Onko tänään alkava deittiohjelma kaikkien aikojen oudoin? Sinkut matkivat eläinten parittelurituaaleja –kaikkeen liittyy yksi tukala sääntö

Uutuussarjassa sinkut sinkkua testaavat eläinkunnan parittelurituaaleja käytännössä ja kommunikoivat sekä flirttailevat ilman sanoja.

Sinkut seuraavat eläinten esimerkkiä discovery+-palvelun uudessa Love in the Jungle -deittirealityssa. Uutuussarja selvittää pilke silmäkulmassa, löytyykö tosirakkaus nykyaikaisen deittailun sijaan luonnon oppeja noudattamalla

Yhdysvaltalaisessa Love in the Jungle -sarjassa neljätoista sinkkua pääsee testaamaan eläinkunnan parittelurituaaleja käytännössä. Eläimet ovat tutkitusti soidinmenojen mestareita, joiden kosiokikat ovat näyttäviä, outoja ja paikoin suorastaan järjettömiä. Sarjassa selvitetään, toimivatko samat keinot ihmisten kohdalla.

Osallistujat eivät voi turvautua puheeseen, sillä kanssakäyminen tapahtuu lähes kokonaan ilman sanallista viestintää. Alussa kukin sinkuista muuntautuu eläimeksi, joka kuvaa parhaiten heidän persoonallisuuttaan. Tästä alkaa elekieleen pohjautuva tutustuminen, jota värittävät viikoittaiset, todellisiin eläinten parittelurituaaleihin perustuvat fyysiset haasteet.

Yksityisellä luonnonsuojelualueella Kolumbiassa kuvattu sarja on selostettu hilpeästi klassisten luontodokumenttien tyyliin. Luvassa on niin kiusallisia hetkiä ja turhautumista, huvittavia tilanteita kuin orastavaa kiinnostustakin, kun sinkut päästävät sisäisen eläimensä valloilleen ja yrittävät löytää yhteyden, kommunikoida sekä flirttailla ilman sanoja, Discoveryn tiedotteessa luvataan.

Sarja saa maailmanlaajuisen ensi-iltansa discovery+-palvelussa 8. toukokuuta. Aloitusjaksossa tunnelma on varsin kiusallinen, kun sinkut tapaavat toisensa ensi kertaa, eivätkä voi sanoa toisilleen sanaakaan.

– On hyvin turhauttavaa, kun ei voi puhua, vaan pitää elein yrittää kertoa asiansa, sinkkunainen Rachel ruotii kameroille.

Sinkut joutuvat luottamaan fyysiseen vetovoimaan.

Sinkut pääsevät jo ensimmäisessä jaksossa suorittamaan haasteen ja matkimaan eläinten parittelurituaaleja. Miehet joutuvat ”sammakko-otteluun”, jonka voittaja saa valita kaksi sinkkunaista treffeille.

Treffeillä sinkuilla on lupa jutella. Helpotus on ilmeinen, kun sinkkumies pääsee viimein tutustumaan valitsemiinsa sinkkunaisiin.

Ohjelmaan kuuluu myös biletystä kosteassa viidakossa, ja ensimmäisen illan koittaessa sinkut juhlivat yhdessä ja heidän välillään nähdään jo fyysistä lähentymistä.

Jakson lopuksi sinkut kokoontuvat pariseremoniaan. Kukin miehistä valitsee sinkkunaisen, jonka haluaa parikseen ja tarjoaa tälle kaulassa roikkuvaa riipustaan. Nainen voi halutessaan kieltäytyä riipuksesta.

Lopuksi ilman paria jäänyt joutuu jättämään viidakon.

Erikoinen deittireality on puhuttanut sosiaalisessa mediassa jo ennen ensimmäisen jakson julkaisua.

Osan mielestä formaatti on jo liiankin omituinen.

– Uudessa ohjelmassa Love in the Jungle -ohjelmassa osallistujat eivät voi puhua toisilleen, vaan heidän täytyy paritella kuin eläimet. Mitä h*lvettiä televisio on nykyään, eräs ruotii Twitterissä englanniksi.

– Love in the Jungle vaikuttaa surkeimmalta formaatilta ikinä, kirjoittaa toinen.

– En ymmärrä, miksi jotkut oikeasti katsoisivat tätä.

Love in the Jungle discovery+ sunnuntaisin 8.5. alkaen.