Marko Björsin treffikumppani lausuu suorasukaisen tunnustuksen kesken romanttisten treffien – totuus saa aikaan yksimielisen reaktion

Marko Björs – Rakkauden seikkailu -sarjassa nähdään keskiviikkona rehellinen paljastus.

Ohjelmassa rakkautta etsivä ratsastusvalmentaja Marko Björs istuutuu keskustelemaan Manun kanssa ja tiedustelee, mitä mieltä tämä on kaksikon tilanteesta. Manu kokoaa rohkeutensa ja paljastaa Markolle todelliset tunteensa.

– Mun täytyy kyllä myöntää, että mulla on enemmän kaverilliset fiilikset sua kohtaan, Manu tunnustaa.

Kaksikko on hetken hiljaa. Helpotus on valtava, kun käy ilmi, että Marko on täysin samoilla linjoilla asian suhteen.

– Se on just näin. Mutta tiedätkö, minkä takia olet näin pitkällä? Se on kans tunne ja fiilis. Olen halunnut kokoajan tunnustella ja miettiä sitä, koska olen saanut susta tosi paljon, Marko selittää tyynesti.

– Täytyy sanoa, että nyt itsekin sanot noin, niin tulee itsellekin tietyllä tapaa helpottuneempi olo, koska kyllä sitä ajattelee, että minkä takia tänne reissuun on lähdetty, Manu vastaa.

Tilanteen jälkeen Marko selvittää kameroille, ettei Manun tunnustus tullut hänelle yllätyksenä.

– Mulle tuli samaan aikaan tosi lämmin fiilis, kun meillä tavallaan lähti sellainen pieni jännitys pois, ja nimenomaan miksi tänne on lähdetty, niin siihen on liittynyt molemmin puolin isoja odotuksia. Ja kun tajuaa sen, että molemmat on asiasta samaa mieltä, se helpotus on valtava, Marko kuvailee.

