Yksi puhelinsoitto muutti Matin ja Tepon nykyelämän – nyt lavan edessä tapahtuu jotain aivan uskomatonta

Vanhan hitin uusi versio teki Matista, 72, ja Teposta, 74, nuorison suosikkeja. Emma-gaala 2022 -lähetys tuo artistit livelavalle. Gaalojen superviikonloppuna jaetaan myös Jussit ja Kultaiset Venlat.

Nyt se vihdoin tapahtuu. Portion Boys ja Matti ja Teppo esittävät yhdessä ensi kertaa livenä vuoden biisiksi ehdolla olevan Vauhti kiihtyy -hitin Emma-gaala 2022 -lähetyksessä.

Turkulaisveljeksille tilaisuus on historiallinen myös sikäli, että he ylipäätään esiintyvät ensi kertaa Emma-gaalassa. Palkinnon he ovat pari kertaa käyneet noutamassa. Viimeisin on vuonna 2006 myönnetty Erikois-Emma.

– Kiva on päästä esiintymään. Portion Boysin Mikael Forsby on miettinyt esitystä, eikä se ole pelkkä biisiveto. Siinä tapahtuu paljon muutakin, Ruohosen veljekset paljastavat.

Korona-aika on ollut Matille ja Tepolle erikoista aikaa. 50-vuotisjuhlakiertue päättyi joulukuussa 2019 Hartwall Areenan jättikeikkaan. Tarkoitus oli pitää takoa, mutta ei yli kahta vuotta kuten kävi.

Portion Boysista on tullut lyhyessä ajassa suosittu tanssibändi.

Hiljaista Matin ja Tepon ympärillä ei silti ole ollut. Kun Portion Boys keksi tehdä päivitetyn version duon hitistä, veljesten nimi nousi kesken koronatauon näkyvästi esiin.

– Kun Mikael soitti, en ollut kuullutkaan Portion Boysista, vaikka seuraan aktiivisesti mitä kentällä tapahtuu. Onneksi en sanonut puhelimeen, että nyt olen vähän huonossa paikassa, Matti heittää.

– Kun saimme demon, tykkäsimme siitä Tepon kanssa tosi paljon. Tuli olo, että tämä tehdään ehdottomasti. Vauhti tosiaan kiihtyi.

Levyllä veljekset laulavat itse mukana, mutta videolla esiintyvät nukkeina. YouTubessa videota on katsottu yli viisi miljoonaa kertaa. Spotifyssa 10 miljoonan kuuntelukerran raja rikkoutui biisin kohdalla ajat sitten.

Kun veljekset esittivät laulun Tanssi tähtien kanssa -ohjelman suorassa lähetyksessä syksyllä 2021, ruudun ääressä oli yli miljoona katsojaa. Se oli veljesten ensimmäinen esiintyminen sitten Hartwall Areenan keikan.

– Meidät pyydettiin sinne ensin vain pikku haastatteluun. Kun Kiti Kokkonen, joka oli kappaletta toivonut, sairastui, meille soitettiin aamulla, että voitteko myös esittää biisin.

Veljekset tekivät työtä pyydettyä, tosin playbackinä, koska valmistautumiseen oli aikaa niin vähän. Tanssilattialla heitetty pikashow oli menestys.

– Se oli meille suorastaan pommi. Seuraavalla viikolla sähköposti lauloi eikä ihan joka puheluun viitsitty vastata.

Tv-esiintyminen oli jo sinänsä harvinainen tapahtuma.

– Olemme olleet tarkoituksella julkisuudessa tosi vähän. Pyydetty on vaikka mihin, mutta keikkoja on ollut muutenkin.

Työn ulkopuolella Matti ja Teppo rauhoittuvat mieluiten kotioloissa.

Nykyinen tosi-tv-buumikaan ei ota tulta. Työn ulkopuolella Matti ja Teppo rauhoittuvat mieluiten kotioloissa. Teppoa naurattaa, eikä hän malta olla lohkaisematta.

– Mulla on pesukoneessakin paremmat ohjelmat kuin televisiossa.

Huhtikuun puolivälissä veljekset nousivat laivakeikalla ensi kerran elävän yleisön eteen yli kahteen vuoteen. Konkareita jännitti, mutta vain hetken. Aloitusbiisi Vauhti kiihtyy nosti tunnelman heti kattoon.

– Eturivissä bailasi neljä-viisisataa parikymppistä nuorta, jotka lauloivat mukana kaikki biisit ja tekivät aaltoja. On tapahtunut jotain mullistavaa, veljekset hämmästelevät.

Vauhti kiihtyy on alkuperäisversionakin ollut keikkabravuuri. Uusi kiihkeätempoisempi tulkinta uppoaa myös nuoriin.

Matti ja Teppo ovat aiemminkin saaneet nostetta yllättäviltä tahoilta. Sleepy Sleepers teki 1980-luvulla kokonaisen albumillisen veljesten lauluja otsikolla Sleepy Sleepers Sings Matti ja Teppo. Levy myi platinaa ja vei veljekset Provinssirockin lavalle.

Ruohosen veljekset toukokuussa 1995.

JVG teki 2017 kunnianosoituksena laulun, joka nimettiin ytimekkäästi Matti ja Teppo.

– Olemme iskelmäartisteja, mutta tätä kautta nuoriso on tutustunut meidän musaan, ja olemme saaneet hyväksyntää.

Kaksikko on jo muutaman vuoden suunnitellut tahdin hiljentämistä, ja se myös osittain toteutuu. Talvella keikkoja ei tehdä. Tulevana kesänä keikat ovat pääosin festareilla, perinteisiä tanssikeikkoja on vain muutama.

– Tässä tilanteessa on hienoa lähteä festareille. Vastaan voi tulla laivakeikan kaltaisia tilanteita, veljekset pohtivat.

Ainakin kahdessa tapahtumassa veljekset ovat samaan aikaan Portion Boysien kanssa. Nähdäänkö heidät yhdessä lavalla, on vielä epävarmaa.

Emma-gaalan esiintyminen saattaa tuottaa paineita siihen suuntaan. Voi myös olla, että yhteisesiintymisille syntyy enemmänkin kysyntää.

Puhumattakaan, jos yhteistyötä jatketaan. Veljekset ovat ehdottaneet uutta versiota joko Näin se kesäloma toimii - tai Pöytä täyteen -biisistä.

Keikkarumbaan Matti ja Teppo ovat valmistautuneet kuntoilemalla. Se on ollut myös keino hyödyntää koronan tuoma keikkatauko.

– Jengi odottaa, että meillä on poikamainen tatsi. Pojiksi meitä aina kutsutaankin.

Suursuosiossa jo vuonna 1973. Edellisenä vuonna ilmestyi ensimmäinen nimikkoalbumi.

Takahuonetarjoilut on festareilla asianmukaisesti nimetty jokaiselle esiintyjälle erikseen. Niinpä vastassa saattaa olla lista, joka on samalla kotimaisen musiikin kestosuosikkien esittely: Popeda, Matti ja Teppo, J. Karjalainen...

Studiossakin kaksikko on tauon aikana viihtynyt. Teppo, joka oli jo eläköitymisen kannalla, sai huomata, että ollaankin tekemässä uutta levyä.

– Matti toi kahdeksan biisiä ja kysyi, tehtäiskö taas uusi levy. Olin, että ai, tää jatkuu vielä, Teppo nauraa.

Albumi Ollaan kuin ennen ilmestyy toukokuussa. Uskottava se on. Tahtia oli tarkoitus hiljentää, mutta mitä vielä. Vauhti kiihtyy!

