Mosbyn (Josh Radnor) ja hänen kavereidensa Marshall Eriksenin (Jason Segel), Robin Scherbatskyn (Cobie Smulders), Barney Stinsonin (Neil Patrick Harris) sekä Lily Aldrinin (Alyson Hannigan) elämää New Yorkin Manhattanilla.

Kehyskertomuksena oli Tedin vuonna 2030 lapsilleen kertoma juttu siitä, miten tapasi heidän äitinsä. Ääniroolissa oli hiljattain menehtynyt Bob Saget.

Nyt sarjasta on tehty spin-off How I Met Your Father, jonka päähahmona nähdään Sophie Tompkins (Hilary Duff) sekä tämän vanhempi minä (Kim Cattrall), joka kertoo sarjassa pojalleen vuonna 2050 siitä, miten hän tapasi tämän isän.

Toisin kuin Bob Saget omassa ääniroolissaan, Sinkkuelämää-sarjan Samanthana tunnettu Cattrall myös näyttelee sarjassa.

Tv-lehti haastatteli sarjan päätähtiä Hilary Duffia, Chris Lowellia (Jesse Walker) ja Tien Trania (Ellen Gilbert, Jessen adoptiosisko), jotka paljastavat, etteivät katsoneet aikoinaan kulttisarjaa lainkaan.

Niinpä he eivät halunneet katsoa sitä senkään jälkeen, kun he saivat tiedon rooleistaan Ensisilmäyksellä-sarjan itsenäisessä jatko-osassa.

– En tunne alkuperäistä sarjaa kovinkaan hyvin, vaikka se oli niin ikoninen. Päätin, etten halua katsoa sitä, koska alan liikaa miettiä, pitäisikö Jessen olla vähän kuin Ted tai Robin. Halusin tehdä kaiken tuorein silmin, Chris Lowell kertoo Tv-lehdelle.

– On myös hienoa, että sarjan tuottajat ovat antaneet meidän olla täysin omia itsejämme.

Hilary Duff jatkaa toteamalla, että kyseessä on täysin uusi ohjelma, vaikka idea onkin sama kuin edeltäjällään.

– Ketään meistä ei voi verrata kehenkään aiempaan hahmoon, sillä olemme oma ryhmämme ja teemme täysin oman show'mme uudenaikaisella tyylillä, Duff sanoo.

– Tämä on ennemminkin jatko-osa kuin uusi versio.

Tien Tran toteaa, ettei heidän ole tarkoituskaan korvata alkuperäisnäyttelijöiden rooleja.

– Ne saappaat ovat aivan liian isot täytettäviksi. Nyt meillä on uudet persoonat ja uudet tarinat.

Younger-sarjassa viimeksi ihastuttanut Hilary Duff huomauttaa, että myös elämä on muuttunut rutkasti siitä, mitä se oli Manhattanilla 10-15 vuotta sitten.

Se näkyy väistämättä myös How I Met Your Father -sarjan hahmoissa ja tarinoissa. Sophie etsii puolisoa täysin uudenlaisten haasteiden, kuten nettideittailun keskellä.

– Ei meillä aiemmin ollut mitään Tinderiä tai muita nettideittipalveluita, ja pärjäsimme vallan hyvin treffimaailmassa ennen niitä, Hilary pohtii.

– Nettideittailu on todella hankalaa, koska et näe toisesta mitään muuta kuin valokuvan ja olet vain yksi pyyhkäisy sinne tai tänne. Siellä saattaa olla sinulle oikea ihminen, muttet välttämättä edes tapaa häntä.

Tien Tran lisää, että erityisen haastavaa nettideittailu on New Yorkin kokoisessa kaupungissa, jossa tarjontaa on yllin kyllin ja se tekee deittailusta rankkaa.

Hilaryn roolihahmo Sophie Tompkins on toivoton romantikko. Hän uskoo tosirakkauteen, vaikkei tiedä omaa biologista isäänsä, koska hänen äidillään oli paljon satunnaisia suhteita.

– Sophie on todella kiltti, sydämellinen ja huolehtiva. Hän haluaa vain rakkautta itselleen ja ystävilleen, Hilary selvittää.

Sophien ystäväpiiriin lukeutuva Jesse Walker (Chris Lowell) on Uber-kuski ja muusikko, joka on joutunut ikävän meemin kohteeksi kosittuaan epäonnistuneesti edellistä tyttöystäväänsä.

Suraj Sharma näyttelee Jessen parasta ystävää ja kämppäkaveria Sidiä, joka omistaa baarin. Hän on kaukosuhteessa ja kihloissa Hannahin kanssa.

Francia Raisa puolestaan näyttelee Sophien parasta ystävää, kämppäkaveria ja impulsiivista stylistia Valentinaa.

Brittiläinen aristokraatti Charlie (Tom Aisley) on iskenyt silmänsä Valentinaan ja muuttaa avausjaksossa Sophien ja Valentinan luokse asumaan.

Sarjan ovat luoneet Isaac Aptaker ja Elizabeth Berger sekä alkuperäisen Ensisilmäyksellä-sarjan luojat ja käsikirjoittajat Carter Bays ja Craig Thomas, jotka käsikirjoittivat aikoinaan valtaosan sarjan jaksoista ja toimivat myös vastaavina tuottajina.

Sarjan idea perustui löyhästi kaksikon omiin kokemuksiin heidän elämästään New Yorkissa.

He paljastivat The Hollywood Reporterille olevansa innoissaan siitä, että he saivat tuoda sarjan nykypäivään.

– Emme malta odottaa, että ihmiset tapaavat Sophien ja hänen ystävänsä löytämässä itsensä ja rakkautta nykypäivän New Yorkissa, Bays ja Thomas totesivat.

Nopeatempoisesta ja nokkelasta tilannekomediasarjasta on tulossa ainakin toinen kausi. Hilary Duff on yksi sarjan tuottajista.

How I Met Your Father keskiviikkona 11.5. alkaen Disney+