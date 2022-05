Au pair Jenni, 20, ei ollut uskoa silmiään nähdessään uuden asuinpaikkansa – ovella kysyttiin henkkarit

Helsinkiläinen Jenni lähti mukaan Ylen Au pairit Panamassa -sarjaan.

Helsingistä kotoisin oleva Jenni, 20, ei kadu pätkääkään Au pairit -reissua Panamaan.

– Hyvin meni. Mulla oli tosi hauskaa. Sain paljon uusia kokemuksia, tuli tavattua paljon paikallisia ja oli ihan älytön reissu. Sain ihanan perheen.

Perheeseen kuului ukrainalainen äiti Maryna ja ranskalainen isä Maxence sekä heidän kolme lastaan: 4-vuotias Natan sekä 6-vuotiaat kaksoset Martichka ja Nestor. Perheessä työskentelee myös nicaragualainen kodinhoitaja.

Jennin isäntäperhe on varakas. Se tuli selväksi, kun Jenni asteli ensimmäistä kertaa uuteen majapaikkaansa hienostoalueelle. Hänen piti näyttää henkkarit päästäkseen sisään.

– Ensinnäkin asuinalueella on portit. Siellä on työntekijä avaamassa ne sulle. Olin, että mitäh? Onko tämä oikeasti totta, että menen tällaiseen suljettuun ympäristöön. Olin positiivisesti yllättynyt. Vaikuttaa, että perhe varakas, Jenni sanoo jaksossa.

Jenni ihmettelee, minne oikein on tullut.

Ovella odottaa tervetuloa-piirros Jenniä varten. Hän saa jopa oman kylpyhuoneen.

Koska perheeseen kuuluu kodinhoitaja, Jennin vastuulle jäi vain lastenhoito ja heidän leikkiensä siistiminen. Vapaa-aikaa juhlimiseen riitti.

– Maryna ja Max olivat tosi ihania ja päästivät minut viikonloppuisin tyttöjen kanssa juhlimaan. He itsekin olivat olleet nuorena juhlijoita, Jenni kertoo.

Maryna on kotoisin Ukrainasta. Sota on tuonut huolen ja murheen perheen elämään.

– Kyllä se totta kai ottaa sydämestä ja tosi läheltä tavallaan. Kun on ollut perheen luona ja isovanhemmat tuli käymään siellä ja lähtivät takaisin Ukrainaan.

Jenni on puhunut Marynan kanssa sodasta.

– Maryna on ollut tosi stressaantunut. Kaikkihan me ollaan. Hänellä on ollut vaikeuksia nukkua. On ollut tosi rankkaa hänelle.

Muita au paireja eli Iidaa, Iinaa ja Tiiaa Jenni kehuu. He tulivat hyvin juttuun ja pitävät vieläkin yhteyksiä. Erimielisyyksiä oli jonkin verran, mutta ei mitään vastaavaa kuin edellisillä kausilla.

Panamaa hän rakasti.

– Se on tosi kaunis. Luonto on ihanaa. Eksoottiset eläimet, rannat ja palmut, hän kehuu.

Au pairit Panamassa kuvattiin korona-aikana. Silti baarit saivat olla auki aamuviiteen asti.

– Ainoa ero Suomeen verrattuna oli maskien käyttö. Piti pitää maskia ulkona. Se oli aika tukalaa, kun 35 astetta lämmintä ja maski päällä.

Jenni on seurustellut kihlattunsa Leevin kanssa kolmisen vuotta. Suhde kesti Panaman au pair -ajan.

Seuraavaksi Jenni suunnittelee opintoja. Hän on hakenut estenomiksi, joka työskentelee muun muassa kauneudenhoitoalalla tuotekehityksen parissa.

