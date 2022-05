Tässä ovat Ylen suosikkisarjan uudet au pairit – Iida, 19, tutustui tropiikin miehiin Tinderiä selaamalla

Uudet au pairit matkustavat tällä kertaa Panamaan.

Ylen Au pairit palaavat yhdeksännellä tuotantokaudella ruutuun toukokuun 25. päivä.

Uudella kaudella au pairit lähtevät Ylen tiedotteen mukaan turkoosien merien ja viidakon keskelle Panamaan, Väli-Amerikkaan. Suomalaisnelikko suuntaa pikku-Miamiksi tituleerattuun maan pääkaupunkiin Panama Cityyn, joka on sekoitus hopeisina kiiltäviä pilvenpiirtäjiä, vanhoja espanjalaisvaikutteita, salsaa ja huojuvia palmuja.

Tässä ovat uuden kauden au pair -tähdet:

Iina, 21: ”Mie haluun tehä ittestäni vähän rohkeemman”

Iina on ollut jo kolme kertaa au pairina.

21-vuotias Iina on kasvanut isänsä kanssa Lappeenrannassa, mutta asuu tällä hetkellä omillaan Vantaalla ja työskentelee sushi-ravintolassa. Iina on ollut jo kolme kertaa aiemmin au pairina, mutta pelkää silti, ettei ole tarpeeksi hyvä työssään.

Panama Cityssä Iinan vastaanottaa hienostunut Zubietan perhe. Äiti Edna on julkisuudesta tuttu huippukokki ja isä Ricardo työskentelee bisneskonsulttina. Heillä on kaksi yhteistä lasta, 4-vuotias Ignacio ja 8-vuotias Miranda. Lisäksi perheeseen kuuluu 15-vuotias Elliot Ednan edellisestä liitosta, sekä hondurasilainen kodinhoitaja Maribel.

Puitteet ovat hulppeat, mutta lepolomaa Iinalle ei ole tiedossa. Ylen tiedotteessa pohditaan, kuinka omalaatuiseksi itseään luonnehtiva Iina pärjää televisiosta riippuvaisen Ignacion ja ulkonäkökompleksien kanssa kipuilevan Mirandan kanssa. Soppaan tuo haasteita myös teini-ikäisen Elliotin asperger.

Jenni, 20: ”Kaikkien pitäs saada olla semmosii, ku ne on”

Jenni on porukan ainoa varattu.

20-vuotias, videopelejä ja ryhmäliikuntaa harrastava Jenni asuu kihlattunsa kanssa Helsingissä.

Jenni tavoittelee asioissa täydellisyyttä, ja se saa hänet usein stressaantuneeksi. Jennillä on kuitenkin myös railakkaampi puoli, ja juhliminen lähtee joskus reippaasti lapasesta. Jenni on kuitenkin nelikon ainoa varattu.

Panamassa Jenniä odottavat ukrainalainen äiti Maryna ja ranskalainen isä Maxence sekä heidän kolme lastaan: 4-vuotias Natan sekä 6-vuotiaat kaksoset Martichka ja Nestor. Perheessä työskentelee myös nicaragualainen kodinhoitaja Rose.

Rauhaa ja hiljaisuutta ei Ylen tiedotteen mukaan ole kuitenkaan luvassa, sillä kansainvälisen suuryrityksen hankintaosastolla työskentelevä Maxence tekee pandemian takia kotona töitä, ja Maryna on samanaikaisesti kotiäiti ja talousanalyytikko.

Lapsikolmikko puhkuu energiaa, janoaa huomiota ja on tottunut siihen, että Rose antaa heidän kiipeillä pöydillä ja syödä välipalaksi karkkia. Myös perheen odotukset Jennin suhteen tuntuvat hipovan pilviä.

Tiia, 21: ”Mä en kestä ihmisiä, jotka ei uskalla tehdä asioita”

Tiia toivoo löytävänsä au paireista sydänystäviä.

Tampereella kasvanut 21-vuotias Tiia kuvailee itseään temperamenttiseksi, mutta herkäksi.

Hän toivoo löytävänsä muista au paireista elämänmittaisia ystäviä, sillä hän on kokenut ihmisiin tutustumisen Helsingissä haastavaksi ja on tottunut olemaan paljon yksin.

Tiia on kuitenkin suorasanainen, ja Ylen tiedotteessa pohditaan, kuinka Tiia pärjää au pair -porukassa.

Tiia muuttaa Lara-Neumanien perheeseen Panama Cityn laidalle. Perheeseen kuuluvat tietotekniikka-alalla työskentelevät vanhemmat Ingrid ja Andrés. Ingrid on atk-opettaja ja Andrés on ohjelmoija vakuutusyhtiössä. Parilla on lapset Rafael, 14, Gabriel, 7, ja 8-vuotiaat kaksoset Carmen ja Juan.

Lisäksi perheen arjessa on mukana kaksi kodinhoitajaa, kolme koiraa ja kolme kissaa. Vahvaluonteisen äidin luotsaamassa perheessä riittää tapahtumia: keittiö on remontissa ja lapsikatras käy pandemian vuoksi kotikoulua.

Iida, 19: ”Oon jo kattonu Tinderistä, että minkä näköisiä siellä on”

Iida kertoo tylsistyvänsä helposti ja haluaa paljon tekemistä.

Ylivieskalainen Iida on epävarma siitä, mitä haluaisi tulevaisuudessa tehdä ja toivoo au pair -syksyn antavan siihen vastauksia. Iida on iloinen ja sosiaalinen ja tylsistyy helposti, jos ympärillä ei ole tarpeeksi tekemistä. Haasteita tuo kolumbialaistaustainen Montoya-Henriquezin perhe, jossa ei juuri osata englantia.

Äiti Catalina ja isä Andrés Felipe pyörittävät kotoa käsin pesuainefirmaa. Lisäksi perheeseen kuuluvat 9-vuotias Emilia, 7-vuotias Andrés, kodinhoitaja Virginia sekä hurjat kymmenen kissaa ja viisi koiraa. Iidalle ei siis jää juuri omaa tilaa, ja perheen talo on kaukana keskustan sykkeestä.

Jenni, Iina,, Iida ja Tiia lähtevät au paireiksi Panaman tropiikkiin.

Au pairit -sarjan uuden kauden kaikki jaksot julkaistaan Yle Areenassa keskiviikkona 25.5. klo 20.00. Yle TV2:ssa kaksi jaksoa putkeen keskiviikosta lauantaihin 25.–28.5. klo 21.00 alkaen. Sarjan päätösjakso sunnuntaina 29.5. klo 21.00.

Uutena lisänä myös Au pairien Reunion-jakso Yle Areenassa lauantaina 28.5. klo 00.01 sekä TV2:ssa sunnuntaina 29.5. klo 21.30.