Rikosylikonstaapeli Kenneth Eriksson sai Viron poliisilta kuuman vihjeen ja päätti toimia

Rikosylikonstaapeli Kenneth Eriksson vie Alamaailma-sarjan katsojan Helsingin pimeimpään ytimeen. Hän on nähnyt kaiken pahan, mitä ihminen voi toiselle tehdä.

Rikosylikonstaapeli Kenneth "Kentsu" Erikssonin puhelin soi autossa. Kaiuttimista kuuluu hätääntynyt murrettua suomea puhuva nais ääni.

Eriksson yrittää rauhoitella naista. Hän on miehelle tuttu.

– Mulle tulee puheluita jatkuvasti. Tuntuu, että olen HPL, Helsingin poliisilaitoksen puhelinkeskus. Niitä tulee ihan laidasta laitaan. Nyt soitti seksityöläinen, jolla on siviiliongelmia. Oli tullut perheriita, ja mies heittänyt ulos asunnosta, hän selittää kameroille.

Eriksson on TV5:n Alamaailma-sarjan päähenkilö suoraan oikeasta elämästä Helsingin pimeiltä kaduilta. Kaiken pahan nähnyt poliisi on työskennellyt koko uransa järjestäytyneen ja vakavan rikollisuuden parissa Helsingin poliisissa. Hän on erikoistunut paritusrikollisuuteen ja rikollisliigoihin.

– Olen työskennellyt pitkään seksityöläisten kanssa. Suurin osa tietää mun numeron. Musta on tullut luottohenkilö heille. Viranomainen yleensä on punainen vaate heille.

Erikssonin auton kyydissä katsoja pääsee pääkaupungin nurjalle puolelle sukeltamaan suomalaisen alamaailman ja rikollisuuden ilmiöihin. Jo ensimmäisestä jaksosta peruskatsoja tajuaa, ettei hänellä ole ollut aavistustakaan, mitä yön saavuttua tapahtuu.

Eriksson saa alkujaksossa Viron yhteistyöpoliisilta vihjeen mahdollisesta kultaliikeryöstöstä. Hän on tehnyt toistakymmentä vuotta yhteistyötä Viron poliisin kanssa liittyen kultaliikkeiden ryöstöihin.

Alamaailma-sarja seuraa Kentsun työtä.

Yleensä vihjeet pitävät paikkansa. Mutta tärkeintä on yrittää estää teko ennen kuin se tapahtuu. Tämä on Erikssonin heiniä.

Hän päättelee tekijöiden tulevan Katajanokan terminaaliin ja hyppäävän siitä ratikalla Aleksanterinkadulle, jossa sijaitsee mahdollinen ryöstökohde.

– Kohde valitaan usein saaliin mukaan, helppouden mukaan, pakoreitin mukaan, hän luettelee.

Eriksson menee tapaamaan PTR-yksikössä (poliisi, tulli ja rajavartiolaitos) työskentelevää Hessua selittääkseen tilanteen. Tarkoituksena olisi käydä läpi matkustajalistoja epäilyttävien matkustajien varalta.

Itse sarjan päätähti ei avaa elämäänsä ainakaan ensimmäisessä jaksossa, mutta Kentsun vuosikymmeniä tuntenut Hessu luonnehtii tämän persoonaa:

– Kentsu elää sille työlle. Hän on täysin tinkimätön sen työn tekemisen suhteen ja antaa sille kaikkensa. Hän myös vaatii alaisilta tinkimättömyyttä ja hyvää jälkeä.

Jakson aikana seurataan, miten vyyhti alkaa selvitä erilaisin vihjein. Eriksson saa Viron poliisilta tiedon ryhmittymästä ja yhden ihmisen nimen. Hän lähtee satamaan vastaan tarkkailuryhmän kanssa...

Kamerat seuraavat koko ajan, miten käy.

Alamaailma torstaina 5.5. alkaen TV5 klo 21.00